"Жарим" ВСУ в котле и рвёмся на запад, Верховная рада в спешке переезжает. Итоги 29 сентября - 29.09.2026 Украина.ру
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"Жарим" ВСУ в котле и рвёмся на запад, Верховная рада в спешке переезжает. Итоги 29 сентября
"Жарим" ВСУ в котле и рвёмся на запад, Верховная рада в спешке переезжает. Итоги 29 сентября - 29.09.2026 Украина.ру
"Жарим" ВСУ в котле и рвёмся на запад, Верховная рада в спешке переезжает. Итоги 29 сентября
Российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях. После освобождения Нововодяного бойцы группировки "Центр" продвинулись на запад и выбили противника из Весёлого Поля. Доброполье практически окружено. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
2026-09-29T18:00
2026-09-29T18:00
эксклюзив
доброполье
россия
киев
руслан стефанчук
александр коц
никита потураев
вооруженные силы украины
украина.ру
верховная рада
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Рвемся на запад: Доброполье окруженоПосле освобождения Нововодяного в ДНР российские бойцы группировки "Центр" продвинулись на 2 километра на запад и выбили противника из села Веселое Поле. Об этом сообщает Минобороны РФ.Военкор Александр Коц уточняет: Веселое Поле расположено в Добропольском районе. "Группировка "Центр" обходит Доброполье с севера. К сегодняшнему дню этот город уже поджали с северо-востока, востока и юга", — пишет он. Полное окружение населенного пункта не за горами.Доброполье — важный узел обороны ВСУ. И он практически в котле. Российские войска методично сжимают кольцо, отрезая противнику пути снабжения и отхода.В зоне СВО в настоящий момент образовалось три котла: Волчанский, Ореховский и Добропольский. Волчанский и Ореховский — в Харьковской и Запорожской областях, а Доброполье — в ДНР. Город поджат с северо-востока, востока и юга. Полное окружение — вопрос времени.Ликвидация этих котлов откроет российской армии оперативный простор для дальнейшего наступления, отмечал в материале для издания Украина.ру корреспондент Александр Чаленко. Волчанский — расширит зону безопасности в Харьковской области. Ореховский — откроет путь к Запорожью. Добропольский — позволит выйти на Краматорско-Славянскую агломерацию.Освобождена Крейдянка 29 сентября ВС РФ освободили село Крейдянка в Харьковской области. В боях за него отличились подразделения группировки "Север".По данным Telegram-канала "Северный ветер", Крейдянка находится в восточной части "волчанского котла". Чтобы полностью зачистить этот сектор, остается взять село Рубленое. "Противнику будет дан шанс сдаться в плен, в противном случае он будет уничтожен", — пишет канал.Волчанский котел — это не просто окружение. Российские войска методично зачищают его сектор за сектором.Ситуация на других направленияхНа сумском направлении после освобождения Уланово расширяется зона контроля южнее границы с РФ. Идут бои в районах Кияницы и Хотени.На новопавловском участке гремит сражение за Новопавловку — наши войска удерживают инициативу. На запорожском фронте продолжается давление на позиции ВСУ в районах Орехова и Степногорска. Кроме того, ВС РФ ведут бои на подступах к Дружковке в ДНР.Удары по глубокому тылу УкраиныРоссийские ракеты и дроны разносят не только Киев и прифронтовые регионы. Сегодня целью атак стал глубокий украинский тыл в западных областях.По информации координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, мощные удары зафиксированы в Киверцах Волынской области. Поражено хранилище ГСМ на территории бывшей военной части. Также прилетело по городу Сарны в Ровенской области — атакованы военные склады и арсенала.Верховная Рада переезжает?Верховная рада Украины обсуждает перенос заседаний и работы парламента в другое место из соображений безопасности. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев."Один из вариантов — перенести работу парламента в более безопасное место. Такое место в Киеве существует. Планировалось, что парламент мог бы работать там в феврале-марте-апреле 2022 года", — сказал он.По его прогнозу, ситуация с безопасностью "будет только ухудшаться".Спикер парламента Руслан Стефанчук при этом отрицает переезд во Львов. По его словам, депутаты продолжат работать на улице Грушевского, пока есть такая возможность. Сообщения о переезде он назвал мифами. Стефанчук также сообщил, что во время воздушных тревог парламентарии могут спуститься в укрытие и продолжить там работу — для голосования в защищенном помещении созданы необходимые условия.Ранее сообщалось, что власти Киева начали формировать запасы питьевой воды и продуктов на случай продолжительных отключений электроэнергии зимой. Продовольствие будут выдавать в укрытиях, если перебои окажутся продолжительными.Ранее в новостях: Главный вуз Украины экстренно ушел на удаленку из-за угрозы ударов
https://ukraina.ru/20260929/kievlyane-v-tyazheloy-depressii-strana-na-grani-ukraina-doshla-do-kriticheskoy-tochki-1083484254.html
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Мария Илащук
Мария Илащук
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, доброполье, россия, киев, руслан стефанчук, александр коц, никита потураев, вооруженные силы украины, украина.ру, верховная рада
Эксклюзив, Доброполье, Россия, Киев, Руслан Стефанчук, Александр Коц, Никита Потураев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Верховная Рада

"Жарим" ВСУ в котле и рвёмся на запад, Верховная рада в спешке переезжает. Итоги 29 сентября

18:00 29.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
Все материалы
Российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях. После освобождения Нововодяного бойцы группировки "Центр" продвинулись на запад и выбили противника из Весёлого Поля. Доброполье практически окружено. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"
Рвемся на запад: Доброполье окружено
После освобождения Нововодяного в ДНР российские бойцы группировки "Центр" продвинулись на 2 километра на запад и выбили противника из села Веселое Поле. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Военкор Александр Коц уточняет: Веселое Поле расположено в Добропольском районе. "Группировка "Центр" обходит Доброполье с севера. К сегодняшнему дню этот город уже поджали с северо-востока, востока и юга", — пишет он. Полное окружение населенного пункта не за горами.
