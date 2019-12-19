Дикий, Дикий Zaxid. Как атошники и националисты воюют с прессой во Львове

Противостояние ветеранов т.н. АТО и националистов с властями и журналистами приобрело в «столице украинского национализма» столь жесткий характер, что грозит перерасти уже в формат вооруженных криминальных разборок

«Мне стало известно об угрозе моей жизни и моей семье, — заявил 17 декабря при вручении ежегодной аппаратной награды во Львовской областной государственной администрации журналист популярного интернет-издания ZAXID.NET Андрей Дроздов. — Угрозы поступают со стороны участников организаций националистического толка и связаны с работой издания, где я тружусь. Эти же лица 12 декабря врывались в административное здание, где проходило заседание Львовского городского совета. Они требовали снять с сайта ZAXID.NET публикации относительно участников проплаченных митингов. Теперь они заявляют, что отслеживают мое место жительства и места учебы моих детей».

Дроздов призвал присутствовавших на награждении губернатора Львовской области и глав областных силовых ведомств разобраться с ситуацией, сообщив, что он и другие члены редакции ZAXID.NET обратились с заявлениями в Национальную полицию и Генеральную прокуратуру по факту угроз и давления со стороны таких организаций, как «Шквал», «Объединение добровольцев», Украинский союз участников АТО, «Сокол» (молодежное крыло националистической партии «Свобода») и «Развитие громады».

Действительно, это уже не первое обращение ZAXID.NET в правоохранительные органы. Перед этим 12 декабря на сайте было опубликовано обращение к главам Национальной полиции Украины, Генеральной прокуратуры Украины и Службе безопасности Украины от имени главного редактора Олега Онисько, связанное с произошедшими в этот день событиями — несколько десятков ветеранов АТО и националистов штурмовали здание Львовского городского совета, требуя удалить посвященные им статьи на ZAXID.NET.

Этот конфликт тянется уже давно. 21 ноября 2018 года после митинга в годовщину начала Евромайдана, в котором участвовали помимо перечисленных выше организаций также члены «Национального корпуса», часть участников акции атаковала редакцию ZAXID.NET.

Как сообщалось по горячим следам событий: «Они зажгли дымовые шашки и попытались прорваться в редакцию ZAXID.NET. Участников акции сопровождала полиция, но она не вмешивалась и не препятствовала их действиям. Участники скандировали «Позор!» и требовали извинений за публикации ZAXID.NET о «Развитии громады»… Акция продолжалась около 15 минут, после чего ее участники разошлись».

Конфликт вновь активизировался к концу 2019 года, причем приобрел достаточно серьезный характер. 9 декабря, за несколько дней до штурма добровольцами и националистами Львовского городского совета, произошел следующий эпизод.

На чердаке здания телерадиокомпании (ТРК) «Люкс» в центре Львова обнаружили спрятанный в чемодане автомат (предварительно идентифицированный как чешский CZ SA Vz.58, внешне похожий на автомат Калашникова, но отличающийся от него конструкцией) в рабочем состоянии, снабженный глушителем, коллиматорным прицелом (позволяет облегчить быстрое прицеливание по движущимся целям) и магазином, полным боевых патронов, в том числе бронебойных.

И вот какое интересное обстоятельство, которое отметил финансовый директор ТРК «Люкс» Александр Денищук: «С этого чердака видно только внутренний двор дома и лестничную клетку, где проходят посетители и работники ТРК «Люкс» и сайта ZAXID.NET». То есть, можно было эффективно устроить неожиданную массовую бойню — с учетом наличия коллиматорного прицела и глушителя — и прицельно именно сотрудников столь раздражающего ветеранов АТО и националистов интернет-издания.

Характерно, что нашли оружие совершенно случайно — на чердак зашли покурить журналисты, обратившие внимание на странный чемодан. Вызвали наряд полиции.

Это уже не хулиганская выходка вроде зажжения файеров и толкания с криками перед дверями редакции, как было год назад. Чешское оружие — что автоматы, что пистолеты-пулеметы, что пистолеты — славится среди спецназа и криминала своей компактностью и безотказностью. И стоит подобный «девайс» (тем более, с таким «тюнингом») недешево, как минимум несколько тысяч евро, и на «черном рынке» его надо еще поискать, в отличие от доступных и дешевых советских автоматов. Даже если чешский автомат подбросили журналистам для устрашения — жест в любом случае выразительный.

