Обрушение российской экономики. Бюджетная "дыра" и реальность – цифры против паники - 29.09.2026 Украина.ру
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Обрушение российской экономики. Бюджетная "дыра" и реальность – цифры против паники
Обрушение российской экономики. Бюджетная "дыра" и реальность – цифры против паники - 29.09.2026 Украина.ру
Обрушение российской экономики. Бюджетная "дыра" и реальность – цифры против паники
Оппозиционные СМИ в один голос заявляют о начале обрушения российской экономики. В ход в качестве аргумента идёт стандартное: невероятные антироссийские... Украина.ру, 29.09.2026
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Оппозиционные СМИ в один голос заявляют о начале обрушения российской экономики. В ход в качестве аргумента идёт стандартное: невероятные антироссийские санкции, неподъемные для экономики расходы на ведение боевых действий, необъятная "астрономическая дыра" в бюджете страны, инфляция, растущий дефицит. Словом, по мнению украинских и зарубежных экспертов экономика России на пороге большого обвала.В новом выпуске "Щит и фейк" разберёмся зачем из года в год тиражируют один и тот же фейк, почему публикации с таким содержанием массово выпустили именно сейчас, и самое главное, ответим на вопрос, действительно ли дальше нас ждут трудные времена.
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видео, россия, видео
Видео, Россия

Обрушение российской экономики. Бюджетная "дыра" и реальность – цифры против паники

18:00 29.09.2026
 
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Оппозиционные СМИ в один голос заявляют о начале обрушения российской экономики. В ход в качестве аргумента идёт стандартное: невероятные антироссийские санкции, неподъемные для экономики расходы на ведение боевых действий, необъятная "астрономическая дыра" в бюджете страны, инфляция, растущий дефицит. Словом, по мнению украинских и зарубежных экспертов экономика России на пороге большого обвала.

В новом выпуске "Щит и фейк" разберёмся зачем из года в год тиражируют один и тот же фейк, почему публикации с таким содержанием массово выпустили именно сейчас, и самое главное, ответим на вопрос, действительно ли дальше нас ждут трудные времена.
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