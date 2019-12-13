Подписание Лукашенко и Путиным «дорожных карт» Союзного государства отложено на 20 декабря, а может, и на более отдаленный срок. Нужно быть реалистами: между Москвой и Минском существуют нерешаемые на сегодня без принципиальных взаимных уступок позиции, которые застопорили интеграционный процесс. И обе стороны не хотят поступаться принципами

Это совсем не отменяет и не отменит Союзное государство. Но от такого состояния двусторонних отношений оживился общий враг.

Минский Майдан-1999

В воскресенье, 17 октября 1999 года, выпуск авторской программы Сергея Доренко открывал репортаж из Минска, где прошли многотысячные акции протеста белорусской оппозиции, которые переросли в беспорядки. По проспекту Франциска Скорины шли тысячи и тысячи демонстрантов с флагами БНР, гербом-Пагоней, скандирующие лозунги «Живе Беларусь!». Журналист сообщил, что их было не менее двадцати тысяч. Они прошли по проспекту Скорины, провели многотысячный митинг в парке Дружбы народов. Кульминацией манифестации стал символический акт сожжения проекта договора о создании Союзного государства между Белоруссией и Россией. Сделал это собственноручно молодой человек, которого звали Валентин Григорьевич Вечёрко.

Но в сюжете он был подписан иначе: Винцук Вячорка. Сжигая проект договора о Союзном государстве, он кричал: «Союз с Россией — это война! Союз с Россией — это смерть! Союз с Россией — это нищета!» Политолог Суздальцев: Лукашенко живет в украинском формате восприятия России © РИА Новости, Владимир Трефилов

Сегодня, когда благодаря украинским событиям мы хорошо информированы об анатомии цветных революций, в хронике четко видна морфология и физиология белорусского Майдана 1999 года. Впереди сплоченных рядов шли «титушки», чьи лица были закрыты шарфами (балаклавы еще не продавались), они забрасывали шеренги милиции камнями и бутылками. Еще не с бензином, но решимость кидаться на правоохранителей была яростная. Змагары ломали милицейские цепи, прорывались к резиденции Лукашенко. Первую цепь смели, вторую не преодолели, после чего милиция стала наступать и рассеяла толпу. Начались задержания, мятеж был подавлен, но картинки из Минска облетели всю планету. А 8 декабря 1999 года в Москве состоялось подписание Договора о создании Союзного государства, вокруг которого сегодня так горячо, что даже холодно.

Двадцать лет спустя

Винцук Вячорка — человек, который в 1999 году на импровизированном возвышении в центе Минска сжигал проект российско-белорусского договора, выкрикивая черные пророчества, — оказался лжепророком. Союзное государство принесло Республике Беларусь и ее народу мир, жизнь, материальное благополучие и стабильность. Благодаря ему исчезла инфляция, все промышленные объекты СССР работают, а граждане страны социально защищены и трудоустроены. Последнее, как известно, придает нашей жизни порядок и смысл.

Самыми важными для граждан Белоруссии приобретениями было их уравнивание де-факто в праве на труд в России с гражданами РФ. Это очень важное преимущество, которым пользуются миллионы белорусов, особенно молодых. Ничего подобного нет у граждан ни одной из постсоветских стран, откуда едут работать в Россию. Всем остальным нужно приобретать патент — разрешение на трудовую деятельность. За него платят ежемесячный фиксированный налог.

Есть много и других преимуществ, которые Москва подарила белорусам на своей территории, и все они очень помогают людям быть самодостаточными, а значит свободными. Если бы двадцать лет назад белорусы, послушавшись Винцука Вячорку, свергли Лукашенко и сорвали создание Союзного государства, устроив переворот, как это случилось на Украине в 2014 году, то история Белоруссии пошла бы по совсем другому пути. Мы точно не знаем, по какому, но в зеркале событий 1991—1994 годов можно догадаться. Тогда небольшая, но промышленная постсоветская республика во главе с дорвавшимися до власти бездарными и некомпетентными политиканами погрузилась в хаос, бандитизм, тотальную коррупцию, товарный дефицит, бегство населения, остановку предприятий, безработицу, отмену социальных гарантий и гиперинфляцию. Последнее пережили все пятнадцать братских республик, но почему-то в историю, из всех «валют» лихих 90-х вошли только белорусские «зайчики» — квазиденьги, украшенные изображениями животных. До Лукашенко было трудно, бедно и страшно — кто жил тогда, хорошо это помнит. «Мост между Востоком и Западом не может быть союзником» — Безпалько о Лукашенко © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Но что же сам Винцук Вячорка, или Валентин Григорьевич Вечёрко? Он и сейчас живет в Белоруссии. Не сидит, не бежал, не исчез, о чем сам разорялся на митинге 17 октября 1999 года. Много лет входил в руководство Белорусского Народного Фронта (БНФ), входит в различные прозападные общественные организации. 1 декабря сего года подписался под обращением «Об угрозе независимости Беларуси» в связи с подготовкой подписания «дорожных карт». Ничего не забыл, ничему не научился. Его сын получил имя Франак, работает грантоедом, журналист белорусской редакции радио «Свобода», а любое произведение искусства, которое бы он ни сотворил, сразу же осыпается щедрыми наградами от ЕС. Фильм «Жыве Беларусь!», снятый в Польше на два миллиона долларов, пожертвованные Францией, получил награду «Лучший сценарий» и 2000 евро на Международном Брюссельском кинофестивале в 2013 году. Франак Вячорка — лауреат премий «Золотой Апостроф», за лучший дебют в прозе, «За личное мужество» от Хартии 97, «Новое поколение». Фильм польского режиссёра Мирослава Дембиньского «Урок белорусского», в съёмках которого принимал участие Вечёрко, имеет 18 наград, в том числе «Movies that matter» в Амстердаме, «Prix Europa» в Берлине, как «Лучший документальный фильм Европы». Политически он — сын своего папы по линии БНФ. В свою очередь папа — сын своего папы: помощника первого секретаря ЦК компартии БССР, Петра Мироновича Машерова. Папа и сын проживают в Минске, пользуются всей полнотой свободы гарантированной лукашенковской конституцией и преимуществами Союзного государства. Являются его принципиальными противниками.

