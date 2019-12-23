Европейские элиты не смогут принять ответные меры против санкций США в отношении «Северного потока-2», считает немецкий политолог Александр Рар

В субботу, 21 декабря, швейцарская компания Allseas, суда которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода «Северный поток-2», официально заявила об остановке работ. Швейцарцы признали, что остановка работы осуществлена в связи с началом санкций США относительно российского газопровода.

За несколько часов до появления заявления Allseas президент США Дональд Трамп подписал американский оборонный бюджет, который и вводил механизм против компаний, задействованных в строительстве подводной части «Северного потока-2». При этом проект оборонного бюджета предусматривал, что те компании, которые добровольно выйдут из российского инфраструктурного проекта, не подвергнутся санкциям.

Как ситуацию воспринимают в Германии, изданию Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар.

— Александр, как эти новости восприняли германские политики и пресса ФРГ?

— Все были готовы к такому «ковбойскому» жесточайшему методу США. Мы до конца не верили, что это произойдет, но сейчас произошло. Германия пожаловалась, сказала, что очень некрасиво против друзей санкции выдвигать. Но никаких контрсанкций против Америки Европа выдвигать не может и не будет.

Рар: Германия либо ляжет под Америку, либо может ввести против нее контрсанкции за "Северный поток-2" © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Читаю серьезный анализ от людей, которые умеют думать и размышлять по этому поводу…

К сожалению, общее понимание такое, что против Америки сделать ничего не могут. Америка слишком сильная, и на сегодняшний день европейские правительства не в состоянии защитить свои компании. Ни в американской войне против Ирана, ни против России, поэтому нужно смириться. Но в дальнейшем нужно понимать, что ситуация с Америкой будет не улучшаться, а ухудшаться.

Американцы сейчас, как говорится, понюхали кровь и понимают, что маханием дубинок и санкциями они могут держать европейцев на коленях.

Тут уже вопрос гордости отдельных европейцев и правительств. Хотят ли европейцы в таком униженном состоянии пребывать и дальше. Выгодно ли это им вообще.

Эти вопросы не решаются в один день. Это будет длительный процесс переосмысления экономических связей и вопросов безопасности США. Но при нынешнем составе правящих элит в Европе я не вижу никакого отхода от Америки. Скорее Трансатлантический блок опять будет под Америку ложиться, создаваться заново.

России ничего другого не останется, как работать с азиатскими структурами, которые будут там сейчас возникать, которые будут создавать противовес Европе. Биполярный мир, к сожалению. Мы опять доехали до этого состояния.

- Что будет с «Северным потоком-2», будет ли он достроен?

— Думаю, что у России были возможности подумать о том, что делать, если придут американские санкции. Было известно, что рано или поздно санкции в такой жесточайшей форме пришли бы. Поэтому такая великая энергетическая держава, как Россия, что она не достроит последние 300 километров? Конечно, достроит.

Я боюсь другого, что, не дай Бог, будут провокации и саботаж со стороны вражеских сил, которые не только юридическими, но и физическими формами будут противостоять окончанию строительства «Северного потока». Но это мое дикое предположение, абсолютно нереальное, потому что я в худшем сне не могу представить, что такое возможно.

Но судя по абсолютно ожесточенному состоянию американских элит, настроениям против этого исторического проекта, который связывал бы Германию и Россию, нельзя такое исключить.

- То есть вы предполагаете, что может быть совершен теракт?

— Если это произойдет, будет война… Там может случайно что-то произойти. Провокации же очень легко сделать, кто-то наедет на что-то… Мы же видим, что в мире, к сожалению, усиливаются провокации: отлучение России от спортивных состязаний и так далее.

Швейцарские суда еще могут вернуться к строительству «Северного потока-2» — Марунич © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

"Поток", с моей точки зрения, будет достроен. Я очень надеюсь, что только юридическими баталиями здесь отделаемся, потому что тогда все не так страшно.

- Что в этой ситуации нужно делать России, если германские элиты не способны или не хотят противостоять Америке?

— Думаю, что Россия тоже не может вводить против Америки санкции. Если бы российская экономика была бы сравнима с американской, то Америка бы даже не посмела против России санкции вводить.

Ничего нельзя сделать. Можно только сохранить себя в этом глобализованном мире. Отходить от общих правил, которые пишет Америка, чтобы не попадать в зависимость от американских финансовых рычагов. Поднимать вопросы в ООН, пытаться искать союзников.

Думаю, на этой базе Россия должна и дальше воевать за укрепление энергетического альянса с Европейским союзом. С теми странами, которые, несмотря на давление Америки, столько сделали, чтобы этот союз не был разрушен.

«Северный поток-2» будут дольше строить, но есть же «Северный поток-1», «Турецкий поток». Новые газовые потоки пойдут через Украину, потому что россияне и украинцы договорились. Так что это все позитив, энергетический альянс существует с Европой. Америка хочет его разрушить, это нужно понимать. Поэтому нужно все делать для того, чтобы сохранять железные нервы, строить дальше свой энергетический альянс.