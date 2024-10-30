https://ukraina.ru/20241030/1058483432.html

Лободе пригрозили отменой концерта в Дубае, она пообещала больше не скандалить - Mash

Лободе пригрозили отменой концерта в Дубае, она пообещала больше не скандалить - Mash - 30.10.2024 Украина.ру

Лободе пригрозили отменой концерта в Дубае, она пообещала больше не скандалить - Mash

По данным Mash, власти ОАЭ провели беседу с организаторами концерта Светланы Лободы и намекнули на его отмену, если исполнительница не откажется от политических высказываний. Певица согласилась воздержаться от разговоров про политику

2024-10-30T16:05

2024-10-30T16:05

2024-10-30T16:05

дубай

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Источник сообщает, что власти ОАЭ увидели видео с выступления певицы в Ереване, на котором она выгнала зрительницу из зала за отказ обсуждать политику. После чего организаторов в Дубае предупредили, что на их концерте такого быть не должно.Mash пишет, что перед Лободой был поставлен ультиматум: либо певица оставляет свои политические призывы при себе и уважает чужие, либо лишается возможности выступать в Дубае, а также должна будет оплатить штраф и в будущем получить запрет на въезд в страну. По данным источника, Лобода выбрала первый вариант развития событий.Также Mash пообщался с сотрудниками команды Лободы. Которые заявили следующее:"Светлана в искреннем шоке от обрушившегося на неё хейта из-за видео с ереванского концерта — учитывая, что это видео двухгодичной давности".Ранее Телеграмм-канал RT опубликовал видео очевидцев с концерта певицы. На нем видно, что украинская исполнительница спровоцировала конфликт, пытаясь заставить зрительницу высказаться против российской власти в поддержку Украины. После отказа девушки Лобода выгнала поклонницу из зала, заявив, что зрители должны поддерживать ее позициюКак сообщил источник, общаясь с русскоговорящим залом, певица пригласила на сцену девушку по имени Юлия. Лобода поднесла к зрительнице микрофон и, обратившись к ней, заявила:"Я хочу, чтобы вы сказали: я за то, чтобы правительство России прекратило эту ужасную, беспощадную войну по отношению к Украине".Юлия ответила певице, что не желает обсуждать политику, и отказалась повторять высказывание Лободы. После чего исполнительница решила закончить разговор."Тогда я вас отпускаю и больше с вами говорить не хочу, не могу. Вы приехали ко мне на концерт, значит вы должны поддерживать мою позицию", — сказала Лобода.Как написал Телеграмм-канал RT, певица выгнала Юлию из зала, несмотря на то, что у нее был оплаченный билет.Ранее бывшая солистка группы "ВИА Гра" уже была замечена в скандалах. После начала СВО Лобода высказалась в поддержку Украины, но добавила, что готова выступать для русскоговорящих слушателей за пределами России.Полная история — в материале У разбитого корыта. Где теперь Меладзе, Лобода, Сердючка и другие украинские артистыНапример, в августе прошлого года на концерте в Ницце Лобода исполнила русскую песню, обернувшись в украинский флаг.Об этом — "Хит на русском и украинский флаг": Лобода поставила под сомнение свой патриотизм на очередном концертеПосле этого скандала певица была завалена письмами и комментариями, которые сводились к одному: "Пой на своем языке!". Лобода не стала переходить на украинский язык и заявила, что каждый выбирает свой путь сам:"Я для себя приняла решение, что буду петь и на украинском языке, и на русском".Подробнее об этом — "У каждого свой путь": Лобода решила не отказываться от своих песен на русскомПевица подверглась хейту и на родине из-за ее отказа переходить на украинский язык.Более подробно об этом — Киев отменил концерт Лободы

https://ukraina.ru/20241030/1058475869.html

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дубай, оаэ, украина, лобода, виа гра, новости