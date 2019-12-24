Лучшим политиком 2019 года украинцы назвали президента страны Владимира Зеленского. Такой ответ дали 47% опрошенных в рамках социологического исследования группы «Рейтинг». Несмотря на большой отрыв от конкурентов, такие показатели вряд ли порадуют Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский стал политиком года. Об этом говорится в опубликованных 23 декабря результатах исследования социологической группы «Рейтинг».

Политиком года Зеленского признали 47% опрошенных. При этом больше всего Зеленского уважают на юге страны — там его политиком года назвали 57% опрошенных. На 1% меньше дал восток. А вот на западе и в центре Украины заслуги Зеленского признает меньшее количество людей — 41% и 42% соответственно.

Что характерно, политиком года Зеленского считают 58% людей возрастом от 18 до 29 лет, 56% — от 30 до 39, 49% людей возрастом от 40 до 49 лет, 40% людей возрастом от 50 до 59 лет, и 37% людей старше 60 лет. Украина ушла на две позиции вниз в мировом рейтинге выплавки стали © РИА Новости, А. Лобов | Перейти в фотобанк

Второй по популярности политик в стране — один из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко. Правда, его политиком года признало 10% опрошенных.

В общем, Зеленский может почивать на лаврах. Хотя на самом деле — нет.

Падение вниз

На деле соцопрос «Рейтинга» можно считать свидетельством преодоления Зеленским психологического барьера в половину голосов. Как свидетельствовали данные Киевского международного института социологии, по состоянию на 22-25 ноября к Зеленскому положительно относилось 52% украинцев. При этом в начале ноября таких было 64% опрошенных. В октябре к Зеленскому положительно относилось 66% опрошенных. А в сентябре — 73%. Количество нейтрально относящихся к Зеленскому выросло с 19% в сентябре через 23% в октябре и начале ноября до 28% в конце ноября. Похожая ситуация с количеством ненавистников украинского президента. В сентябре отрицательно к нему относились 7% опрошенных, в октябре — 9%, начале ноября — 12% и в конце ноября — 19%.

При этом на плаву Зеленский еще держится благодаря тому, что не прошел эффект от двух событий, которых считают главными в уходящем году украинцы, если верить исследованию «Рейтинга». Речь о возвращении на Украину военных моряков и ряда других заключенных из России — это считают событием года 48% опрошенных — и о выборах президента Украины — их назвали событием года 44% опрошенных. Третьим в этом списке идет возобновление переговоров о мире в Донбассе в "нормандском формате", что посчитали событием года 21% опрошенных: украинцы давали не более трех ответов на вопрос о событиях. Что характерно — «коронку» противника Зеленского на выборах — предыдущего президента Украины Петра Порошенко — предоставление томоса об автокефалии «Православной церкви Украины» событием года считают лишь 9% опрошенных. Причина роста рейтингов. Бондаренко рассказал, что электорат разглядел в Зеленском © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

В общем, Зеленский, как сказала бы молодежь, держится на плаву за счет хайпа — актуальных в украинском обществе тем.

Но смена власти и надежда на изменение жизни не может постоянно греть сердце рядового украинца. И Зеленскому приходится что-то с этим делать.

Больше популизма

После появления данных о потере за один неполный месяц 12% у Зеленского решили действовать. В выходной — субботу 30 ноября — украинцам продемонстрировали видео с совещания в Офисе президента, на котором присутствовал премьер-министр Алексей Гончарук, глава Офиса президента Андрей Богдан и ряд других высокопоставленных чиновников.

«Самое главное: люди должны получить платежку за декабрь месяц и там должны быть уже снижены [тарифы]», — обратился Зеленский к собравшимся по поводу тарифов на тепло.

Всем своим видом он демонстрировал, что не будет принимать аргументацию тех, кто не то что станет отстаивать повышение тарифов, но даже выступит за их неизменность.

Но судя по социсследованиям выступление в амплуа, привычном для президента соседней Белоруссии Александра Лукашенко, Зеленскому не удалось. Рейтинг украинского президента продолжил падение.

Отыграть это падение удалось лишь благодаря саммиту в «нормандском формате», после которого рейтинг Зеленского, если верить группе «Рейтинг», вырос с 53% сразу до 62%. Но, судя по всему, так продолжаться вечно не может. И вот Зеленский, хоть и признан политиком года, продолжает терять популярность. При этом необходимо помнить, что признать Зеленского политиком года могли и те, кто к нему относится негативно.

Для исправления ситуации с падением рейтинга Зеленский снова прибег к излюбленному ходу — снижению цен. Точнее, к заявлению о будущем возможном снижении цен. Вместо тарифов на тепло теперь речь шла о цене на топливо. Если земельная реформа обвалит рейтинг Зеленского, спасет его только мир в Донбассе — Богатырев © Facebook Даниил Богатырев

«Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не предоставить скидки, а снизить цену на табло», — заявил Зеленский представителям компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций на встрече вечером 23 декабря.

Как в случае с Гончаруком, послание Зеленского в первую очередь было адресовано не столько собравшимся на совещании, а украинскому народу. Иначе в чем был смысл распространять данные о совещании через пресс-службу, особенно с учетом того, что представители крупнейших игроков на топливном рынке — не чиновники, и им не прикажешь. Они могут и не внять пожеланию президента. Более того, они не обязаны это делать.

В желании поправить дела со своим рейтингом Зеленскому приходится идти на довольно рискованные популистические заявления.

Но ему стоит приготовиться к тому, что ни одного своего президента украинцы не любят.