В четверг, 19 декабря, в повестке Верховной Рады указаны два законопроекта, которые призваны урегулировать добычу янтаря. Для Украины это довольно актуальная проблема, из-за которой леса на севере страны превращаются в безжизненные пустоши

Около недели назад — 11 декабря — польские пограничники задержали рекордную в этом году партию янтаря, которую пытались нелегально переправить в их страну украинские контрабандисты. Последние пытались вывезти в Польшу 103 кг янтаря на сумму 1,2 млн грн (свыше 3,2 млн руб. — Ред.).

Польша — один из мировых лидеров по переработке янтаря. Так, по данным Минпромторга РФ от 2016 года, около 70% всего мирового объема производимых ювелирных украшений с янтарем приходилось на Польшу. Однако самим полякам столько янтарных украшений без надобности. Есть другая нация, где янтарь пользуется чуть ли не почитанием. Речь о китайцах. Китайцы верят в магические и целебные свойства янтаря. Это находит выражение в экономике.

«Сегодня можно смело утверждать, что мировая торговля янтарным сырьём (распределение сырья) полностью сосредоточилась в Китае. Около 70% мировой торговли янтарным сырьём осуществляется через Китай. Также в Китае находится 80% мирового промышленного производства в сфере янтаря», — отмечалось в обзоре рынка янтаря на начало 2018 года литовской ассоциации производителей экономики Le`amber Consortium. Украинских контрабандистов задержали с рекордным грузом янтаря на границе с Польшей © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Иногда такая любовь китайцев к янтарю приводит к гротескным случаям. Так, в конце сентября 2019 года Министерство культуры РФ сообщило о туристическом коллапсе в музее-заповеднике «Царское Село», где расположен Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой. Россияне не могли попасть во дворец из-за наплыва китайских туристов.

«Они едут, пускай едут, молодцы, это укрепляет отношения наших стран. Но мы не можем оставлять этот доступ, если он требует полной изоляции российских туристов от «Царского села». Надо вводить регуляторы, смотреть… Мы будем очень вежливы с нашими гостями, мы отрегулируем грамотно ситуацию. Мы никому не отказываем, но говорим — для вас понедельник (туроператорам, которые привозят экскурсии). Ваш день в «Царском селе» — понедельник или понедельник и четверг», — заявила замминистра культуры РФ Алла Манилова.

Но каким боком здесь Украина? А тем, что спрос на янтарь стимулировал нелегальную добычу «солнечного камня» на Украине, что привело к появлению так называемой Янтарной народной республики, состоящей из части Волынской, Ровенской и Житомирской областей, где власть практически бессильна перед добытчиками.

«В Украине цены и спрос на янтарное сырьё полностью рухнули. Нелегальные копатели янтаря предлагают янтарное сырьё везде, где могут. В 2014 г. нелегальная добыча янтаря составила около 100 тонн. Ожидается, что из-за снижения спроса на янтарь в 2018 г. на рынок будет поставлено только около 70 тонн украинского янтаря <…> Украина, которая в итоге стала очагом контрабанды, так и не смогла легализировать добычу янтаря и организовать борьбу с нелегальной торговлей и добычей сырья. Это отрицательно влияет на всю янтарную промышленность», — отмечалось в обзоре Le`amber Consortium.

Чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию и остановить превращение украинских лесов в пустоши из-за неконтролируемой добычи янтаря, новое руководство страны решило добычу янтаря «частниками» урегулировать. Сделать это и призваны законопроекты, которые стоят в повестке Верховной Рады на 19 декабря.

Меньше налогов

Один из законопроектов — №2241, — инициатором которого является премьер-министр Алексей Гончарук, довольно прост и незамысловат. Он предлагает внести изменения в статью 252 Налогового кодекса Украины и уменьшить размер ставки рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря.

Раньше эта ставка составляла 25% от стоимости товарной продукции горного предприятия. Теперь же правительство планирует уменьшить ее на 10%, чтобы она составляла 15%. Таким образом, уверены в Кабмине, часть нелегальных добытчиков получит стимул выйти из тени. Четверо украинцев попались на контрабанде почти 700 кг янтаря в Словакии © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

«Принятие предложенного законопроекта даст возможность на законодательном уровне заложить предпосылки для внедрения дополнительных стимулирующих факторов субъектам хозяйствования для ведения законной деятельности по добыче янтаря, что будет иметь следствием выведение данной деятельности из «тени» и, соответственно, увеличение налоговых поступлений», — пояснял в пояснительной записке к законопроекту министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

В этом же документе он отмечает, что для экономики не будет никакого вреда от снижения ставки на добычу янтаря, а сам законопроект согласован с Минэкономики и Минфином.

А вот другой законопроект, инициатором которого был также премьер-министр, вносит масштабные изменения сразу в несколько украинских кодексов.

Изменение кодексов

Законопроект №2240 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины касательно урегулирования вопроса добычи янтаря» вносит масштабные изменения в украинское законодательство.

