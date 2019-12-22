Политики частенько повторяют, что альтернативы Минским соглашениям нет. При этом они банально противоречат здравому смыслу: Порошенко четыре года не выполнял соглашения, причём отвечать за это приходилось России. Чем не альтернатива?

Об альтернативах Минским соглашениям говорилось и на состоявшейся на прошедшей неделе пресс-конференции Центра исследований проблем гражданского общества, которую возглавляет Виталий Кулик. В недавнем прошлом Кулик, довольно известный украинский политический аналитик и технолог, был советником главы Луганской военно-гражданской администрации, и о проблемах региона знает не понаслышке.

Участники пресс-конференции кратко изложили три варианта дальнейшего развития событий:

— «План А (выборы): на сегодня нет ни малейших оснований говорить, что реально провести выборы в 2020 году. Как бы этот процесс не форсировался — на сегодня нет никаких предпосылок».

Тут с мнением Кулика можно только согласиться. Проведение одновременных местных выборов в конце 2020 года выглядит слишком смелым планом даже если допустить, что все стороны конфликта действительно заинтересованы в скорейшем его урегулировании.

— «План Б (ввод миротворческой операции): для начала нужно согласовать работающий рамочный договор, который позволит на практике прекратить огонь, и только потом можно говорить о миротворческих миссиях».

Этот совет стоило бы с самого начала адресовать Порошенко. Он, предлагая проект с миротворцами, никакого прекращения огня не предлагал, полагая видимо, что его армия (и, главное, не его националистические формирования) перестанет стрелять, как только появятся миротворцы.

«Рамочный договор» относительно прекращения огня существует — это Минские соглашения. Достаточно просто действовать в соответствии с соглашениями. Тем более, что в трёх районах успешное прекращение огня и развод сил осуществлены и можно уже говорить об определённом успехе. Но Кулика это не устраивает и его можно понять — эдак ведь действительно можно огонь прекратить…

— «План С ("Стена"): не существует такой стены, которая могла бы остановить террор. Россия не откажется от идеи дестабилизировать Украину, и если мы прекратим вести оборонительную войну, она окажется на улицах мирных городов».

Тут логика железная: если Украина прекратит войну, то она ведь действительно прекратится, а это именно то, чего добивается от Украины Россия, поэтому прекращать войну ни в коем случае нельзя. Гениально!

Кстати, просто даже удивительно — такое впечатление, что Кулик слыхом не слыхивал о совместной пресс-конференции Авакова и Рябошапки, которые на пальцах объяснили, что террор на улицы мирных украинских городов приносят участники АТО. Такая вот логика — не замечать очевидного (то есть своих доморощенных активистов) и распространять клевету о выдуманных, российских, ни один из которых (в отличие от атошников) так и не был задержан за 5 лет (если не считать, конечно, выдуманных и которым улики подбрасывала СБУ, что выясняется потом в суде).

В контексте рассмотренных вариантов весьма естественно выглядят и выводы аналитиков.

Кулик, разумеется, мыслит в категориях Порошенко: «было бы искренне и справедливо, это если бы наш Президент и политический класс готовил бы общество к жизни в условиях войны, условиях, "мерцающего конфликта", конфликта низкой интенсивности. И это было бы справедливо, поскольку бы это предполагало построение стратегии внутренней политики, стратегии безопасности, антитеррористической борьбы, информационной безопасности».

В общем, суждение само по себе абсурдное — а что, если обойтись без конфликта низкой интенсивности, то строить эти стратегии не нужно? Впрочем, в чём-то Кулик прав — пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Достаточно вспомнить о состоянии украинской армии накануне начала конфликта в Донбассе (впрочем, основные её проблемы были связаны не с низкой боеготовностью как таковой, а с психологической неготовностью стрелять по своим гражданам, которую армия, впрочем, быстро преодолела).

Ещё более определённо высказалась руководитель проектов Центра Мария Кучеренко: «Украинскому политикуму стоило бы честно сказать о том, что никаких возможностей прекратить конфликт в краткосрочной перспективе сегодня нет. Необходимо переустраивать экономику под долгосрочный конфликт — под оборонительную войну».

Какие выводы тут можно сделать? В последнее время «порохоботы» воспряли духом — кажется, Пётр Алексеевич нашёл для них источник финансирования. Причём агитируя за «формулу Порошенко» (ни мира, ни войны, соглашения не выполняем), они не дают себя смутить ничем и видят только один путь развития ситуации — продолжение войны. Забывая, что украинцы проголосовали именно против этой логики.

В апреле 2019 года украинцы проголосовали против Порошенко, но этого мало. Надо было привлечь к ответственности и самого Порошенко и пропагандистов войны. Увы, это за пределами компетенции Владимира Зеленского. А, возможно, и желания.