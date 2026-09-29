"Как Европа после чумы": Сергейцев объяснил, когда к Украине вернется здравый смысл - 29.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260929/kak-evropa-posle-chumy-sergeytsev-obyasnil-kogda-k-ukraine-vernetsya-zdravyy-smysl-1083502012.html
"Как Европа после чумы": Сергейцев объяснил, когда к Украине вернется здравый смысл
"Как Европа после чумы": Сергейцев объяснил, когда к Украине вернется здравый смысл - 29.09.2026 Украина.ру
"Как Европа после чумы": Сергейцев объяснил, когда к Украине вернется здравый смысл
История уже знает примеры, когда территории становились зоной карантина, — после чумы, когда вымерло две трети населения Европы. Так и на Украине должна произойти нормализация жизни, к людям должен вернуться здравый смысл. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня", политтехнолог, философ Тимофей Сергейцев
2026-09-29T18:30
2026-09-29T18:34
новости
украина
европа
россия
украина.ру
аналитика
аналитики
украина аналитика
аналитика событий на украине
эксперты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/101011/94/1010119418_0:159:2692:1673_1920x0_80_0_0_eec4f9a2ed02ae8b2c89e092f1e3cab9.jpg
Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли в истории примеры, когда страна становилась территорией карантина, собеседник Украина.ру привел в пример Европу после чумы, когда вымерло две трети населения.Сергейцев заявил, что примером является Европа после эпидемии чумы. "После чумы, когда вымерло 2/3 населения европейских стран. Да, сам этот вирус имел биологическое происхождение, но чума в больших городах была обусловлена социальными процессами. Так что на Украине сперва должна произойти нормализация жизни", — пояснил он.По словам собеседника издания, к людям должен вернуться здравый смысл. "Пока же они живут в искаженном пространстве", — отметил политтехнолог.Эксперт подчеркнул, что с внедренными представлениями невозможно установить нормальный гражданский режим. "С представлениями, которые там внедрены, невозможно установить нормальный гражданский режим. Поэтому я и говорю, что там в каком-то смысле будет карантин", — резюмировал Тимофей Сергейцев.Полный текст интервью "Тимофей Сергейцев: России надо готовиться к тому, что Украина после войны станет территорией карантина" на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале Павла Котова: "А то опять что-то уродливое вырастет": Киселев о важности полной денацификации Украины" на сайте Украина.ру.
украина
европа
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/101011/94/1010119418_126:0:2567:1831_1920x0_80_0_0_4217538652eb95dbf56497fd730d5ee2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, европа, россия, украина.ру, аналитика, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине, эксперты, новости украины, украина ру новости сегодня, украинцы
Новости, Украина, Европа, Россия, Украина.ру, Аналитика, аналитики, Украина аналитика, аналитика событий на Украине, эксперты, Новости Украины, Украина ру новости сегодня, украинцы

"Как Европа после чумы": Сергейцев объяснил, когда к Украине вернется здравый смысл

18:30 29.09.2026 (обновлено: 18:34 29.09.2026)
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкНародное вече в Киеве
Народное вече в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Александр Максименко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
История уже знает примеры, когда территории становились зоной карантина, — после чумы, когда вымерло две трети населения Европы. Так и на Украине должна произойти нормализация жизни, к людям должен вернуться здравый смысл. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня", политтехнолог, философ Тимофей Сергейцев
Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли в истории примеры, когда страна становилась территорией карантина, собеседник Украина.ру привел в пример Европу после чумы, когда вымерло две трети населения.
Сергейцев заявил, что примером является Европа после эпидемии чумы.
"После чумы, когда вымерло 2/3 населения европейских стран. Да, сам этот вирус имел биологическое происхождение, но чума в больших городах была обусловлена социальными процессами. Так что на Украине сперва должна произойти нормализация жизни", — пояснил он.
По словам собеседника издания, к людям должен вернуться здравый смысл. "Пока же они живут в искаженном пространстве", — отметил политтехнолог.
Эксперт подчеркнул, что с внедренными представлениями невозможно установить нормальный гражданский режим.
"С представлениями, которые там внедрены, невозможно установить нормальный гражданский режим. Поэтому я и говорю, что там в каком-то смысле будет карантин", — резюмировал Тимофей Сергейцев.
Полный текст интервью "Тимофей Сергейцев: России надо готовиться к тому, что Украина после войны станет территорией карантина" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в материале Павла Котова: "А то опять что-то уродливое вырастет": Киселев о важности полной денацификации Украины" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЕвропаРоссияУкраина.руАналитикааналитикиУкраина аналитикааналитика событий на УкраинеэкспертыНовости УкраиныУкраина ру новости сегодняукраинцы
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:35Алексей Живов: Украина и Palantir начинают подготовку к войне, которая вспыхнет в Европе после 2029 года
18:31Жизнь взаймы: госдолг Украины обновил исторический максимум
18:31Ассоциативный словарь Донбасса, премьера фильма "Особый пациент". 29 сентября 2026 года, вечерний эфир 53:49
18:30"Как Европа после чумы": Сергейцев объяснил, когда к Украине вернется здравый смысл
18:21Невоенное решение вопроса Украины закрыли ещё в 2020 году! Школьников о жёстком сценарии на будущее
18:00Зрада Экспресс: международное людоловство. Как ТЦК похищает иностранных граждан
18:00"Жарим" ВСУ в котле и рвёмся на запад, Верховная рада в спешке переезжает. Итоги 29 сентября
18:00Обрушение российской экономики. Бюджетная "дыра" и реальность – цифры против паники
17:40Окопы далеко, льготы близко. Киев хочет получить статус прифронтового города — Wall Street Journal
17:30Война на истощение или обмен ядерными ударами? Сафранчук о трех сценариях для России, Украины и Запада
17:02Взять измором: почему Россия не идет в стремительное наступление на Украину
17:00Шаг к эскалации: Польша готовится вслепую сбивать ракеты под предлогом "угрозы из России"
16:56Молитва Каина. Пронзительное стихотворение донецкой поэтессы Анны Ревякиной
16:10А вот это уже настоящая катастрофа для ВСУ: чего лишилась Украина после удара по Академии наук
16:00"Короли и капуста" – фильм-предвидение…
16:00ПВО на пределе: министр обороны Украины отменил поездки в Германию и Норвегию
15:36Милосердие по-неонацистски. Своих жаль, остальных можно и в пыль
15:32Власти Украины потеряли контроль над небом Киева и других городов. А скоро потеряют остальное
15:26Спецпредставитель Путина обсудил с чиновниками США финал украинского конфликта
14:57"Речь идет о выживании": Вилкул объявил о крахе экономики Кривого Рога из-за остановки заводов
Лента новостейМолния