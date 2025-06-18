Россия хорошо адаптировалась к санкциям и научилась извлекать выгоду - Песков - 18.06.2025 Украина.ру
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Россия хорошо адаптировалась к санкциям и научилась извлекать выгоду - Песков
Россия хорошо адаптировалась к санкциям и научилась извлекать выгоду - Песков - 18.06.2025 Украина.ру
Россия хорошо адаптировалась к санкциям и научилась извлекать выгоду - Песков
Россия хорошо адаптировалась к западным санкциям и научилась извлекать из них выгоду для разных отраслей. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
2025-06-18T19:54
2025-06-18T20:04
новости
канада
россия
запад
дмитрий песков
борис ельцин
владимир путин
антироссийские санкции
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Накануне правительство Канады расширило антироссийские санкции. Ограничительные меры затронули более 70 российских граждан, включая дочерей экс-президента Бориса Ельцина и уехавшего на Запад Анатолия Чубайса."Канадцы по многим параметрам пытаются бежать впереди телеги. Всячески демонстрируют, насколько они рьяно готовы продолжать санкционную политику. Конечно, может быть, для каких-то персоналий это доставляет и какой-то дискомфорт", - сказал Песков.В комментарии для тележурналиста Павла Зарубина руководитель пресс-службы Кремля отметил, что западные санкции сейчас воспринимаются в России совсем иначе.Он также напомнил о несоответствии односторонних ограничительных мер международному праву.Накануне правительство Канады не только расширило антироссийские дискриминационные меры, но также выделило новый пакет военной помощи нынешнему руководству Украины. Подробности в публикации Канада выделит более $2 млрд на вооружение ВСУ Накануне в новостях: Канада ввела санкции против Чубайса, дочери Ельцина и бывшей жены Путина
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новости, канада, россия, запад, дмитрий песков, борис ельцин, владимир путин, антироссийские санкции
Новости, Канада, Россия, Запад, Дмитрий Песков, Борис Ельцин, Владимир Путин, антироссийские санкции

Россия хорошо адаптировалась к санкциям и научилась извлекать выгоду - Песков

19:54 18.06.2025 (обновлено: 20:04 18.06.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Россия хорошо адаптировалась к западным санкциям и научилась извлекать из них выгоду для разных отраслей. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Накануне правительство Канады расширило антироссийские санкции. Ограничительные меры затронули более 70 российских граждан, включая дочерей экс-президента Бориса Ельцина и уехавшего на Запад Анатолия Чубайса.
"Канадцы по многим параметрам пытаются бежать впереди телеги. Всячески демонстрируют, насколько они рьяно готовы продолжать санкционную политику. Конечно, может быть, для каких-то персоналий это доставляет и какой-то дискомфорт", - сказал Песков.
В комментарии для тележурналиста Павла Зарубина руководитель пресс-службы Кремля отметил, что западные санкции сейчас воспринимаются в России совсем иначе.
"Но вместе с тем, что касается страны в целом - страна хорошо адаптировалась к санкционным условиям. Научилась даже извлекать выгоду в плане развития ненефтяного сектора, в плане развития экономики в самых различных отраслях", - констатировал Песков.
Он также напомнил о несоответствии односторонних ограничительных мер международному праву.
"Это самое красноречивое доказательство того, что эти санкции необоснованны, они незаконны и абсолютно бесполезны", - подчеркнул Песков.
Накануне правительство Канады не только расширило антироссийские дискриминационные меры, но также выделило новый пакет военной помощи нынешнему руководству Украины. Подробности в публикации Канада выделит более $2 млрд на вооружение ВСУ
Накануне в новостях: Канада ввела санкции против Чубайса, дочери Ельцина и бывшей жены Путина
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