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Логистика в щепки и прорыв к Запорожью: ВС РФ парализовали морские поставки ВСУ и штурмуют центр Орехова

Логистика в щепки и прорыв к Запорожью: ВС РФ парализовали морские поставки ВСУ и штурмуют центр Орехова - 19.09.2026 Украина.ру

Логистика в щепки и прорыв к Запорожью: ВС РФ парализовали морские поставки ВСУ и штурмуют центр Орехова

Минувшей ночью и утром в субботу российские военные нанесли массированные удары по ключевым объектам логистики, портовой и транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ

2026-09-19T12:40

2026-09-19T12:40

2026-09-19T12:45

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Сирены воздушной тревоги и мощные взрывы фиксировались в Киеве, Василькове, Одессе, Ильичевске, Житомире, Харькове, Херсоне и Староконстантинове Хмельницкой области. Позже Министерство обороны РФ отчиталось о деталях скоординированной атаки беспилотников, подтвердив уничтожение крупных военных узлов.В Киевской области точным ударом был уничтожен таможенно-логистический центр "Копылов логистик парк" в населенном пункте Копылов, который использовался украинской армией как распределительный хаб для поступающих из Европы военных грузов. Серьезный урон нанесен и по морской логистике: на переходе морем были поражены два сухогруза, шедшие с военным имуществом в порт Одессы. Еще одно судно, уже успевшее доставить грузы военного назначения, пострадало от БПЛА в порту Черноморска.Кроме того, в Одесской области был повторно поражен информационно-аналитический центр "Укрзализныци", атакованы стратегические мосты в Маяках и Затоке, а также понтонная переправа через реку Днестр, задействованная для транзита вооружения из Румынии и порта Измаил.Ведомство информировало и о новых успехах на сухопутных направлениях фронта. Так. ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Лошаково и Комиссарово в Харьковской области. Также продолжается уничтожение формирований ВСУ, окруженных в северо-восточной части региона. Помимо этого, утром стало известно об активном развитии наступления в Запорожской области. Соединения и воинские части группировок "Восток" и "Днепр" продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья. Россияне также освободили населенный пункт Зеленая Диброва. Кроме того, российские войска уже ведут ожесточенные бои в центральных кварталах Орехова.Одновременно с этим на Донецком направлении группировки войск "Южная" и "Центр" успешно преодолевают укрепленные рубежи обороны ВСУ на ближних подступах к Славянску, Краматорску и Дружковке. Несмотря на незавидное положение ВСУ, киевский режим развернул агрессивную информационную кампанию, стремясь выдать свои действия за крупные успехи и перехват инициативы, сообщили в Минобороны РФ. На фоне высоких темпов продвижения российских войск на всех направлениях, Киев тщетно пытается убедить спонсоров в способности оказывать сопротивление. По данным оборонного ведомства, для этого активно привлекаются зарубежные СМИ и военные эксперты, задача которых — прикрыть реальный провал украинской обороны красивой медийной картинкой.Подробнее об успехах российских военных - в материале Поражены военные заводы в Киеве, базы снабжения и портовая энергосеть: МО о последствиях ударов ВС РФ на сайте Украина.ру.

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россия, киев, одесса, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, спецоперация