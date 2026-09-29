https://ukraina.ru/20260929/obrushenie-rossiyskoy-ekonomiki-byudzhetnaya-dyra-i-realnost--tsifry-protiv-paniki-1083497832.html

Обрушение российской экономики. Бюджетная "дыра" и реальность – цифры против паники

Обрушение российской экономики. Бюджетная "дыра" и реальность – цифры против паники - 29.09.2026 Украина.ру

Обрушение российской экономики. Бюджетная "дыра" и реальность – цифры против паники

Оппозиционные СМИ в один голос заявляют о начале обрушения российской экономики. В ход в качестве аргумента идёт стандартное: невероятные антироссийские... Украина.ру, 29.09.2026

2026-09-29T18:00

2026-09-29T18:00

2026-09-29T18:00

видео

россия

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Оппозиционные СМИ в один голос заявляют о начале обрушения российской экономики. В ход в качестве аргумента идёт стандартное: невероятные антироссийские санкции, неподъемные для экономики расходы на ведение боевых действий, необъятная "астрономическая дыра" в бюджете страны, инфляция, растущий дефицит. Словом, по мнению украинских и зарубежных экспертов экономика России на пороге большого обвала.В новом выпуске "Щит и фейк" разберёмся зачем из года в год тиражируют один и тот же фейк, почему публикации с таким содержанием массово выпустили именно сейчас, и самое главное, ответим на вопрос, действительно ли дальше нас ждут трудные времена.

россия

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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