https://ukraina.ru/20261008/krizis-printsipam-ne-tovarisch-loboda-soglasilas-tayno-razvlekat-rossiyan-1083675697.html

Кризис принципам не товарищ: Лобода согласилась тайно развлекать россиян

Кризис принципам не товарищ: Лобода согласилась тайно развлекать россиян - 08.10.2026 Украина.ру

Кризис принципам не товарищ: Лобода согласилась тайно развлекать россиян

Светлана Лобода готова спеть на закрытом зарубежном мероприятии перед гражданами России, если ей заплатят 19 миллионов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на окружение певицы

2026-10-08T07:32

2026-10-08T07:32

2026-10-08T07:52

новости

россия

украина

дубай

лобода

виа гра

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/102096/32/1020963229_0:55:1081:663_1920x0_80_0_0_1f3fc0a2707dc35341b85d04870d4e8b.jpg

Артистка выдвигает ключевое требование к потенциальным клиентам: наниматели обязаны иметь официальный статус резидентов того государства, где организуется выступление.Помимо фиксированной выплаты в размере 200 тысяч евро принимающая сторона полностью берет на себя визовые хлопоты. Организаторам придется оплатить и сделать разрешительные документы как для самой вокалистки, так и для всей ее творческой команды.Исполнительница покинула пределы РФ весной 2022 года, однако не прекратила выпускать музыкальный материал на русском языке. Свои аккаунты в социальных сетях поп-звезда также ведет преимущественно на русском. Еще в 2024 году паблики, в том числе телеграм-канал Mash, писали, что после отъезда из России доходы Лободы упали в пять раз.Свою карьеру она начинала в составе женского трио "ВИА Гра", после чего записала сольные хиты "Твои глаза", "Случайная" и "SuperSTAR", а в 2013 году получила звание заслуженной артистки Украины.Еще о певице - в материале Лободе пригрозили отменой концерта в Дубае, она пообещала больше не скандалить - Mash на сайте Украина.ру.

россия

украина

дубай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, дубай, лобода, виа гра, украина.ру