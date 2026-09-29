https://ukraina.ru/20260929/zrada-ekspress-mezhdunarodnoe-lyudolovstvo-kak-ttsk-pokhischaet-inostrannykh-grazhdan--1083504506.html

Зрада Экспресс: международное людоловство. Как ТЦК похищает иностранных граждан

Зрада Экспресс: международное людоловство. Как ТЦК похищает иностранных граждан - 29.09.2026 Украина.ру

Зрада Экспресс: международное людоловство. Как ТЦК похищает иностранных граждан

На Банковой официально пробили международное дно: в условиях катастрофического дефицита живой силы украинские военкомы открыли официальное сафари на обладателей Украина.ру, 29.09.2026

2026-09-29T18:00

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видео

молдавия

берлин

тцк

банковая

мобилизация на украине

мобилизация

одесса

военком

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На Банковой официально пробили международное дно: в условиях катастрофического дефицита живой силы украинские военкомы открыли официальное сафари на обладателей заграничных паспортов, превратив страну в средневековый невольничий рынок.В свежем выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик разберем, почему иностранный документ больше не защищает от украинских "людоловов". Как израильский паломник попал в одесскую казарму, зачем родственникам пришлось выкупать гражданина Молдовы и почему Берлин закрыл глаза на похищение немца — смотрите в видео.

молдавия

берлин

банковая

одесса

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