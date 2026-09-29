https://ukraina.ru/20260929/zharim-vsu-v-kotle-i-rvmsya-na-zapad-verkhovnaya-rada-v-speshke-pereezzhaet-itogi-29-sentyabrya-1083499109.html

"Жарим" ВСУ в котле и рвёмся на запад, Верховная рада в спешке переезжает. Итоги 29 сентября

"Жарим" ВСУ в котле и рвёмся на запад, Верховная рада в спешке переезжает. Итоги 29 сентября - 29.09.2026 Украина.ру

"Жарим" ВСУ в котле и рвёмся на запад, Верховная рада в спешке переезжает. Итоги 29 сентября

Российские войска продолжают наступление на ключевых направлениях. После освобождения Нововодяного бойцы группировки "Центр" продвинулись на запад и выбили противника из Весёлого Поля. Доброполье практически окружено. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-09-29T18:00

2026-09-29T18:00

2026-09-29T18:00

эксклюзив

доброполье

россия

киев

руслан стефанчук

александр коц

никита потураев

вооруженные силы украины

украина.ру

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/18/1083397326_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_26548f5b13c79c2b3655465daa89f240.jpg

Рвемся на запад: Доброполье окруженоПосле освобождения Нововодяного в ДНР российские бойцы группировки "Центр" продвинулись на 2 километра на запад и выбили противника из села Веселое Поле. Об этом сообщает Минобороны РФ.Военкор Александр Коц уточняет: Веселое Поле расположено в Добропольском районе. "Группировка "Центр" обходит Доброполье с севера. К сегодняшнему дню этот город уже поджали с северо-востока, востока и юга", — пишет он. Полное окружение населенного пункта не за горами.Доброполье — важный узел обороны ВСУ. И он практически в котле. Российские войска методично сжимают кольцо, отрезая противнику пути снабжения и отхода.В зоне СВО в настоящий момент образовалось три котла: Волчанский, Ореховский и Добропольский. Волчанский и Ореховский — в Харьковской и Запорожской областях, а Доброполье — в ДНР. Город поджат с северо-востока, востока и юга. Полное окружение — вопрос времени.Ликвидация этих котлов откроет российской армии оперативный простор для дальнейшего наступления, отмечал в материале для издания Украина.ру корреспондент Александр Чаленко. Волчанский — расширит зону безопасности в Харьковской области. Ореховский — откроет путь к Запорожью. Добропольский — позволит выйти на Краматорско-Славянскую агломерацию.Освобождена Крейдянка 29 сентября ВС РФ освободили село Крейдянка в Харьковской области. В боях за него отличились подразделения группировки "Север".По данным Telegram-канала "Северный ветер", Крейдянка находится в восточной части "волчанского котла". Чтобы полностью зачистить этот сектор, остается взять село Рубленое. "Противнику будет дан шанс сдаться в плен, в противном случае он будет уничтожен", — пишет канал.Волчанский котел — это не просто окружение. Российские войска методично зачищают его сектор за сектором.Ситуация на других направленияхНа сумском направлении после освобождения Уланово расширяется зона контроля южнее границы с РФ. Идут бои в районах Кияницы и Хотени.На новопавловском участке гремит сражение за Новопавловку — наши войска удерживают инициативу. На запорожском фронте продолжается давление на позиции ВСУ в районах Орехова и Степногорска. Кроме того, ВС РФ ведут бои на подступах к Дружковке в ДНР.Удары по глубокому тылу УкраиныРоссийские ракеты и дроны разносят не только Киев и прифронтовые регионы. Сегодня целью атак стал глубокий украинский тыл в западных областях.По информации координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, мощные удары зафиксированы в Киверцах Волынской области. Поражено хранилище ГСМ на территории бывшей военной части. Также прилетело по городу Сарны в Ровенской области — атакованы военные склады и арсенала.Верховная Рада переезжает?Верховная рада Украины обсуждает перенос заседаний и работы парламента в другое место из соображений безопасности. Об этом сообщил нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев."Один из вариантов — перенести работу парламента в более безопасное место. Такое место в Киеве существует. Планировалось, что парламент мог бы работать там в феврале-марте-апреле 2022 года", — сказал он.По его прогнозу, ситуация с безопасностью "будет только ухудшаться".Спикер парламента Руслан Стефанчук при этом отрицает переезд во Львов. По его словам, депутаты продолжат работать на улице Грушевского, пока есть такая возможность. Сообщения о переезде он назвал мифами. Стефанчук также сообщил, что во время воздушных тревог парламентарии могут спуститься в укрытие и продолжить там работу — для голосования в защищенном помещении созданы необходимые условия.Ранее сообщалось, что власти Киева начали формировать запасы питьевой воды и продуктов на случай продолжительных отключений электроэнергии зимой. Продовольствие будут выдавать в укрытиях, если перебои окажутся продолжительными.Ранее в новостях: Главный вуз Украины экстренно ушел на удаленку из-за угрозы ударов

https://ukraina.ru/20260929/kievlyane-v-tyazheloy-depressii-strana-na-grani-ukraina-doshla-do-kriticheskoy-tochki-1083484254.html

доброполье

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Мария Илащук

Мария Илащук

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Илащук

эксклюзив, доброполье, россия, киев, руслан стефанчук, александр коц, никита потураев, вооруженные силы украины, украина.ру, верховная рада