Полиция до сих пор никак не комментирует факт обнаружения в ТРК «Люкс» автомата с глушителем, коллиматорным прицелом и бронебойными патронами, что, очевидно, и вызвало публичное обращение ZAXID.NET к губернатору и главам силовых ведомств.

Почему раньше радикалов — а символика того же Украинского союза участников АТО (укр. Українська спілка учасників АТО, УСУ АТО) прямо скопирована у «Правого сектора»* (трезубец с вплетенным в него мечом) и УНА-УНСО* (характерный «крест УНСО» с загнутыми краями) — не трогали, вопрос хороший.

Например, потому, что в декабре 2017 года те же ветеранские и националистические организации штурмовали Львовский городской совет, очевидно пытаясь «скинуть» (или как минимум «привести в чувство») находившегося в оппозиции к Петру Порошенко мэра Андрея Садового. Когда в Киеве на улицах бушевал МихоМайдан, «крутые времена требовали крутых решений» для изоляции потенциальных политических союзников Михаила Саакашвили.

А уже весной этого года тот же УСУ АТО оказался одним из главных «моторов» публичных выступлений во Львове против противостоявшего действующему президенту популярного кандидата в президенты Владимира Зеленского. Журналисты тогда же выявили прямые связи этой ветеранской организации с нардепами от Блока Петра Порошенко.

Впрочем, сейчас ветеранов волнуют скорее разоблачения журналистов в их личный адрес и в адрес их крупных бизнес-партнеров. Например, не секрет, что председатель УСУ АТО Максим Каменецкий одновременно возглавляет и дачный кооператив «Счастье». Вообще, подобные кооперативы часто являются инструментом для захвата земли — формально земельные участки выделяются паевым дольщикам, но реально ими обычно распоряжается председатель, который может продавать затем участки направо и налево целыми гектарами.

Вот теперь понятно, откуда поступил заказ на травлю Зеленского во Львове. Один из фигурантов этого действия — член ГО "УСУ АТО" Сергій Фаворський. Конечным бенефициаром в этой организации является Антонищак Андрей Федорович, который по совместительству является нардепом от БПП. pic.twitter.com/x5GpruNqXn — i_rk (@IrepKr) February 9, 2019

Интерес Каменецкого к землям на Львовщине велик. Кстати, Дроздов в своем обращении 17 декабря к губернатору и областным силовикам перечислил четыре публикации, из-за которых и ведется прессинг на ZAXID.NET, и одна из них — вышедшая 17 июля этого года статья его авторства под названием «Возвращение в Эдем: Игорь Кривецкий скупил у АТОшников 65 га земли возле своего курорта "Эдем Резорт"».

Схема захвата земли аналогичная — участки выделяются якобы рядовым гражданам, а по факту их контролируют крупные бизнесмены. Вот цитата из упомянутой статьи:

«Участки в Стрелках получили и довольно известные участием в уличных акциях во Львове члены Украинского союза участников АТО. Напомним, соучредителем этого союза выступает давний бизнес-партнер (депутата Верховной Рады в 2012—2014 годах от «Свободы» и одного из главных спонсоров этой партии, что, кстати, объясняет и участие «Сокола» в идущих сейчас атаках на ZAXID.NET. — Авт.) Игоря Кривецкого Александр Веремеенко. А участники УСУ АТО не только активно участвуют в уличных акциях, но и создают жилищно-строительные и обслуживающие кооперативы с похожими названиями «Патриот-1», «Патриот-2». «Патриот-3». Члены этих кооперативов довольно успешно получают земельные участки на Львовщине.

В частности, участок в Стрелках получил активный член УСУ АТО Олег Дудок, у которого еще остался в собственности участок на улице Замарстыновской, на территории бывшего военного городка, где в октябре 2017-го проходило конфликтное распределение земли».

Все это действительно напоминает классический Дикий Запад с захватом земель скваттерами, «теневыми воротилами» крупного бизнеса и перестрелками, в ходе которых с «кольтами» в руках определялось место каждого под солнцем…

* Деятельность организаций запрещена в РФ