Так, Кодекс Украины об административных правонарушениях предлагается дополнить статьей 58-1 — «Нарушение требований добычи полезных ископаемых», которая предусматривает штрафы для граждан и должностных лиц. Рада приняла приняла в первом чтении закон о легализации добычи янтаря © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

В свою очередь Кодекс Украины о недрах планируют лишить пункта 3 статьи 9-1, согласно которому в компетенции областных, Киевских и Севастопольских городских советов среди прочего есть согласование предоставления недр в пользования с целью геологического изучения и разработки месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения, а также для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых. Кроме того, планируется лишить пункта 2 статьи 9-2, согласно которому в компетенции вышеуказанных советов есть согласование предоставления недр в пользование с целью геологического изучения, разработки месторождений полезных ископаемых общегосударственного значения, а также для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых. Кроме того, статью 14 этого кодекса предлагается дополнить нормой, согласно которой недра предоставляются для «геологического изучения янтароносных недр, в том числе исследовательско-промышленной разработки месторождений с дальнейшей добычей янтаря (промышленной разработкой месторождений). Статью 15 кодекса планируется дополнить нормой, согласно которой специальное разрешение на геологическое изучение янтароносных недр и их разработку выдается сроком на пять лет. Статью 15-1 планируется дополнить нормой, согласно которой добыча и разведка янтаря на участках, расположенных в соответствии со списком и координатами, определенными Кабмином, осуществляется без оценки воздействия на окружающую среду.

Статья 16 этого же кодекса дополняется масштабными изменениями, касающимися аукционов по продаже специальных разрешений на пользование недрами. При этом подчеркивается, что площадь участка недр для изучения и добычи янтаря не может превышать 10 га. Из статьи 17 кодекса предлагается исключить норму, согласно которой горные отводы для разработки месторождений выдаются советом министров «Автономной Республики Крым», областными, Киевским и Севастопольским городскими советами. Кроме того, предлагается ввести в кодекс статью 18-1 — «Резервирование земельных участков для потребностей недропользования». Среди прочего она предлагает временный запрет на изъятие и предоставление в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности с целью, не связанной с разработкой недр. Два «офицера» украинских спецслужб попались на контрабанде янтаря в Польшу - СМИ © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Кроме того, планируется дополнить статью 34 нормой о начальной цене продажи на аукционе спецразрешения на изучение и разработку янтароносных недр. Она будет составлять 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан за 1 га.

Дополнить и изменить предлагается и Уголовный кодекс Украины. Так, там должна появиться статья 240-1 — «Незаконная добыча янтаря», согласно которой нелегальные добытчики могут быть оштрафованы или получить от трех до шести лет лишения свободы, или, будучи пойманными повторно или ведущими добычу на территориях природно-заповедного фонда, а также добывшими значительное количество янтаря — от четырех до семи лет лишения свободы. Кроме того, в статье предусматривается ответственность чиновников и указывается, что «значительными размерами» считается стоимость янтаря, превышающая в сто и больше раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Статья 254 УК Украины дополняется пунктами 2 и 3, регулирующими наказание тех, кто уклоняется от рекультивации земель после добычи янтаря.

Вносятся изменения и в Земельный кодекс Украины. Так, статья 66 дополняется нормой о предоставлении земельных участков для разработки месторождений янтаря путем установления земельных сервитутов. В кодексе появляется новая статья — 97-1 «Обязанности пользователей янтароносными недрами, который проводят разведывательные работы и/или добычу янтаря на нарушенных землях — землях, частично утративших хозяйственную и экологическую ценность. Статья 99, касающаяся видов земельного сервитута, дополняется нормой об участках, где добывается янтарь. Кроме того, «янтарной» нормой дополняется и статья 156, которая касается возмещения убытков собственникам земли и землепользователям. Дополняются «янтарными» пунктами и некоторые другие статьи кодекса.

Кроме того, вносятся изменения в ряд законов Украины. Среди прочих стоит отметить изменения в статью 7 закона Украины «О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков собственникам земельных участков (паев). Смотритель янтаря: Зеленский назначил нового губернатора Ровенской области © Facebook Vitaliy Koval

Эти изменения гласят: «Недропользователи, которым предоставлено специальное разрешение на пользование нефтегазоносными, янтароносными недрами, имеют преимущественное право на получение права собственности или землепользования (в том числе на условиях сервитута) относительно земель по месту расположения разведанных месторождений нефти и газа, янтаря (соответственно), запасы которых утверждены в установленном законодательством порядке. Преимущественное право собственности или пользования в соответствии с настоящей статьей может реализовываться переводом в судебном порядке таких прав на недропользователя, заключение в судебном порядке договора о предоставлении недропользователю таких прав или иным образом признание или установление судом таких прав (в том числе установление сервитута в судебном порядке».

Кроме того, предлагается дополнить закон «О таможенном тарифе Украины». Согласно новым изменениям в разделе XIV и группе 71 появится янтарь и изделия из него.

В общем, этот законопроект от правительства требует тщательного и вдумчивого изучения. Не исключено, что внесенные этим документом изменения в законодательстве в ближайшем будущем могут привести к появлению на украинском янтарном рынке крупных игроков. Правда, им придется столкнуться с интересным парадоксом: аналитики отмечают, что сегодня мировая янтарная индустрия переходит в рецессию, которая и вовсе может перерасти в глубокий мировой кризис. И одной из причин этого является янтарь, хлынувший из Украины на мировой рынок после Майдана 2014 года.