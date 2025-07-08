Безжалостная машина коррупции. Как СБУ и прокуратура Украины наладили заработок на политических арестах - 08.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Репрессии обложка
Репрессии на Украине
https://ukraina.ru/20250708/bezzhalostnaya-mashina-korruptsii-kak-sbu-i-prokuratura-ukrainy-naladili-zarabotok-na-politicheskikh-1064818651.html
Безжалостная машина коррупции. Как СБУ и прокуратура Украины наладили заработок на политических арестах
Безжалостная машина коррупции. Как СБУ и прокуратура Украины наладили заработок на политических арестах - 08.07.2025 Украина.ру
Безжалостная машина коррупции. Как СБУ и прокуратура Украины наладили заработок на политических арестах
Одной из категорий политзэков на Украине являются так называемые экономические политические. Это предприниматели, которых обвиняют в коммерческой деятельности с РФ и грабят. Как это происходит — в нашей статье.
2025-07-08T04:30
2025-07-08T04:30
репрессии на украине
россия
украина
сбу
сизо
вооруженные силы украины
права человека
репрессии
коррупция
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058695261_3:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_9cb2c46622d853747a9c0b0c2ef616fb.jpg
Среди политических заключенных на Украине особняком стоит группа "экономических политических". В основном они проходят по ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору), хотя могут быть и другие варианты.Речь идет о предпринимателях, которые поставляли товары в РФ, переводили деньги, общались с контрагентами и т.п. А иногда и обычные люди, которые переводили близким деньги в Россию. Данная группа за последний год стала второй по количеству арестантов после автоподжигателей/диверсантов.Стандартная схема работы СБУ по данной статье выглядит так:1. Находится или выдумывается факт экономического взаимодействия с РФ. В случае фабрикации дела присутствует какой-то реальный факт, но без доказательств причастности к России. Например, продукция была отгружена в Казахстан и могла потом попасть в РФ. Попала или нет, никто не знает, но для заведения уголовного производства этого оказывается достаточно.2. СБУ производит арест сотрудников предприятий, которые причастны к соответствующей деятельности (кто ставил подписи и печати на договорах и декларациях, кто несет финансовую ответственность, бухгалтер, владелец, кто вел переговоры и т.д.) Задерживают всех причастных, вплоть до условного секретаря, который приносил кофе во время подписания сделки.3. Несколько месяцев (4-6 месяцев в среднем) держат в СИЗО для оказания давления (условия в украинских СИЗО очень тяжелые, даже, если не применяется прямое физическое воздействие), потом простых исполнителей отпускают под залог и на суде дают срок меньше минимального и/или условный. Исполнители при этом играют роль рычагов влияния на организаторов и обоснованием длительного ведения следствия — чем больше людей, тем сложнее дело, тем дольше нужно проводить следственные действия, тем дольше есть основания держать людей под стражей.4. С организаторами вопрос "решается". Для этого необходимо дать взятку (стандартная такса — 100 тысяч долларов США) для переквалификации в более лёгкую статью — ч. 4 ст. 111-1 (передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированиям и/или проведение хозяйственной деятельности при взаимодействии с государством-агрессором) и пойти на сделку со следствием с признанием вины, чтобы в будущем нельзя было предъявить к следствию претензии и отправить дело на пересмотр. В итоге человек получает условный срок или даже штраф.Сделка с переквалификацией совершается на этапе следствия до передачи дела в суд. Потому и нужно подольше подержать человека под стражей во время следствия, чтоб он "дозрел" до взятки. В этом случае участвуют только 3 человека: следователь СБУ, прокурор и донор-подозреваемый.Иногда сделку заключают во время суда. Тогда адвокат подает ходатайство о смене квалификации преступления, а прокурор поддерживает. Но это происходит реже, потому что тогда нужно к схеме подключать коллегию судей, т.е. дополнительных бенефициаров, с которыми еще необходимо договориться и, естественно, поделиться. Переквалификация в том числе возможна из-за очень некачественно (с широкими толкованиями) прописанных "политических" статей в Уголовном кодексе. Одно и то же деяние может подпадать под разные статьи с очень разной санкцией. Может быть как штраф, так и 12 лет с конфискацией.