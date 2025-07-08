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Безжалостная машина коррупции. Как СБУ и прокуратура Украины наладили заработок на политических арестах

Безжалостная машина коррупции. Как СБУ и прокуратура Украины наладили заработок на политических арестах - 08.07.2025 Украина.ру

Безжалостная машина коррупции. Как СБУ и прокуратура Украины наладили заработок на политических арестах

Одной из категорий политзэков на Украине являются так называемые экономические политические. Это предприниматели, которых обвиняют в коммерческой деятельности с РФ и грабят. Как это происходит — в нашей статье.

2025-07-08T04:30

2025-07-08T04:30

2025-07-08T04:30

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Среди политических заключенных на Украине особняком стоит группа "экономических политических". В основном они проходят по ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору), хотя могут быть и другие варианты.Речь идет о предпринимателях, которые поставляли товары в РФ, переводили деньги, общались с контрагентами и т.п. А иногда и обычные люди, которые переводили близким деньги в Россию. Данная группа за последний год стала второй по количеству арестантов после автоподжигателей/диверсантов.Стандартная схема работы СБУ по данной статье выглядит так:1. Находится или выдумывается факт экономического взаимодействия с РФ. В случае фабрикации дела присутствует какой-то реальный факт, но без доказательств причастности к России. Например, продукция была отгружена в Казахстан и могла потом попасть в РФ. Попала или нет, никто не знает, но для заведения уголовного производства этого оказывается достаточно.2. СБУ производит арест сотрудников предприятий, которые причастны к соответствующей деятельности (кто ставил подписи и печати на договорах и декларациях, кто несет финансовую ответственность, бухгалтер, владелец, кто вел переговоры и т.д.) Задерживают всех причастных, вплоть до условного секретаря, который приносил кофе во время подписания сделки.3. Несколько месяцев (4-6 месяцев в среднем) держат в СИЗО для оказания давления (условия в украинских СИЗО очень тяжелые, даже, если не применяется прямое физическое воздействие), потом простых исполнителей отпускают под залог и на суде дают срок меньше минимального и/или условный. Исполнители при этом играют роль рычагов влияния на организаторов и обоснованием длительного ведения следствия — чем больше людей, тем сложнее дело, тем дольше нужно проводить следственные действия, тем дольше есть основания держать людей под стражей.4. С организаторами вопрос "решается". Для этого необходимо дать взятку (стандартная такса — 100 тысяч долларов США) для переквалификации в более лёгкую статью — ч. 4 ст. 111-1 (передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированиям и/или проведение хозяйственной деятельности при взаимодействии с государством-агрессором) и пойти на сделку со следствием с признанием вины, чтобы в будущем нельзя было предъявить к следствию претензии и отправить дело на пересмотр. В итоге человек получает условный срок или даже штраф.Сделка с переквалификацией совершается на этапе следствия до передачи дела в суд. Потому и нужно подольше подержать человека под стражей во время следствия, чтоб он "дозрел" до взятки. В этом случае участвуют только 3 человека: следователь СБУ, прокурор и донор-подозреваемый.Иногда сделку заключают во время суда. Тогда адвокат подает ходатайство о смене квалификации преступления, а прокурор поддерживает. Но это происходит реже, потому что тогда нужно к схеме подключать коллегию судей, т.е. дополнительных бенефициаров, с которыми еще необходимо договориться и, естественно, поделиться. Переквалификация в том числе возможна из-за очень некачественно (с широкими толкованиями) прописанных "политических" статей в Уголовном кодексе. Одно и то же деяние может подпадать под разные статьи с очень разной санкцией. Может быть как штраф, так и 12 лет с конфискацией.Пример можно увидеть в деле Геннадия Шульги, которого 9 апреля 2025 года приговорили к штрафу в размере менее 3 тысяч долларов, что по нынешним меркам является несущественным — залоги назначают в больших размерах. Но, помимо штрафа, — конфискация имущества, что является ключевым в делах, связанных с коммерческой деятельностью. По данным следствия, 10 марта 2023 года Шульга, владея российским предприятием ООО "Трансойл" в Белгороде, передал управление предприятием гражданке РФ, которая работала там бухгалтером. В марте 2024 года бухгалтер через мессенджер отправила Шульге на согласование проект договора с ООО "Донбассбытстрой" из Енакиево по поставке битума для строительства дорог в ДНР на 5 млн рублей. Претензия в том, что битум был передан "представителям оккупационной власти для реализации инфраструктурных проектов государства-агрессора". Второй эпизод обвинения касается еще более оригинального вида деятельности. Принадлежащий Шульге белгородский "Трасойл" передал битум турецкой фирме-посреднику KARPOL для конечного покупателя в лице ООО "Опал Стар", которая находится в Харькове. То есть, по сути, Шульга продал украинской фирме произведенный в России битум. Обвиняемый во всем сознался и суд, как это принято сейчас на Украине, вынес приговор в упрощенном порядке, то есть без рассмотрения доказательств.