Удаляйте все его фильмы! Чем Том Круз не угодил украинцам - 08.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261008/udalyayte-vse-ego-filmy-chem-tom-kruz-ne-ugodil-ukraintsam-1083664775.html
Удаляйте все его фильмы! Чем Том Круз не угодил украинцам
Удаляйте все его фильмы! Чем Том Круз не угодил украинцам - 08.10.2026 Украина.ру
Удаляйте все его фильмы! Чем Том Круз не угодил украинцам
Американский актёр Том Круз после случайного знакомства с россиянкой в Сеуле неожиданно для всех начал рассказывать о России. Украинские соцсети взорвались возмущением
2026-10-08T07:15
2026-10-08T07:15
новости
россия
сеул
москва
большой театр
юнеско
актер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/102681/08/1026810840_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bdec8065d7148524d709a44ad1772179.jpg
Жительница Красноярска по имени Алёна подошла к Крузу, узнав звезду во время прогулки по Сеулу. Когда актёр услышал, что его фанатка родом из Сибири, то сразу вспомнил свою поездку в 1990-х.В 2014-м его частный самолёт совершил посадку для дозаправки в новосибирском Толмачёво. Территорию аэропорта Круз не покидал, но вышел на аэродром, пообщался с работниками и сфотографировался с одним из технических сотрудников.Помимо этого, он рассказал о впечатлениях от российской столицы. Актёр вспомнил о прогулке по Москве в 1987-м и пребывание в нескольких кварталах от Кремля накануне открытия Большого театра в 2011-м. И вот в этот момент из его лексикона вырвалось название театра именно на русском языке."Большой", — сказал он собеседнице.Казалось бы, что могло испортить такую светлую историю? Украинские СМИ и паблики, разумеется, не смогли пройти мимо. Круза мгновенно записали в "предатели" и потребовали его отмены. Комментаторы предложили перестать показывать фильмы с его участием на Украине.Кто-то даже упрекнул актёра в том, что тот в своё время не заехал на Украину, хотя бывал в СССР. В комментариях тут же вспомнили, что ещё в мае 1988 года Круз приезжал в Советский Союз, чтобы увидеться с создателями и актёрами "Москва слезам не верит".Тогда он просил показать ему не только советскую столицу, но и "обычных людей, как в фильме" — для чего съездил в Подмосковье и даже заехал в местные деревни. Именно эта история подтверждает интерес Круза к России, возникший задолго до разногласий Москвы и Киева. И это, с точки зрения последнего, конечно же, непростительно.Том Круз, кстати говоря, не единственный, кого затронула отмена со стороны украинцев за любовь к России. В прошлом месяце турецкий актёр Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана в сериале "Великий век", стал одним из иностранных гостей Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге, где выступил на церемонии открытия.Актёр произнёс речь на пять минут, в которой положительно отозвался о мероприятии и его атмосфере. По словам Эргенча, общение с молодёжью даёт ему надежду на человечество. Причиной тогдашнего скандала, вновь устроенного украинскими СМИ, стала реплика актёра о еде. Он заговорил о борще: "Мы готовим борщ в Турции. Я его обожаю. Это отличный суп. Я — поклонник супов".Дело в том, что в 2022 году ЮНЕСКО внесла культуру приготовления украинского борща в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране. И теперь любое упоминание борща вне украинского контекста воспринимается в Киеве как покушение на святыню.Справедливости ради, возмущение украинской прессы вызвано не только кулинарными восторгами. Как это случалось со всеми публичными персонами, которые побывали в России во время СВО, украинцы остались недовольны тем, что иностранные звёзды не объявили стране культурный бойкот.
https://ukraina.ru/20261003/protiv-potapa-v-pogone-za-oskarom-kak-zelenskiy-srazhaetsya-na-kulturnom-fronte-1083585023.html
россия
сеул
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/102681/08/1026810840_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9b1824c9d13af6735c18337fd49dcd26.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сеул, москва, большой театр, юнеско, актер
Новости, Россия, Сеул, Москва, Большой театр, ЮНЕСКО, актер

Удаляйте все его фильмы! Чем Том Круз не угодил украинцам

07:15 08.10.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Американский актёр Том Круз после случайного знакомства с россиянкой в Сеуле неожиданно для всех начал рассказывать о России. Украинские соцсети взорвались возмущением
Жительница Красноярска по имени Алёна подошла к Крузу, узнав звезду во время прогулки по Сеулу. Когда актёр услышал, что его фанатка родом из Сибири, то сразу вспомнил свою поездку в 1990-х.

"Я посадил там самолёт, потому что хотел увидеть Сибирь", — поделился актёр.

