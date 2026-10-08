Кризис принципам не товарищ: Лобода согласилась тайно развлекать россиян - 08.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261008/krizis-printsipam-ne-tovarisch-loboda-soglasilas-tayno-razvlekat-rossiyan-1083675697.html
Кризис принципам не товарищ: Лобода согласилась тайно развлекать россиян
Кризис принципам не товарищ: Лобода согласилась тайно развлекать россиян - 08.10.2026 Украина.ру
Кризис принципам не товарищ: Лобода согласилась тайно развлекать россиян
Светлана Лобода готова спеть на закрытом зарубежном мероприятии перед гражданами России, если ей заплатят 19 миллионов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на окружение певицы
2026-10-08T07:32
2026-10-08T07:52
новости
россия
украина
дубай
лобода
виа гра
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/102096/32/1020963229_0:55:1081:663_1920x0_80_0_0_1f3fc0a2707dc35341b85d04870d4e8b.jpg
Артистка выдвигает ключевое требование к потенциальным клиентам: наниматели обязаны иметь официальный статус резидентов того государства, где организуется выступление.Помимо фиксированной выплаты в размере 200 тысяч евро принимающая сторона полностью берет на себя визовые хлопоты. Организаторам придется оплатить и сделать разрешительные документы как для самой вокалистки, так и для всей ее творческой команды.Исполнительница покинула пределы РФ весной 2022 года, однако не прекратила выпускать музыкальный материал на русском языке. Свои аккаунты в социальных сетях поп-звезда также ведет преимущественно на русском. Еще в 2024 году паблики, в том числе телеграм-канал Mash, писали, что после отъезда из России доходы Лободы упали в пять раз.Свою карьеру она начинала в составе женского трио "ВИА Гра", после чего записала сольные хиты "Твои глаза", "Случайная" и "SuperSTAR", а в 2013 году получила звание заслуженной артистки Украины.Еще о певице - в материале Лободе пригрозили отменой концерта в Дубае, она пообещала больше не скандалить - Mash на сайте Украина.ру.
россия
украина
дубай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/102096/32/1020963229_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_2e88d82a5fceb22196f6ddfc64ef3367.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, дубай, лобода, виа гра, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Дубай, Лобода, ВИА Гра, Украина.ру

Кризис принципам не товарищ: Лобода согласилась тайно развлекать россиян

07:32 08.10.2026 (обновлено: 07:52 08.10.2026)
 
© lobodaofficial / instagram / Перейти в фотобанк
© lobodaofficial / instagram
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Светлана Лобода готова спеть на закрытом зарубежном мероприятии перед гражданами России, если ей заплатят 19 миллионов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на окружение певицы
Артистка выдвигает ключевое требование к потенциальным клиентам: наниматели обязаны иметь официальный статус резидентов того государства, где организуется выступление.
Помимо фиксированной выплаты в размере 200 тысяч евро принимающая сторона полностью берет на себя визовые хлопоты. Организаторам придется оплатить и сделать разрешительные документы как для самой вокалистки, так и для всей ее творческой команды.
Исполнительница покинула пределы РФ весной 2022 года, однако не прекратила выпускать музыкальный материал на русском языке. Свои аккаунты в социальных сетях поп-звезда также ведет преимущественно на русском.
Еще в 2024 году паблики, в том числе телеграм-канал Mash, писали, что после отъезда из России доходы Лободы упали в пять раз.
Свою карьеру она начинала в составе женского трио "ВИА Гра", после чего записала сольные хиты "Твои глаза", "Случайная" и "SuperSTAR", а в 2013 году получила звание заслуженной артистки Украины.
Еще о певице - в материале Лободе пригрозили отменой концерта в Дубае, она пообещала больше не скандалить - Mash на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаДубайЛободаВИА ГраУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:32Денацификация Украины началась: в Раду внесли законопроекты, приближающие выполнение условий России
08:13Сводка ударов ВС и ВКС РФ по Украине к этому часу
08:00Борец за свободу и "гуманитарные бомбардировки": 90 лет со дня рождения Вацлава Гавела
08:00Заработок на крови: депутат Скороход назвала тех, кто кормится за счет войны
07:32Кризис принципам не товарищ: Лобода согласилась тайно развлекать россиян
07:24Это конечная: Украина лишилась еще одного важного наследства СССР
07:15Удаляйте все его фильмы! Чем Том Круз не угодил украинцам
07:15"Отчаянная домохозяйка" рассказала, зачем носит украинскую одежду
07:00Андрей Коц: России нужно успеть разрушить тыл ВСУ, пока они не стали еще опаснее в вопросе дронов и ракет
06:54"Будущие 10 лет определят историю следующего века": Рубио выступил в Греции с программным заявлением
06:40Удары по мостам в Киеве: эксперт раскрыл, как Россия обрушит логистику ВСУ через Днепр
06:30Дмитрий Евстафьев: Украина и Запад играют в войну с Россией, не понимая, что им за это придется отвечать
06:06Украина умрет, будет прямое внешнее управление: европейский выбор Киева закончится крахом
05:30Без шансов: Анпилогов раскрыл, как секретная "Заря" покончит с "Хорнетами" ВСУ
05:11Из-за угрозы БПЛА для полётов закрыли девять аэропортов. Сводка к этому часу
04:43Нацбанк опубликовал данные о падении украинского экспорта продовольствия. Киев выправит ситуацию?
04:30"Ребята вытащили из-под огня": оператор БПЛА "Ива" о том, как выжила после ранения
03:25Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:41Трамп заявил, что телефонный разговор с Путиным уже подготовлен
01:19В ДНР рассказали о погибших и раненных от атак беспилотников
Лента новостейМолния