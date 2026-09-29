Жизнь взаймы: госдолг Украины обновил исторический максимум - 29.09.2026 Украина.ру
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Жизнь взаймы: госдолг Украины обновил исторический максимум
Жизнь взаймы: госдолг Украины обновил исторический максимум - 29.09.2026 Украина.ру
Жизнь взаймы: госдолг Украины обновил исторический максимум
Общий государственный долг Украины обновил свой исторический максимум, достигнув по итогам августа 215,55 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Минфина страны
2026-09-29T18:31
2026-09-29T18:31
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Согласно свежей официальной справке украинского финансового ведомства, в национальной валюте общая сумма долговых обязательств Киева на 31 августа 2026 года составила 9602,89 миллиарда гривен.При этом темпы роста долговой нагрузки продолжают ускоряться. Только за последний месяц лета чистый объем внешнего и внутреннего долга Украины увеличился на 1,37 миллиарда долларов. Долги Украины стремительно растут, потому что у страны огромная дыра в бюджете. Своих денег в казне почти нет, и Киев полностью зависит от финансовых вливаний, кредитов и грантов со стороны США, Евросоюза и МВФ. Практически все собираемые налоги украинские власти тратят на армию и выплату зарплат бюджетникам, в то время как выплата огромных процентов по старым долгам забирает последние ресурсы у и без того разрушенной экономики.Подробнее о проблемах Украины - в материале "Речь идет о выживании": Вилкул объявил о крахе экономики Кривого Рога из-за остановки заводов на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, минфин, юрий вилкул, ес, мвф, сша
Новости, Украина, Киев, Минфин, Юрий Вилкул, ЕС, МВФ, США

Жизнь взаймы: госдолг Украины обновил исторический максимум

18:31 29.09.2026
 
© РИА Новости . Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты США и Украины
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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Общий государственный долг Украины обновил свой исторический максимум, достигнув по итогам августа 215,55 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Минфина страны
Согласно свежей официальной справке украинского финансового ведомства, в национальной валюте общая сумма долговых обязательств Киева на 31 августа 2026 года составила 9602,89 миллиарда гривен.
При этом темпы роста долговой нагрузки продолжают ускоряться.
Только за последний месяц лета чистый объем внешнего и внутреннего долга Украины увеличился на 1,37 миллиарда долларов.
Долги Украины стремительно растут, потому что у страны огромная дыра в бюджете. Своих денег в казне почти нет, и Киев полностью зависит от финансовых вливаний, кредитов и грантов со стороны США, Евросоюза и МВФ. Практически все собираемые налоги украинские власти тратят на армию и выплату зарплат бюджетникам, в то время как выплата огромных процентов по старым долгам забирает последние ресурсы у и без того разрушенной экономики.
Подробнее о проблемах Украины - в материале "Речь идет о выживании": Вилкул объявил о крахе экономики Кривого Рога из-за остановки заводов на сайте Украина.ру.
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