Пример можно увидеть в деле Геннадия Шульги, которого 9 апреля 2025 года приговорили к штрафу в размере менее 3 тысяч долларов, что по нынешним меркам является несущественным — залоги назначают в больших размерах. Но, помимо штрафа, — конфискация имущества, что является ключевым в делах, связанных с коммерческой деятельностью. По данным следствия, 10 марта 2023 года Шульга, владея российским предприятием ООО "Трансойл" в Белгороде, передал управление предприятием гражданке РФ, которая работала там бухгалтером. В марте 2024 года бухгалтер через мессенджер отправила Шульге на согласование проект договора с ООО "Донбассбытстрой" из Енакиево по поставке битума для строительства дорог в ДНР на 5 млн рублей. Претензия в том, что битум был передан "представителям оккупационной власти для реализации инфраструктурных проектов государства-агрессора". Второй эпизод обвинения касается еще более оригинального вида деятельности. Принадлежащий Шульге белгородский "Трасойл" передал битум турецкой фирме-посреднику KARPOL для конечного покупателя в лице ООО "Опал Стар", которая находится в Харькове. То есть, по сути, Шульга продал украинской фирме произведенный в России битум. Обвиняемый во всем сознался и суд, как это принято сейчас на Украине, вынес приговор в упрощенном порядке, то есть без рассмотрения доказательств.Статья, по которой обвинили Шульгу — ч. 4 ст. 111-1 — касается передачи материальных ресурсов вооруженным силам или хозяйственным организациям РФ. Санкция по ней — штраф до 10 тысяч необлагаемых налогом доходов или срок до 5 лет с конфискацией. Показательно, что за такое дают меньше, чем, например, за посты в интернете с критикой режима. За это можно сесть на 8-10 лет, а при определенных обстоятельствах и на 15. У Шульги еще ч. 2 ст. 28 (группой лиц по предварительному сговору), то есть отягчающее. Правда есть и смягчающее в виде признания вины и раскаяния. Впрочем, в "некоммерческих" делах, где судят бабушек за лайки в "Одноклассниках", суды в раскаяние не верят и считают его не искренним, а попыткой избежать наказания. Здесь же вдруг поверили, причем настолько, что не то, что не отправили Шульгу на 5 лет в тюрьму, но даже условный срок не дали. Только штраф и конфискация имущества. А имущество есть — ему как минимум принадлежит киевская фирма "Транснафта", а может и еще что-то.Зато Ольге Вечере летом 2024 года дали 10 лет тюрьмы с конфискацией (правда заочно, она не находится на подконтрольной Украине территории) за то, что в 2022 году в Мелитополе она устроилась работать заместителем начальника филиала МРБ Банка, который был создан Россией на базе отделений украинского государственного "Ощадбанка". То есть она как бы способствовала "запуску банковских продуктов и проведению коммерческой деятельности в интересах государства-агрессора". Эта часть обвинения еще куда не шло, а вот вторая часть вызывает недоумение. Ольга, по мнению следствия, "создавала условия для безальтернативного поведения незащищенных слоев населения путем вынужденного открытия счетов и эмиссии банковских карт с целью пассивной поддержки деятельности государства-агрессора и оккупационной администрации путем получения социальных выплат и пенсий в рублях". В этой формулировке прекрасно все. И пенсионеры, которых "вынудили" открывать счета в российском банке, как будто Украина предложила им альтернативный вариант получения пенсий, и "пассивная поддержка" (что это вообще за термин и в каком законе раскрыто его содержание?), и поддержка оккупанта путем получения от него соцвыплат. Есть статья "финансирование террористов", а это "финансирование террористами"?По статье 111-2 "пособничество государству-агрессору" (почему, кстати, не "коллаборационизм", а именно "пособничество" никто не может объяснить никогда, квалификацию выбирают волюнтаритстки) дают от 10 до 12 лет. Заметьте, насколько больше, чем коммерсантам, которые ведут торговые операции с "оккупантом". Чистые "экономические" чаще всего не являются идейно пророссийскими и попадаются из-за желания заработать деньги там, где они могут. Как правило, через некоторое время после ареста они платят взятку в районе 100 тысяч долларов и выходят под залог. Причем взятку могут оформить как благотворительный взнос в некий благотворительный фонд, который собирает на бронежилеты для ВСУ. Куда дальше пойдут деньги из фонда, объяснять не нужно. По наблюдению людей изнутри системы, из условных 30-35 "коммерческих" дел пара завершается реальными приговорами, а остальные — по сделке через коррупцию.Даешь непосильную для простого гражданина взятку — отделываешься штрафом (иногда с конфискацией) и не сидишь, не даешь взятку — получаешь 10-15 лет точно с конфискацией. Эта конвейерная схема по арестам и сделкам позволяет СБУ и прокуратуре получать большие деньги в "черную кассу". Кто-то обогащается на завышении цен на военные поставки, а кто-то — на арестах. Война наконец-то позволила массово пришедшим во власть после 2014 года аферистам и мошенникам полноценно трансформировать свое должностное положение в "кормление".О других схемах, которые проворачивают сотрудники СБУ, — в материале Павла Волкова "Меня, дважды доктора наук, обманули как ребенка". История украинского политзэка, которого не обменяли".