Доброполье — важный узел обороны ВСУ. И он практически в котле. Российские войска методично сжимают кольцо, отрезая противнику пути снабжения и отхода.
В зоне СВО в настоящий момент образовалось три котла: Волчанский, Ореховский и Добропольский. Волчанский и Ореховский — в Харьковской и Запорожской областях, а Доброполье — в ДНР. Город поджат с северо-востока, востока и юга. Полное окружение — вопрос времени.
Ликвидация этих котлов откроет российской армии оперативный простор для дальнейшего наступления, отмечал в материале для издания Украина.ру корреспондент Александр Чаленко. Волчанский — расширит зону безопасности в Харьковской области. Ореховский — откроет путь к Запорожью. Добропольский — позволит выйти на Краматорско-Славянскую агломерацию.
Освобождена Крейдянка
29 сентября ВС РФ освободили село Крейдянка в Харьковской области. В боях за него отличились подразделения группировки "Север".
По данным Telegram-канала "Северный ветер", Крейдянка находится в восточной части "волчанского котла". Чтобы полностью зачистить этот сектор, остается взять село Рубленое. "Противнику будет дан шанс сдаться в плен, в противном случае он будет уничтожен", — пишет канал.
Волчанский котел — это не просто окружение. Российские войска методично зачищают его сектор за сектором.
Ситуация на других направлениях
На сумском направлении после освобождения Уланово расширяется зона контроля южнее границы с РФ. Идут бои в районах Кияницы и Хотени.
- РИА Новости, 1920, 29.09.2026
08:24
Киевляне в тяжелой депрессии, страна на грани: Украина дошла до критической точкиСвежие социологические замеры стали для киевских функционеров серьезным поводом для беспокойства. По данным социологической группы "Рейтинг", в столице зафиксировали самое тяжелое моральное состояние и максимальный уровень тревожности среди регионов Украины. Киевляне оценивают перспективы страны мрачнее, чем даже обитатели прифронтовых городов.
На новопавловском участке гремит сражение за Новопавловку — наши войска удерживают инициативу. На запорожском фронте продолжается давление на позиции ВСУ в районах Орехова и Степногорска. Кроме того, ВС РФ ведут бои на подступах к Дружковке в ДНР.
Удары по глубокому тылу Украины
Российские ракеты и дроны разносят не только Киев и прифронтовые регионы. Сегодня целью атак стал глубокий украинский тыл в западных областях.
По информации координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, мощные удары зафиксированы в Киверцах Волынской области. Поражено хранилище ГСМ на территории бывшей военной части. Также прилетело по городу Сарны в Ровенской области — атакованы военные склады и арсенала.
Верховная Рада переезжает?
Верховная рада Украины обсуждает перенос заседаний и работы парламента в другое место из соображений безопасности. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев.
"Один из вариантов — перенести работу парламента в более безопасное место. Такое место в Киеве существует. Планировалось, что парламент мог бы работать там в феврале-марте-апреле 2022 года", — сказал он.
По его прогнозу, ситуация с безопасностью "будет только ухудшаться".
Спикер парламента Руслан Стефанчук при этом отрицает переезд во Львов. По его словам, депутаты продолжат работать на улице Грушевского, пока есть такая возможность.
Сообщения о переезде он назвал мифами. Стефанчук также сообщил, что во время воздушных тревог парламентарии могут спуститься в укрытие и продолжить там работу — для голосования в защищенном помещении созданы необходимые условия.
Ранее сообщалось, что власти Киева начали формировать запасы питьевой воды и продуктов на случай продолжительных отключений электроэнергии зимой. Продовольствие будут выдавать в укрытиях, если перебои окажутся продолжительными.
Ранее в новостях: Главный вуз Украины экстренно ушел на удаленку из-за угрозы ударов
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