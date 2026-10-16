https://ukraina.ru/20261016/rusofoby-opolchilis-na-pevitsu-yutu-glorifitsiruet-uchastnikov-svo-1083842189.html

Русофобы ополчились на певицу Юту: "глорифицирует участников СВО"

Русофобы ополчились на певицу Юту: "глорифицирует участников СВО" - 16.10.2026 Украина.ру

Русофобы ополчились на певицу Юту: "глорифицирует участников СВО"

Певица Анна Осипова, более известная под псевдонимом Юта, попала на сайт War Sanctions

2026-10-16T05:50

2026-10-16T05:50

2026-10-16T05:50

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Певицу Юту, внесли в разделы "Рупоры Кремля" и "Чемпионы террора" сайта War Sanctions, над которым работает украинский "Центр противодействия дезинформации" совместно с Главным управлением разведки Минобороны Украины. Вместе с Ютой в разделы попали хоккеист Вячеслав Фетисов и шахматист Сергей Карякин.На сайте подчёркивается, что Юта является артисткой Центрального академического театра Российской Армии."В своих песнях глорифицирует участников так называемой СВО, реализует авторский проект "Напиши мне" об участниках СВО, формируя их героический имидж", – перечисляются на сайте "прегрешения" певицы.Ранее сама певица в интервью изданию Украина.ру рассказывала о том, как посещает военные госпитали."Подпевают часто. А говорят следующее: "Сейчас мы немножко подправим здоровье и обратно к своим". Спокойно так говорят. В этом огромная сила. В этих словах проявляется вся мощь и величие русского солдата. Есть тяжелые ребята, им не до песен. Есть люди, который только-только оттуда, и они совсем в себе", – отметила она.По её словам, заставить раненных улыбнуться непросто."Заставить их просто улыбнуться — та ещё задача, да и не стоит лезть им в душу. Я очень деликатно работаю, понимая ситуацию. Никогда не зову с собой на такие встречи прессу — только прессы ребятам не хватало… Парни такого насмотрелись, им нужна тишина, покой и женская улыбка. И бесконечная вера в них", – делилась Юта.До этого Юта в одном из интервью рассказывала о том, как столкнулась с русофобией в Виннице, когда была ребёнком. В этом городе Украинской ССР певица жила в 1984-1985 годах. Тогда ей понравились в городе тёплый климат и цветы, в частности тюльпаны. Но оставила Винница и плохие воспоминания. Так, в детском саду с ней не хотели общаться, т.к. дети и воспитатели говорили на украинском языке, которого семья, приехавшая из Свердловска, не знала."В какой-то момент меня назвали в садике "русской свиньей". Я думаю: "Ух ты, это что такое?" Прихожу к маме и говорю: мам, а вот так и так случилось", – вспоминала певица.Мама успокоила ребёнка. А потом Юта узнала, что и к её матери относились на работе с неприязнью из-за её русского происхождения."Впервые столкнулись с этой чудовищной русофобией мы в далёком 1984–1985 году. И это было таким холодным душем. Это было очень неожиданно", – отмечала она.С началом СВО Юта активно поддерживает ВС РФ. Она выпустила ряд песен, посвящённых СВО и героям спецоперации. Среди таких: Быть выше", "За Россию", "Струна", "Мужчина-защитник", "Za жизнь" и "Я буду ждать тебя".

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новости, винница, россия, сергей карякин, минобороны, украина.ру, екатеринбург