В созданную 15 декабря 2018 года Православную церковь Украины перешло более 7000 парафий, большая часть которых – приходы УПЦ КП и УАПЦ. Продолжают переходить в ПЦУ и приходы УПЦ Московского патриархата – 548 приходов по состоянию на декабрь 2019 года

Доверие» и «добровольные» переходы

Руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков отметил, что к статистике ПЦУ нужно относиться критически, как и к результатам исследований социологов о том, сколько человек поддерживает ПЦУ. Ведь опубликованные 14 декабря данные опросов, проведенных Центром Разумкова, в частности, показывают, что 38,7% выражают доверие главе ПЦУ Епифанию.

«Но источники самой Украинской православной церкви называют 78 религиозных общин УПЦ МП, которые реально добровольно перешли в ПЦУ. Все остальные «присоединения» — это рейдерские захваты, давление, голосование территориальными общинами вместо религиозных общин, то есть подтасовка. По некоторым идут судебные разбирательства», — сообщил политолог.

В качестве свежего примера он привел захват «воинами АТО» Димитриевского храма в селе Пробойновка Ивано-Франковской области, который произошел 15 декабря. Решение было принято вопреки желанию религиозной общины.

Действительно, управделами канонической Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что с декабря 2018 года по настоящее время около 100 храмов были захвачены, 220 приходов незаконно перерегистрированы и около 78 перешли к раскольникам добровольно. Это менее 1% из более чем 12 тысяч приходов УПЦ МП. Кстати, некоторые приходы успели и войти в ПЦУ, и покинуть ее.

«Захваты продолжаются, правда, вялотекущие, без поддержки центрального админресурса. Он есть в Волынской, Винницкой Хмельницкой, Ровенской областях — оттуда в ПЦУ перешло больше всего общин. Я бы добавил сюда Тернопольскую, Ивано-Франковскую, частично Львовскую области», — сказал Рудяков.

Не единая и такою быть не могла

Тем не менее ПЦУ создана, существует и будет дальше развиваться. За томос Епифаний держится крепко — так как, по мнению эксперта, этот документ от Константинопольского патриархата дает наместнику ПЦУ весьма многое.

И ничего, что раскол в украинском православии не преодолен. Единая поместная Православная церковь не стала заменителем канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Мало того, обозленный Филарет, глава уже не существующей УПЦ КП, обнародовал кулуарные договоренности и всю грязь и ложь, которые сопровождали создание ПЦУ.

«Она не единая и не могла таковой стать, она не самостоятельная, не автокефальная, а частично автономная — под управлением Вселенского патриархата и синода Вселенского патриархата. Всё оказалось ложью. ПЦУ не стала единой, будучи созданной на руинах Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и УПЦ КП. Вот Филарет попер буром», — напомнил политолог.

Впрочем, кандидат исторических наук Валентин Гайдай видит, что юридически и фактически упраздненная УПЦ КП, несмотря на старания своего хозяина, будет скатываться в маргинес и в конце концов умрет вместе с ним. А ведь Филарету уже 90 лет. Вряд ли ему хватит сил бороться с врагами — именно так он называет ПЦУ и ее главу Епифания.

По принципу «сам такой»

Интересно, что сторонники ПЦУ пытаются теперь представить обнародованные Филаретом данные о формировании новой церкви против него самого. Якобы, заполучив томос, раскольник хотел легализовать свою УПЦ КП и что, мол, Филарет намеревался сделать свое детище по лекалам «государственной» РПЦ, а для ПЦУ якобы на первом месте общественные интересы.

Так, по крайней мере, заявляет шеф-редактор Религиозно-информационной службы Украины Тарас Антошевский. Впрочем, ничего другого ему и не остается. Ведь УАПЦ и УПЦ КП уже нет, а УПЦ МП все еще в опале.

Совершенно очевидно, что Филарет, одержимый жаждой власти, хотел использовать томос в своих целях. Однако это не означает, что ПЦУ с Епифанием благороднее. Наоборот, ПЦУ как раз и есть та самая созданная государством церковь, а Епифания буквально водрузил на трон экс-президент Петр Порошенко, который эту кашу с автокефалией и заварил. Ну а рейдерство и захваты чужих приходов показывают «заботу» ПЦУ об обществе.

«ПЦУ создавалась как инструмент давления на РПЦ и на Москву, в пику Москве — это был один из мотивов. Среди обывателей достаточно высок процент поддержки ПЦУ в рамках общей антироссийской кампании. Но ПЦУ год спустя — это уже не то, что нам год назад давали в яркой упаковке», — подчеркнул Павел Рудяков.

Посягательство на бренд

Кроме того, в течение года Православная церковь Украины (ПЦУ) пыталась уничтожить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ МП), отняв не только ее храмы, но и имя. Об этом напомнил историк Валентин Гайдай.

К годовщине создания ПЦУ этой церкви не дали назваться Украинской православной церковью. Постановление Верховного суда Украины от 11 декабря разрешило Украинской православной церкви Московского патриархата сохранить свое название.

«Если мы обратим внимание на вывески на храмах ПЦУ, то там написано «Православная церковь Украины», а в скобках — «Украинская православная церковь». Все-таки ПЦУ метила на этот бренд с целью подвинуть Московский патриархат, но у нее не получилось. Она потерпела сокрушительный удар. Суд был на стороне закона, как ни странно, потому что это довольно редко у нас бывает», — сообщил Гайдай. Год с томосом © пресс-служба президента Украины / Михайло Палінчак | пресс-служба президента Украины / Михайло Палінчак | Перейти в фотобанк

Потом можно отозвать

Действительно, потихоньку ПЦУ начинают тем или иным путем признавать остальные. Прежде всего, Константинопольская православная церковь. Дальше — Элладская, Александрийская, Кипрская церкви. На пороге признания — Румынская, Болгарская и Грузинская. Окончательно признавшие ПЦУ вступают с ней в евхаристическое общение. Стоит учесть, что признание происходит и в «гибридной» форме — не православными наместниками, а отдельными епископами.

Признание ПЦУ буквально выбивалось из православных церквей под сильнейшим давлением не церковных структур, а внешнеполитических ведомств. Сразу всплывает в памяти процедура создания Косово, которое, как выразился Рудяков, «слепили американцы». Они же «надавили по своим каналам, и больше ста стран признали эту территорию независимым государством, хотя было нарушение норм и правил международного права». «А 16 или 17 стран уже отозвали свое признание Косово. Мне кажется, это возможно и с признанием ПЦУ, так как между церквями, принявшими ПЦУ, не было единодушия», — прогнозирует аналитик.

Их ничто не помирит

По прогнозам политологов, признания ПЦУ со стороны некоторых других православных церквей стоит ожидать в 2020 году. Но вместе с тем формирование ПЦУ не только усугубило религиозный раскол на Украине. «Епифаний не может быть духовным наставником для хотя бы половины населения Украины. Многие чтят митрополита (УПЦ МП) Онуфрия, в западной части страны — Папу Римского и главу Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослава. В крупных городах сильные позиции у протестантов. Так что у Порошенко не получилось создать общенациональную церковь», — считает Валентин Гайдай.

ПЦУ стало булыжником, брошенным в мировое православие, которое от удара пошло трещинами и проломилось. Это раздробление будет только усиливаться, поскольку нет сигналов о перемирии и сближении между Русской православной церковью и Константинополем.