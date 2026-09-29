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"Как Европа после чумы": Сергейцев объяснил, когда к Украине вернется здравый смысл
"Как Европа после чумы": Сергейцев объяснил, когда к Украине вернется здравый смысл - 29.09.2026 Украина.ру
"Как Европа после чумы": Сергейцев объяснил, когда к Украине вернется здравый смысл
История уже знает примеры, когда территории становились зоной карантина, — после чумы, когда вымерло две трети населения Европы. Так и на Украине должна произойти нормализация жизни, к людям должен вернуться здравый смысл. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня", политтехнолог, философ Тимофей Сергейцев
2026-09-29T18:30
2026-09-29T18:30
2026-09-29T18:34
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Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли в истории примеры, когда страна становилась территорией карантина, собеседник Украина.ру привел в пример Европу после чумы, когда вымерло две трети населения.Сергейцев заявил, что примером является Европа после эпидемии чумы. "После чумы, когда вымерло 2/3 населения европейских стран. Да, сам этот вирус имел биологическое происхождение, но чума в больших городах была обусловлена социальными процессами. Так что на Украине сперва должна произойти нормализация жизни", — пояснил он.По словам собеседника издания, к людям должен вернуться здравый смысл. "Пока же они живут в искаженном пространстве", — отметил политтехнолог.Эксперт подчеркнул, что с внедренными представлениями невозможно установить нормальный гражданский режим. "С представлениями, которые там внедрены, невозможно установить нормальный гражданский режим. Поэтому я и говорю, что там в каком-то смысле будет карантин", — резюмировал Тимофей Сергейцев.Полный текст интервью "Тимофей Сергейцев: России надо готовиться к тому, что Украина после войны станет территорией карантина" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале Павла Котова: "А то опять что-то уродливое вырастет": Киселев о важности полной денацификации Украины" на сайте Украина.ру.
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"Как Европа после чумы": Сергейцев объяснил, когда к Украине вернется здравый смысл
18:30 29.09.2026 (обновлено: 18:34 29.09.2026)
История уже знает примеры, когда территории становились зоной карантина, — после чумы, когда вымерло две трети населения Европы. Так и на Украине должна произойти нормализация жизни, к людям должен вернуться здравый смысл. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня", политтехнолог, философ Тимофей Сергейцев
Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли в истории примеры, когда страна становилась территорией карантина, собеседник Украина.ру привел в пример Европу после чумы, когда вымерло две трети населения.
Сергейцев заявил, что примером является Европа после эпидемии чумы.
"После чумы, когда вымерло 2/3 населения европейских стран. Да, сам этот вирус имел биологическое происхождение, но чума в больших городах была обусловлена социальными процессами. Так что на Украине сперва должна произойти нормализация жизни", — пояснил он.
По словам собеседника издания, к людям должен вернуться здравый смысл. "Пока же они живут в искаженном пространстве", — отметил политтехнолог.
Эксперт подчеркнул, что с внедренными представлениями невозможно установить нормальный гражданский режим.
"С представлениями, которые там внедрены, невозможно установить нормальный гражданский режим. Поэтому я и говорю, что там в каком-то смысле будет карантин", — резюмировал Тимофей Сергейцев.