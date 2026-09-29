https://ukraina.ru/20260929/zrada-ekspress-mezhdunarodnoe-lyudolovstvo-kak-ttsk-pokhischaet-inostrannykh-grazhdan--1083504506.html
Зрада Экспресс: международное людоловство. Как ТЦК похищает иностранных граждан
Зрада Экспресс: международное людоловство. Как ТЦК похищает иностранных граждан - 29.09.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: международное людоловство. Как ТЦК похищает иностранных граждан
На Банковой официально пробили международное дно: в условиях катастрофического дефицита живой силы украинские военкомы открыли официальное сафари на обладателей Украина.ру, 29.09.2026
2026-09-29T18:00
2026-09-29T18:00
2026-09-29T18:00
видео
молдавия
берлин
тцк
банковая
мобилизация на украине
мобилизация
одесса
военком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/1d/1083503983_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5f30bb4ea6f3d936075404666ab39dc2.png
На Банковой официально пробили международное дно: в условиях катастрофического дефицита живой силы украинские военкомы открыли официальное сафари на обладателей заграничных паспортов, превратив страну в средневековый невольничий рынок.В свежем выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик разберем, почему иностранный документ больше не защищает от украинских "людоловов". Как израильский паломник попал в одесскую казарму, зачем родственникам пришлось выкупать гражданина Молдовы и почему Берлин закрыл глаза на похищение немца — смотрите в видео.
молдавия
берлин
банковая
одесса
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/09/1d/1083503983_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_99b79e1137936b53df2be51a24cf8a28.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, молдавия, берлин, тцк, банковая, мобилизация на украине, мобилизация, одесса, военком, видео
Видео, Молдавия, Берлин, ТЦК, Банковая, мобилизация на Украине, мобилизация, Одесса, военком
Зрада Экспресс: международное людоловство. Как ТЦК похищает иностранных граждан
На Банковой официально пробили международное дно: в условиях катастрофического дефицита живой силы украинские военкомы открыли официальное сафари на обладателей заграничных паспортов, превратив страну в средневековый невольничий рынок.
В свежем выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик разберем, почему иностранный документ больше не защищает от украинских "людоловов". Как израильский паломник попал в одесскую казарму, зачем родственникам пришлось выкупать гражданина Молдовы и почему Берлин закрыл глаза на похищение немца — смотрите в видео.