В 2014-м его частный самолёт совершил посадку для дозаправки в новосибирском Толмачёво. Территорию аэропорта Круз не покидал, но вышел на аэродром, пообщался с работниками и сфотографировался с одним из технических сотрудников.
Помимо этого, он рассказал о впечатлениях от российской столицы. Актёр вспомнил о прогулке по Москве в 1987-м и пребывание в нескольких кварталах от Кремля накануне открытия Большого театра в 2011-м. И вот в этот момент из его лексикона вырвалось название театра именно на русском языке.
"Большой", — сказал он собеседнице.
Казалось бы, что могло испортить такую светлую историю? Украинские СМИ и паблики, разумеется, не смогли пройти мимо. Круза мгновенно записали в "предатели" и потребовали его отмены. Комментаторы предложили перестать показывать фильмы с его участием на Украине.
Кто-то даже упрекнул актёра в том, что тот в своё время не заехал на Украину, хотя бывал в СССР. В комментариях тут же вспомнили, что ещё в мае 1988 года Круз приезжал в Советский Союз, чтобы увидеться с создателями и актёрами "Москва слезам не верит".
Тогда он просил показать ему не только советскую столицу, но и "обычных людей, как в фильме" — для чего съездил в Подмосковье и даже заехал в местные деревни. Именно эта история подтверждает интерес Круза к России, возникший задолго до разногласий Москвы и Киева. И это, с точки зрения последнего, конечно же, непростительно.
Зеленский и Потап - РИА Новости, 1920, 03.10.2026
3 октября, 12:58
Против Потапа, в погоне за "Оскаром": как Зеленский сражается на культурном фронтеВладимир Зеленский на этой неделе активно воевал на культурном фронте: отбирал звания у бывшего друга, рассказывал о необходимости снимать сериалы о викингах и Киевской Руси за бюджетные деньги. А ещё мечтал о собственном "Оскаре" и голливудском признании – его фантазии взялся исполнять самый богатый человек Украины
Том Круз, кстати говоря, не единственный, кого затронула отмена со стороны украинцев за любовь к России. В прошлом месяце турецкий актёр Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана в сериале "Великий век", стал одним из иностранных гостей Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге, где выступил на церемонии открытия.
Актёр произнёс речь на пять минут, в которой положительно отозвался о мероприятии и его атмосфере. По словам Эргенча, общение с молодёжью даёт ему надежду на человечество. Причиной тогдашнего скандала, вновь устроенного украинскими СМИ, стала реплика актёра о еде. Он заговорил о борще: "Мы готовим борщ в Турции. Я его обожаю. Это отличный суп. Я — поклонник супов".
Дело в том, что в 2022 году ЮНЕСКО внесла культуру приготовления украинского борща в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране. И теперь любое упоминание борща вне украинского контекста воспринимается в Киеве как покушение на святыню.
Справедливости ради, возмущение украинской прессы вызвано не только кулинарными восторгами. Как это случалось со всеми публичными персонами, которые побывали в России во время СВО, украинцы остались недовольны тем, что иностранные звёзды не объявили стране культурный бойкот.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСеулМоскваБольшой театрЮНЕСКОактер
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:32Денацификация Украины началась: в Раду внесли законопроекты, приближающие выполнение условий России
08:13Сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу
08:00Борец за свободу и "гуманитарные бомбардировки": 90 лет со дня рождения Вацлава Гавела
08:00Заработок на крови: депутат Скороход назвала тех, кто кормится за счет войны
07:32Кризис принципам не товарищ: Лобода согласилась тайно развлекать россиян
07:24Это конечная: Украина лишилась еще одного важного наследства СССР
07:15Удаляйте все его фильмы! Чем Том Круз не угодил украинцам
07:15"Отчаянная домохозяйка" рассказала, зачем носит украинскую одежду
07:00Андрей Коц: России нужно успеть разрушить тыл ВСУ, пока они не стали еще опаснее в вопросе дронов и ракет
06:54"Будущие 10 лет определят историю следующего века": Рубио выступил в Греции с программным заявлением
06:40Удары по мостам в Киеве: эксперт раскрыл, как Россия обрушит логистику ВСУ через Днепр
06:30Дмитрий Евстафьев: Украина и Запад играют в войну с Россией, не понимая, что им за это придется отвечать
06:06Украина умрет, будет прямое внешнее управление: европейский выбор Киева закончится крахом
05:30Без шансов: Анпилогов раскрыл, как секретная "Заря" покончит с "Хорнетами" ВСУ
05:11Из-за угрозы БПЛА для полётов закрыли девять аэропортов. Сводка к этому часу
04:43Нацбанк опубликовал данные о падении украинского экспорта продовольствия. Киев выправит ситуацию?
04:30"Ребята вытащили из-под огня": оператор БПЛА "Ива" о том, как выжила после ранения
03:25Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:41Трамп заявил, что телефонный разговор с Путиным уже подготовлен
01:19В ДНР рассказали о погибших и раненных от атак беспилотников
Лента новостейМолния