https://ukraina.ru/20250707/1064813274.html
https://ukraina.ru/20210318/1030875390.html
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Павел Волков
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg
Павел Волков
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058695261_913:0:3644:2048_1920x0_80_0_0_a8061bf26dba5c30b798884f35d477cb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, украина, сбу, сизо, вооруженные силы украины, права человека, репрессии, коррупция, эксклюзив
Репрессии на Украине, Россия, Украина, СБУ, СИЗО, Вооруженные силы Украины, права человека, репрессии, коррупция, Эксклюзив

Безжалостная машина коррупции. Как СБУ и прокуратура Украины наладили заработок на политических арестах

04:30 08.07.2025
 
© Украина.руКоллаж: СБУ, заключенные, тюрьма
Коллаж: СБУ, заключенные, тюрьма - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Павел Волков авторы
Павел Волков
автор издания Украина.ру
Все материалы
Одной из категорий политзэков на Украине являются так называемые экономические политические. Это предприниматели, которых обвиняют в коммерческой деятельности с РФ и грабят. Как это происходит — в нашей статье.
Среди политических заключенных на Украине особняком стоит группа "экономических политических". В основном они проходят по ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору), хотя могут быть и другие варианты.
Речь идет о предпринимателях, которые поставляли товары в РФ, переводили деньги, общались с контрагентами и т.п. А иногда и обычные люди, которые переводили близким деньги в Россию. Данная группа за последний год стала второй по количеству арестантов после автоподжигателей/диверсантов.
Стандартная схема работы СБУ по данной статье выглядит так:
1. Находится или выдумывается факт экономического взаимодействия с РФ. В случае фабрикации дела присутствует какой-то реальный факт, но без доказательств причастности к России. Например, продукция была отгружена в Казахстан и могла потом попасть в РФ. Попала или нет, никто не знает, но для заведения уголовного производства этого оказывается достаточно.
2. СБУ производит арест сотрудников предприятий, которые причастны к соответствующей деятельности (кто ставил подписи и печати на договорах и декларациях, кто несет финансовую ответственность, бухгалтер, владелец, кто вел переговоры и т.д.) Задерживают всех причастных, вплоть до условного секретаря, который приносил кофе во время подписания сделки.
3. Несколько месяцев (4-6 месяцев в среднем) держат в СИЗО для оказания давления (условия в украинских СИЗО очень тяжелые, даже, если не применяется прямое физическое воздействие), потом простых исполнителей отпускают под залог и на суде дают срок меньше минимального и/или условный. Исполнители при этом играют роль рычагов влияния на организаторов и обоснованием длительного ведения следствия — чем больше людей, тем сложнее дело, тем дольше нужно проводить следственные действия, тем дольше есть основания держать людей под стражей.
4. С организаторами вопрос "решается". Для этого необходимо дать взятку (стандартная такса — 100 тысяч долларов США) для переквалификации в более лёгкую статью — ч. 4 ст. 111-1 (передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированиям и/или проведение хозяйственной деятельности при взаимодействии с государством-агрессором) и пойти на сделку со следствием с признанием вины, чтобы в будущем нельзя было предъявить к следствию претензии и отправить дело на пересмотр. В итоге человек получает условный срок или даже штраф.
Сделка с переквалификацией совершается на этапе следствия до передачи дела в суд. Потому и нужно подольше подержать человека под стражей во время следствия, чтоб он "дозрел" до взятки. В этом случае участвуют только 3 человека: следователь СБУ, прокурор и донор-подозреваемый.