Белорусские грабли

Лучшей картины, чем история династии Вячёрко, в контексте белорусского национального майдана, Союзного государства и диалектики истории страны, которую пытаются оторвать от России, придумать нельзя. Это альфа и омега. Можно опускать занавес. Безусловно, события октября 1999-го и декабря 2019-го вызывают ощущение «дня сурка»: одни и те же люди протестуют против одного и того же. Важно почувствовать разницу: это две совершенно разные страны.

Разница не только в количестве людей, их внешнем виде и общем настрое, но и в декорациях. За двадцать лет Белоруссия превратилась из кризисной, неблагополучной постсоветской республики во вполне современную, порой даже очень, европейскую страну. Здесь все платят налоги, правосудие работает, как часы, а в плане свобод тут не одобряется и строго преследуется только попытки свергнуть законную власть, коррупция и шпионаж. В остальном все вольны. Даже в разговорах о возможности Майдана уровня «хорошо бы». Ищенко назвал обстоятельства, при которых Лукашенко захочет включить Белоруссию в состав РФ © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

В своей многовекторной дипломатии Бацька ведет работу и с оппозицией тоже. В результате ее представители были даже допущены в Палату представителей, БНФ живет и процветает, а Винцук Вячорка с сыном Франаком успешно окучивают все возможные виды вспомоществования из-за западного бугра. С Лукашенко они давно смирились, как и западные страны, а пикирования с Россией их даже сроднили. Дошло до немыслимого: в этом году Бацька пригласил вернуться в страну даже непримиримых змагаров, которые сидят в эмиграции. Касается ли это невменяемого Зенона Позняка, неведомо, президент ни одной фамилии не назвал. Но сигнал был подан. На сегодня ни один оппозиционер не сидит в тюрьме — там другие, в том числе верой и правдой служившие «режиму». «Все мои друзья сидят в тюрьме», — сказал Лукашенко на встрече с журналистами. На сегодня главным преступлением в Белоруссии объявлена коррупция.

Если завтра Майдан

Майдан в Белоруссии на сегодня невозможен в первую очередь потому, что власть и оппозиция достигли негласного консенсуса. Змагары признали тактическое поражение, смирились с Лукашенко и ведут с ним диалог. Двухдневный «майданчик», который сопровождал переговоры Путина и Лукашенко в Сочи, производил впечатление абсолютной согласованности и договорняка. И хотя акции все же не были согласованы, никаких задержаний не было, а так обычно не бывает.

Антироссийская парадигма у змагаров сохранилась, к ней добавился украинский опыт и риторика. Они ничего не забыли и ничему не способны научиться в принципе. Но Бацьку они учитывают и больше тотально не отрицают. Таким равновесием в гражданском обществе Лукашенко имеет основания гордиться, как творением рук своих, что чистая правда. Но именно это и является причиной яростного и нарочито эпатажного озвучивания президентом Белоруссии тезисов о «суверенитете, который мы никому не отдадим». Излишний пафос в ходе крайне прагматичного экономического диалога, в Кремле остается не понятым: там сидят деловые люди. Им совершенно ясно, что Лукашенко Западу не нужен. Западу нужна Белоруссия без Лукашенко. Ни мытьем, ни катаньем, при наличии у власти нынешнего президента никакой интеграции, как с Россией, с ЕС у Минска не получится. Конфликт запада с Москвой привел лишь к временному и очень неустойчивому потеплению отношений Брюсселя с «последним диктатором Европы». У этих хитрых и безжалостных «партнеров» есть очень много времени ждать, когда Бацька закончится. Они видели падение и не таких систем: чего стоит распад СССР! Им не нужны ни белорусский калий, ни сельскохозяйственные машины, ничего. Западу важно провести деградацию образования, разорить население тарифами, столкнуть жителей лбами в этническом конфликте, рассорить с Россией, погрузить политическую систему в состояние перманентного кризиса. А потом спокойно пилить белорусский лес вплоть до полной его зачистки под ноль. Ибо дальновидный Брюссель уже видит тот день, когда в Карпатах будет срублено последнее дерево.