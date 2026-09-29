https://ukraina.ru/20260929/kak-evropa-posle-chumy-sergeytsev-obyasnil-kogda-k-ukraine-vernetsya-zdravyy-smysl-1083502012.html

"Как Европа после чумы": Сергейцев объяснил, когда к Украине вернется здравый смысл

"Как Европа после чумы": Сергейцев объяснил, когда к Украине вернется здравый смысл - 29.09.2026 Украина.ру

"Как Европа после чумы": Сергейцев объяснил, когда к Украине вернется здравый смысл

История уже знает примеры, когда территории становились зоной карантина, — после чумы, когда вымерло две трети населения Европы. Так и на Украине должна произойти нормализация жизни, к людям должен вернуться здравый смысл. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня", политтехнолог, философ Тимофей Сергейцев

2026-09-29T18:30

2026-09-29T18:30

2026-09-29T18:34

новости

украина

европа

россия

украина.ру

аналитика

аналитики

украина аналитика

аналитика событий на украине

эксперты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/101011/94/1010119418_0:159:2692:1673_1920x0_80_0_0_eec4f9a2ed02ae8b2c89e092f1e3cab9.jpg

Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли в истории примеры, когда страна становилась территорией карантина, собеседник Украина.ру привел в пример Европу после чумы, когда вымерло две трети населения.Сергейцев заявил, что примером является Европа после эпидемии чумы. "После чумы, когда вымерло 2/3 населения европейских стран. Да, сам этот вирус имел биологическое происхождение, но чума в больших городах была обусловлена социальными процессами. Так что на Украине сперва должна произойти нормализация жизни", — пояснил он.По словам собеседника издания, к людям должен вернуться здравый смысл. "Пока же они живут в искаженном пространстве", — отметил политтехнолог.Эксперт подчеркнул, что с внедренными представлениями невозможно установить нормальный гражданский режим. "С представлениями, которые там внедрены, невозможно установить нормальный гражданский режим. Поэтому я и говорю, что там в каком-то смысле будет карантин", — резюмировал Тимофей Сергейцев.Полный текст интервью "Тимофей Сергейцев: России надо готовиться к тому, что Украина после войны станет территорией карантина" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале Павла Котова: "А то опять что-то уродливое вырастет": Киселев о важности полной денацификации Украины" на сайте Украина.ру.

украина

европа

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, европа, россия, украина.ру, аналитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, эксперты, новости украины, украина ру новости сегодня, украинцы