Иногда сделку заключают во время суда. Тогда адвокат подает ходатайство о смене квалификации преступления, а прокурор поддерживает. Но это происходит реже, потому что тогда нужно к схеме подключать коллегию судей, т.е. дополнительных бенефициаров, с которыми еще необходимо договориться и, естественно, поделиться. Переквалификация в том числе возможна из-за очень некачественно (с широкими толкованиями) прописанных "политических" статей в Уголовном кодексе. Одно и то же деяние может подпадать под разные статьи с очень разной санкцией. Может быть как штраф, так и 12 лет с конфискацией.
Около 3 тысяч бизнесменов и чиновников сбежали с Украины, прикинувшись артистами, музыкантами и техниками сцены - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Вчера, 14:29
Тысячи бизнесменов и чиновников сбежали с Украины, прикинувшись артистами, музыкантами Около 3 тысяч бизнесменов и чиновников сбежали с Украины, прикинувшись артистами, музыкантами и техниками сцены. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, сообщает тг канал Украина.ру
Пример можно увидеть в деле Геннадия Шульги, которого 9 апреля 2025 года приговорили к штрафу в размере менее 3 тысяч долларов, что по нынешним меркам является несущественным — залоги назначают в больших размерах. Но, помимо штрафа, — конфискация имущества, что является ключевым в делах, связанных с коммерческой деятельностью.
По данным следствия, 10 марта 2023 года Шульга, владея российским предприятием ООО "Трансойл" в Белгороде, передал управление предприятием гражданке РФ, которая работала там бухгалтером. В марте 2024 года бухгалтер через мессенджер отправила Шульге на согласование проект договора с ООО "Донбассбытстрой" из Енакиево по поставке битума для строительства дорог в ДНР на 5 млн рублей. Претензия в том, что битум был передан "представителям оккупационной власти для реализации инфраструктурных проектов государства-агрессора". Второй эпизод обвинения касается еще более оригинального вида деятельности. Принадлежащий Шульге белгородский "Трасойл" передал битум турецкой фирме-посреднику KARPOL для конечного покупателя в лице ООО "Опал Стар", которая находится в Харькове. То есть, по сути, Шульга продал украинской фирме произведенный в России битум. Обвиняемый во всем сознался и суд, как это принято сейчас на Украине, вынес приговор в упрощенном порядке, то есть без рассмотрения доказательств.
18 марта 2021, 15:41
Павел Волков. Кто онРоссийский и украинский журналист, обозреватель издания Украина.ру
Статья, по которой обвинили Шульгу — ч. 4 ст. 111-1 — касается передачи материальных ресурсов вооруженным силам или хозяйственным организациям РФ. Санкция по ней — штраф до 10 тысяч необлагаемых налогом доходов или срок до 5 лет с конфискацией.
Показательно, что за такое дают меньше, чем, например, за посты в интернете с критикой режима. За это можно сесть на 8-10 лет, а при определенных обстоятельствах и на 15. У Шульги еще ч. 2 ст. 28 (группой лиц по предварительному сговору), то есть отягчающее. Правда есть и смягчающее в виде признания вины и раскаяния. Впрочем, в "некоммерческих" делах, где судят бабушек за лайки в "Одноклассниках", суды в раскаяние не верят и считают его не искренним, а попыткой избежать наказания. Здесь же вдруг поверили, причем настолько, что не то, что не отправили Шульгу на 5 лет в тюрьму, но даже условный срок не дали. Только штраф и конфискация имущества. А имущество есть — ему как минимум принадлежит киевская фирма "Транснафта", а может и еще что-то.
Зато Ольге Вечере летом 2024 года дали 10 лет тюрьмы с конфискацией (правда заочно, она не находится на подконтрольной Украине территории) за то, что в 2022 году в Мелитополе она устроилась работать заместителем начальника филиала МРБ Банка, который был создан Россией на базе отделений украинского государственного "Ощадбанка".
То есть она как бы способствовала "запуску банковских продуктов и проведению коммерческой деятельности в интересах государства-агрессора". Эта часть обвинения еще куда не шло, а вот вторая часть вызывает недоумение. Ольга, по мнению следствия, "создавала условия для безальтернативного поведения незащищенных слоев населения путем вынужденного открытия счетов и эмиссии банковских карт с целью пассивной поддержки деятельности государства-агрессора и оккупационной администрации путем получения социальных выплат и пенсий в рублях".