Статья, по которой обвинили Шульгу — ч. 4 ст. 111-1 — касается передачи материальных ресурсов вооруженным силам или хозяйственным организациям РФ. Санкция по ней — штраф до 10 тысяч необлагаемых налогом доходов или срок до 5 лет с конфискацией. Показательно, что за такое дают меньше, чем, например, за посты в интернете с критикой режима. За это можно сесть на 8-10 лет, а при определенных обстоятельствах и на 15. У Шульги еще ч. 2 ст. 28 (группой лиц по предварительному сговору), то есть отягчающее. Правда есть и смягчающее в виде признания вины и раскаяния. Впрочем, в "некоммерческих" делах, где судят бабушек за лайки в "Одноклассниках", суды в раскаяние не верят и считают его не искренним, а попыткой избежать наказания. Здесь же вдруг поверили, причем настолько, что не то, что не отправили Шульгу на 5 лет в тюрьму, но даже условный срок не дали. Только штраф и конфискация имущества. А имущество есть — ему как минимум принадлежит киевская фирма "Транснафта", а может и еще что-то.Зато Ольге Вечере летом 2024 года дали 10 лет тюрьмы с конфискацией (правда заочно, она не находится на подконтрольной Украине территории) за то, что в 2022 году в Мелитополе она устроилась работать заместителем начальника филиала МРБ Банка, который был создан Россией на базе отделений украинского государственного "Ощадбанка". То есть она как бы способствовала "запуску банковских продуктов и проведению коммерческой деятельности в интересах государства-агрессора". Эта часть обвинения еще куда не шло, а вот вторая часть вызывает недоумение. Ольга, по мнению следствия, "создавала условия для безальтернативного поведения незащищенных слоев населения путем вынужденного открытия счетов и эмиссии банковских карт с целью пассивной поддержки деятельности государства-агрессора и оккупационной администрации путем получения социальных выплат и пенсий в рублях". В этой формулировке прекрасно все. И пенсионеры, которых "вынудили" открывать счета в российском банке, как будто Украина предложила им альтернативный вариант получения пенсий, и "пассивная поддержка" (что это вообще за термин и в каком законе раскрыто его содержание?), и поддержка оккупанта путем получения от него соцвыплат. Есть статья "финансирование террористов", а это "финансирование террористами"?По статье 111-2 "пособничество государству-агрессору" (почему, кстати, не "коллаборационизм", а именно "пособничество" никто не может объяснить никогда, квалификацию выбирают волюнтаритстки) дают от 10 до 12 лет. Заметьте, насколько больше, чем коммерсантам, которые ведут торговые операции с "оккупантом". Чистые "экономические" чаще всего не являются идейно пророссийскими и попадаются из-за желания заработать деньги там, где они могут. Как правило, через некоторое время после ареста они платят взятку в районе 100 тысяч долларов и выходят под залог. Причем взятку могут оформить как благотворительный взнос в некий благотворительный фонд, который собирает на бронежилеты для ВСУ. Куда дальше пойдут деньги из фонда, объяснять не нужно. По наблюдению людей изнутри системы, из условных 30-35 "коммерческих" дел пара завершается реальными приговорами, а остальные — по сделке через коррупцию.Даешь непосильную для простого гражданина взятку — отделываешься штрафом (иногда с конфискацией) и не сидишь, не даешь взятку — получаешь 10-15 лет точно с конфискацией. Эта конвейерная схема по арестам и сделкам позволяет СБУ и прокуратуре получать большие деньги в "черную кассу". Кто-то обогащается на завышении цен на военные поставки, а кто-то — на арестах. Война наконец-то позволила массово пришедшим во власть после 2014 года аферистам и мошенникам полноценно трансформировать свое должностное положение в "кормление".О других схемах, которые проворачивают сотрудники СБУ, — в материале Павла Волкова "Меня, дважды доктора наук, обманули как ребенка". История украинского политзэка, которого не обменяли".

https://ukraina.ru/20250707/1064813274.html

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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россия, украина, сбу, сизо, вооруженные силы украины, права человека, репрессии, коррупция, эксклюзив