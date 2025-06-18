https://ukraina.ru/20250618/rossiya-khorosho-adaptirovalas-k-sanktsiyam-i-nauchilas-izvlekat-vygodu---peskov-1064013845.html

Россия хорошо адаптировалась к санкциям и научилась извлекать выгоду - Песков

Россия хорошо адаптировалась к санкциям и научилась извлекать выгоду - Песков - 18.06.2025 Украина.ру

Россия хорошо адаптировалась к санкциям и научилась извлекать выгоду - Песков

Россия хорошо адаптировалась к западным санкциям и научилась извлекать из них выгоду для разных отраслей. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

2025-06-18T19:54

2025-06-18T19:54

2025-06-18T20:04

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запад

дмитрий песков

борис ельцин

владимир путин

антироссийские санкции

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Накануне правительство Канады расширило антироссийские санкции. Ограничительные меры затронули более 70 российских граждан, включая дочерей экс-президента Бориса Ельцина и уехавшего на Запад Анатолия Чубайса."Канадцы по многим параметрам пытаются бежать впереди телеги. Всячески демонстрируют, насколько они рьяно готовы продолжать санкционную политику. Конечно, может быть, для каких-то персоналий это доставляет и какой-то дискомфорт", - сказал Песков.В комментарии для тележурналиста Павла Зарубина руководитель пресс-службы Кремля отметил, что западные санкции сейчас воспринимаются в России совсем иначе.Он также напомнил о несоответствии односторонних ограничительных мер международному праву.Накануне правительство Канады не только расширило антироссийские дискриминационные меры, но также выделило новый пакет военной помощи нынешнему руководству Украины. Подробности в публикации Канада выделит более $2 млрд на вооружение ВСУ Накануне в новостях: Канада ввела санкции против Чубайса, дочери Ельцина и бывшей жены Путина

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новости, канада, россия, запад, дмитрий песков, борис ельцин, владимир путин, антироссийские санкции