В этой формулировке прекрасно все. И пенсионеры, которых "вынудили" открывать счета в российском банке, как будто Украина предложила им альтернативный вариант получения пенсий, и "пассивная поддержка" (что это вообще за термин и в каком законе раскрыто его содержание?), и поддержка оккупанта путем получения от него соцвыплат. Есть статья "финансирование террористов", а это "финансирование террористами"?
По статье 111-2 "пособничество государству-агрессору" (почему, кстати, не "коллаборационизм", а именно "пособничество" никто не может объяснить никогда, квалификацию выбирают волюнтаритстки) дают от 10 до 12 лет. Заметьте, насколько больше, чем коммерсантам, которые ведут торговые операции с "оккупантом". Чистые "экономические" чаще всего не являются идейно пророссийскими и попадаются из-за желания заработать деньги там, где они могут.
Как правило, через некоторое время после ареста они платят взятку в районе 100 тысяч долларов и выходят под залог. Причем взятку могут оформить как благотворительный взнос в некий благотворительный фонд, который собирает на бронежилеты для ВСУ. Куда дальше пойдут деньги из фонда, объяснять не нужно. По наблюдению людей изнутри системы, из условных 30-35 "коммерческих" дел пара завершается реальными приговорами, а остальные — по сделке через коррупцию.
Даешь непосильную для простого гражданина взятку — отделываешься штрафом (иногда с конфискацией) и не сидишь, не даешь взятку — получаешь 10-15 лет точно с конфискацией. Эта конвейерная схема по арестам и сделкам позволяет СБУ и прокуратуре получать большие деньги в "черную кассу". Кто-то обогащается на завышении цен на военные поставки, а кто-то — на арестах. Война наконец-то позволила массово пришедшим во власть после 2014 года аферистам и мошенникам полноценно трансформировать свое должностное положение в "кормление".
О других схемах, которые проворачивают сотрудники СБУ, — в материале Павла Волкова "Меня, дважды доктора наук, обманули как ребенка". История украинского политзэка, которого не обменяли".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Репрессии на УкраинеРоссияУкраинаСБУСИЗОВооруженные силы Украиныправа человекарепрессиикоррупцияЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:30Безжалостная машина коррупции. Как СБУ и прокуратура Украины наладили заработок на политических арестах
04:15В Польше может смениться не только президент, но и премьер
04:00Трамп против системы: эксперт о том, как внутренние факторы влияют на американо-российские отношения
03:54Взрывы гремят в Сумской и Николаевской областях – ВС РФ продолжают удары по объектам противника
03:30"Орлан" и искусственный интеллект: полковник запаса раскрыл детали революции в артиллерии
03:22Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, хотя ранее говорил, что прекратит поставки
03:15Морская мощь против сухопутных коридоров: эксперт о том, как "Север — Юг" угрожает могуществу Западу
03:13Дьявольская матрешка Украины. В Луцке освятили храм ТЦК, в которой душегубы замаливают грехи в лжецеркви
02:56Мирный житель погиб в результате обстрела Горловки артиллерией ВСУ и другие новости часа
02:04Посёлок Борисовка атакован беспилотником ВСУ. Ранены три человека, в том числе полуторагодовалый ребёнок
01:39Часть украинских 11-классников переводится на дистанционное обучение и уезжает за границу
01:34Украинский ТГ-канал "Легитимный" о планах с распределением инфраструктуры ТЦК в свете последних ударов
01:28Майданный сценарий: Вассерман раскрыл, как Россию пытаются изолировать через давление на союзников
01:25Лицемерные людоловы. Работу ТЦК (военкоматов) на Украине могут переформатировать из-за угрозы ударов БПЛА
01:16Итоги 7 июля на сайте Украина.ру
01:10Недавний визит в КНДР делегации министерства культуры России
01:02Антикоррупционный орган Украины является синекурой для коррупционеров
01:01Обстановка на Южно-Днепропетровском направлении
00:55Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин для нового ряда стран
00:53Фронтовая сводка от "Дневник десантника" за 7 июля
Лента новостейМолния