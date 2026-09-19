https://ukraina.ru/20260919/molodtsy-patsany-podrostki-v-cherkassakh-nashli-upravu-na-lyudolovov-zelenskogo-1083299514.html

"Молодцы, пацаны!": подростки в Черкассах нашли управу на людоловов Зеленского

"Молодцы, пацаны!": подростки в Черкассах нашли управу на людоловов Зеленского - 19.09.2026 Украина.ру

"Молодцы, пацаны!": подростки в Черкассах нашли управу на людоловов Зеленского

В Черкассах подростки атаковали автобус сотрудников ТЦК. Теперь полиция области задействует все силы, чтобы найти молодых людей и заставить их извиниться. Об этом сообщает в своём телеграм-канале журналист и экс-военнослужащий Дмитрий Гнап

2026-09-19T13:10

2026-09-19T13:10

2026-09-19T13:10

сво

спецоперация

черкассы

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Подростки окружили бус ТЦК и стали бросать в военкомов камнями. Полиция области ищет молодых людей, чтобы заставить их извиниться, пишет Гнап. Извинения на камеру - меньшая неприятность, которая может случиться в такой ситуации с гражданами Украины. Комментаторы вовсю поддерживают ребят:"Молодцы пацаны. Надевайте маски только, чтобы эта б*длота вас потом не нашла"."ОПГ "Полиция" в сговоре с ОПГ "ТЦК" занимаются систематическими преступлениями против граждан Украины!""Мне кажется, поиском этих "злостных нарушителей" занимается не полиция, а её ручные "бандиты", которых она крышует и использует для вот таких целей, когда самим не нужно светиться. Они же и заставляют людей извиняться". "Пацаны красавчики, а нам нужно прятаться и [бояться]. это реальность (...)".Украинские соцсети и телеграм-каналы ежедневно публикуют видео, как украинцы в разных городах оказывают "людоловам" сопротивление. Накануне в Одессе сотрудники ТЦК попытались задержать мужчину и для этого заехали на закрытую стоянку. Местные жители опустили шлагбаум, чтобы помешать им уехать. Началась давка, но микроавтобусу всё же удалось вырваться.На Западной Украине женщины брали штурмом отделения ТЦК, а несколько раз перевернули автомобили. Порой украинкам и украинцам удаётся отбить своих близких.Политолог Кость Бондаренко уверен: при нынешней киевской власти мира или перемирия ждать не стоит. При необходимости призывной возраст поднимут до 65–70 лет, начнут призывать женщин, а ТЦК будут их отлавливать. Не исключено и создание "зелеюгенда" с отправкой на фронт с 14 лет. Подробности — в материале "Задача воевать остается": где будет генеральное сражение и зачем Зеленскому "зелеюгенд" на сайте Украина.ру.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Адские" санкции, разгром противника, "казнокрады" у руля. Хроника событий на утро 19 сентября

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сво, спецоперация, черкассы, владимир зеленский, одесса, украина, украина.ру, тцк