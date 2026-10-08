https://ukraina.ru/20261008/udalyayte-vse-ego-filmy-chem-tom-kruz-ne-ugodil-ukraintsam-1083664775.html
Удаляйте все его фильмы! Чем Том Круз не угодил украинцам
Удаляйте все его фильмы! Чем Том Круз не угодил украинцам - 08.10.2026 Украина.ру
Удаляйте все его фильмы! Чем Том Круз не угодил украинцам
Американский актёр Том Круз после случайного знакомства с россиянкой в Сеуле неожиданно для всех начал рассказывать о России. Украинские соцсети взорвались возмущением
2026-10-08T07:15
2026-10-08T07:15
2026-10-08T07:15
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москва
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актер
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Жительница Красноярска по имени Алёна подошла к Крузу, узнав звезду во время прогулки по Сеулу. Когда актёр услышал, что его фанатка родом из Сибири, то сразу вспомнил свою поездку в 1990-х.В 2014-м его частный самолёт совершил посадку для дозаправки в новосибирском Толмачёво. Территорию аэропорта Круз не покидал, но вышел на аэродром, пообщался с работниками и сфотографировался с одним из технических сотрудников.Помимо этого, он рассказал о впечатлениях от российской столицы. Актёр вспомнил о прогулке по Москве в 1987-м и пребывание в нескольких кварталах от Кремля накануне открытия Большого театра в 2011-м. И вот в этот момент из его лексикона вырвалось название театра именно на русском языке."Большой", — сказал он собеседнице.Казалось бы, что могло испортить такую светлую историю? Украинские СМИ и паблики, разумеется, не смогли пройти мимо. Круза мгновенно записали в "предатели" и потребовали его отмены. Комментаторы предложили перестать показывать фильмы с его участием на Украине.Кто-то даже упрекнул актёра в том, что тот в своё время не заехал на Украину, хотя бывал в СССР. В комментариях тут же вспомнили, что ещё в мае 1988 года Круз приезжал в Советский Союз, чтобы увидеться с создателями и актёрами "Москва слезам не верит".Тогда он просил показать ему не только советскую столицу, но и "обычных людей, как в фильме" — для чего съездил в Подмосковье и даже заехал в местные деревни. Именно эта история подтверждает интерес Круза к России, возникший задолго до разногласий Москвы и Киева. И это, с точки зрения последнего, конечно же, непростительно.Том Круз, кстати говоря, не единственный, кого затронула отмена со стороны украинцев за любовь к России. В прошлом месяце турецкий актёр Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана в сериале "Великий век", стал одним из иностранных гостей Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге, где выступил на церемонии открытия.Актёр произнёс речь на пять минут, в которой положительно отозвался о мероприятии и его атмосфере. По словам Эргенча, общение с молодёжью даёт ему надежду на человечество. Причиной тогдашнего скандала, вновь устроенного украинскими СМИ, стала реплика актёра о еде. Он заговорил о борще: "Мы готовим борщ в Турции. Я его обожаю. Это отличный суп. Я — поклонник супов".Дело в том, что в 2022 году ЮНЕСКО внесла культуру приготовления украинского борща в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране. И теперь любое упоминание борща вне украинского контекста воспринимается в Киеве как покушение на святыню.Справедливости ради, возмущение украинской прессы вызвано не только кулинарными восторгами. Как это случалось со всеми публичными персонами, которые побывали в России во время СВО, украинцы остались недовольны тем, что иностранные звёзды не объявили стране культурный бойкот.
https://ukraina.ru/20261003/protiv-potapa-v-pogone-za-oskarom-kak-zelenskiy-srazhaetsya-na-kulturnom-fronte-1083585023.html
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новости, россия, сеул, москва, большой театр, юнеско, актер
Удаляйте все его фильмы! Чем Том Круз не угодил украинцам
Американский актёр Том Круз после случайного знакомства с россиянкой в Сеуле неожиданно для всех начал рассказывать о России. Украинские соцсети взорвались возмущением
Жительница Красноярска по имени Алёна подошла к Крузу, узнав звезду во время прогулки по Сеулу. Когда актёр услышал, что его фанатка родом из Сибири, то сразу вспомнил свою поездку в 1990-х.
"Я посадил там самолёт, потому что хотел увидеть Сибирь", — поделился актёр.
В 2014-м его частный самолёт совершил посадку для дозаправки в новосибирском Толмачёво. Территорию аэропорта Круз не покидал, но вышел на аэродром, пообщался с работниками и сфотографировался с одним из технических сотрудников.
Помимо этого, он рассказал о впечатлениях от российской столицы. Актёр вспомнил о прогулке по Москве в 1987-м и пребывание в нескольких кварталах от Кремля накануне открытия Большого театра в 2011-м. И вот в этот момент из его лексикона вырвалось название театра именно на русском языке.
"Большой", — сказал он собеседнице.
Казалось бы, что могло испортить такую светлую историю? Украинские СМИ и паблики, разумеется, не смогли пройти мимо. Круза мгновенно записали в "предатели" и потребовали его отмены. Комментаторы предложили перестать показывать фильмы с его участием на Украине.
Кто-то даже упрекнул актёра в том, что тот в своё время не заехал на Украину, хотя бывал в СССР. В комментариях тут же вспомнили, что ещё в мае 1988 года Круз приезжал в Советский Союз, чтобы увидеться с создателями и актёрами "Москва слезам не верит".
Тогда он просил показать ему не только советскую столицу, но и "обычных людей, как в фильме" — для чего съездил в Подмосковье и даже заехал в местные деревни. Именно эта история подтверждает интерес Круза к России, возникший задолго до разногласий Москвы и Киева. И это, с точки зрения последнего, конечно же, непростительно.
Том Круз, кстати говоря, не единственный, кого затронула отмена со стороны украинцев за любовь к России. В прошлом месяце турецкий актёр Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана в сериале "Великий век", стал одним из иностранных гостей Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге, где выступил на церемонии открытия.
Актёр произнёс речь на пять минут, в которой положительно отозвался о мероприятии и его атмосфере. По словам Эргенча, общение с молодёжью даёт ему надежду на человечество. Причиной тогдашнего скандала, вновь устроенного украинскими СМИ, стала реплика актёра о еде. Он заговорил о борще: "Мы готовим борщ в Турции. Я его обожаю. Это отличный суп. Я — поклонник супов".
Дело в том, что в 2022 году ЮНЕСКО внесла культуру приготовления украинского борща в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране. И теперь любое упоминание борща вне украинского контекста воспринимается в Киеве как покушение на святыню.
Справедливости ради, возмущение украинской прессы вызвано не только кулинарными восторгами. Как это случалось со всеми публичными персонами, которые побывали в России во время СВО, украинцы остались недовольны тем, что иностранные звёзды не объявили стране культурный бойкот.