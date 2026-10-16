"Ему все прощается": почему Зеленскому сходит с рук хамство в адрес Трампа — эксперт - 16.10.2026 Украина.ру
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"Ему все прощается": почему Зеленскому сходит с рук хамство в адрес Трампа — эксперт
"Ему все прощается": почему Зеленскому сходит с рук хамство в адрес Трампа — эксперт - 16.10.2026 Украина.ру
"Ему все прощается": почему Зеленскому сходит с рук хамство в адрес Трампа — эксперт
Зеленскому всё прощается — он спикер от лица "свободной Европы", а весь либеральный мейнстрим против Трампа. Это только кажется, что Зеленский из Киева что-то говорит президенту США, — на самом деле баланс сил капитально неравный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2026-10-16T05:30
2026-10-16T05:30
новости
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Разбирая новый конфликт президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, эксперт объяснил, почему главе киевского режима всё сходит с рук.По словам Дробницкого, баланс сил в этом противостоянии капитально неравный — и это только кажется, что всё наоборот. "Тут баланс сил капитально неравный. Это только кажется, что какой-то Зеленский из какого-то Киева что-то говорит самому президенту США. На самом деле ситуация выглядит иначе", — пояснил эксперт.По его словам, весь либеральный мейнстрим против Трампа. "Весь либеральный мейнстрим против Трампа, который не продемонстрировал никакой решимости бороться с этим мейнстримом", — констатировал Дробницкий.Эксперт подчеркнул, что Зеленский — спикер от лица "свободной Европы". "Зеленский — это спикер от лица "свободной Европы", поэтому его все так и опекают. Ему все прощается. Он нахамил Трампу, но это же не Урсула фон дер Ляйен сказала, это сказал Зеленский, а его понять можно он с русскими воюет", — сообщил он.Как подытожил собеседник Украина.ру, речь идёт не просто о конфликте Зеленского и американского лидера — это провал попытки Запада "пересобраться" под Трампа.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Трамп ответил на хамство Зеленского, на защиту которого встал либеральный мейнстрим" на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" в дзен-канале Украина.ру.
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"Ему все прощается": почему Зеленскому сходит с рук хамство в адрес Трампа — эксперт

05:30 16.10.2026
 
© ФотоЗеленский ржет
Зеленский ржет - РИА Новости, 1920, 16.10.2026
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Зеленскому всё прощается — он спикер от лица "свободной Европы", а весь либеральный мейнстрим против Трампа. Это только кажется, что Зеленский из Киева что-то говорит президенту США, — на самом деле баланс сил капитально неравный. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Разбирая новый конфликт президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, эксперт объяснил, почему главе киевского режима всё сходит с рук.
По словам Дробницкого, баланс сил в этом противостоянии капитально неравный — и это только кажется, что всё наоборот. "Тут баланс сил капитально неравный. Это только кажется, что какой-то Зеленский из какого-то Киева что-то говорит самому президенту США. На самом деле ситуация выглядит иначе", — пояснил эксперт.
По его словам, весь либеральный мейнстрим против Трампа. "Весь либеральный мейнстрим против Трампа, который не продемонстрировал никакой решимости бороться с этим мейнстримом", — констатировал Дробницкий.
Эксперт подчеркнул, что Зеленский — спикер от лица "свободной Европы". "Зеленский — это спикер от лица "свободной Европы", поэтому его все так и опекают. Ему все прощается. Он нахамил Трампу, но это же не Урсула фон дер Ляйен сказала, это сказал Зеленский, а его понять можно он с русскими воюет", — сообщил он.
Как подытожил собеседник Украина.ру, речь идёт не просто о конфликте Зеленского и американского лидера — это провал попытки Запада "пересобраться" под Трампа.
Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Трамп ответил на хамство Зеленского, на защиту которого встал либеральный мейнстрим" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Анпилогов: ВСУ продолжают безнадежную оборону на Осколе, а Россия берет под контроль Доброполье" в дзен-канале Украина.ру.
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