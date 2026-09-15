Московские врачи за четыре года провели в ДНР и ЛНР более 30 тысяч операций - 15.09.2026 Украина.ру
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Московские врачи за четыре года провели в ДНР и ЛНР более 30 тысяч операций
Московские врачи за четыре года провели в ДНР и ЛНР более 30 тысяч операций - 15.09.2026 Украина.ру
Московские врачи за четыре года провели в ДНР и ЛНР более 30 тысяч операций
Московские врачи за четыре года провели в ДНР и ЛНР более 31 тысячи операций и свыше 95 тысяч консультаций пациентов. Об этом вечером 14 сентября сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы
2026-09-15T05:24
2026-09-15T05:24
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В 2022 году Москва взяла на себя значительную часть оказания медицинской помощи на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, где постоянно работают мультидисциплинарные бригады из врачей и среднего медицинского персонала ведущих медицинских организаций столицы, рассказали в пресс-службеОтмечается, что бригады работают по сменному двухнедельному графику. В их состав входят анестезиологи-реаниматологи, хирурги, нейрохирурги, сердечно-сосудистые и эндоваскулярные хирурги, травматологи-ортопеды, офтальмологи и другие врачи-специалисты."С 2022 по 2026 год в служебных командировках в Донбассе побывало почти 1,4 тысячи специалистов из 61 городской медицинской организации. Они выполнили более 31 тысячи операций и свыше 22 тысяч анестезиологических пособий, провели более 95 тысяч консультаций пациентов", — говорится в сообщении.Кроме того, в 2022-2023 годах Москва организовала выезды в ЛНР бригад специалистов для проведения профилактических осмотров детей, в ходе более 11,3 тысячи юных пациентов получили рекомендации по углублённому обследованию и лечению.Также столица оказывала поддержку в проектировании, запуске и сопровождении работы нескольких медицинских учреждений в ДНР и ЛНР. В их числе — Донецкий республиканский перинатальный центр имени профессора В. К. Чайки, Луганская городская поликлиника №12 и Диагностический центр Республиканской клинической больницы имени М. И. Калинина в Донецке.В рамках гуманитарной помощи в новые регионы было поставлено 1,72 млн упаковок лекарственных препаратов, 5,2 тысячи единиц медицинских изделий, 6,87 млн единиц расходных медицинских материалов, 6,8 тысячи единиц немедицинских изделий, уточнили в пресс-службе.Отмечается, то совместными усилиями экспертов и врачей из Москвы, а также местных специалистов в медицинских организациях Донбасса внедряются элементы московских стандартов оказания медицинской помощи — как в амбулаторном, так и в стационарном звеньях, что значительно повышает уровень медицинского обслуживания в новых регионах.Пациентам из ДНР и ЛНР оказывается помощь, в том числе высокотехнологичная, и в Москве. Так за минувший период в столичных стационарах были пролечены более семи тысяч жителей республик, добавили в пресс-службе.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова ранее рассказала ,что участники СВО могут в течение одного дня получить консультацию врача-специалиста или вызвать выездную медбригаду на дом. Подробнее - в публикации "Квест" не нужен! Лантратова рассказала о специальном порядке медпомощи бойцам СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, луганская народная республика, донецкая народная республика, москва, лнр, днр, медицина, медицинские центры, здравоохранение, врач, помощь, социальная справедливость, новые регионы
Украина.ру, Новости, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Москва, ЛНР, ДНР, медицина, медицинские центры, здравоохранение, врач, помощь, социальная справедливость, Новые регионы

Московские врачи за четыре года провели в ДНР и ЛНР более 30 тысяч операций

05:24 15.09.2026
 
© РИА Новости . Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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Московские врачи за четыре года провели в ДНР и ЛНР более 31 тысячи операций и свыше 95 тысяч консультаций пациентов. Об этом вечером 14 сентября сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы
В 2022 году Москва взяла на себя значительную часть оказания медицинской помощи на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, где постоянно работают мультидисциплинарные бригады из врачей и среднего медицинского персонала ведущих медицинских организаций столицы, рассказали в пресс-службе
Отмечается, что бригады работают по сменному двухнедельному графику. В их состав входят анестезиологи-реаниматологи, хирурги, нейрохирурги, сердечно-сосудистые и эндоваскулярные хирурги, травматологи-ортопеды, офтальмологи и другие врачи-специалисты.
"С 2022 по 2026 год в служебных командировках в Донбассе побывало почти 1,4 тысячи специалистов из 61 городской медицинской организации. Они выполнили более 31 тысячи операций и свыше 22 тысяч анестезиологических пособий, провели более 95 тысяч консультаций пациентов", — говорится в сообщении.
Кроме того, в 2022-2023 годах Москва организовала выезды в ЛНР бригад специалистов для проведения профилактических осмотров детей, в ходе более 11,3 тысячи юных пациентов получили рекомендации по углублённому обследованию и лечению.
Также столица оказывала поддержку в проектировании, запуске и сопровождении работы нескольких медицинских учреждений в ДНР и ЛНР. В их числе — Донецкий республиканский перинатальный центр имени профессора В. К. Чайки, Луганская городская поликлиника №12 и Диагностический центр Республиканской клинической больницы имени М. И. Калинина в Донецке.
В рамках гуманитарной помощи в новые регионы было поставлено 1,72 млн упаковок лекарственных препаратов, 5,2 тысячи единиц медицинских изделий, 6,87 млн единиц расходных медицинских материалов, 6,8 тысячи единиц немедицинских изделий, уточнили в пресс-службе.
Отмечается, то совместными усилиями экспертов и врачей из Москвы, а также местных специалистов в медицинских организациях Донбасса внедряются элементы московских стандартов оказания медицинской помощи — как в амбулаторном, так и в стационарном звеньях, что значительно повышает уровень медицинского обслуживания в новых регионах.
Пациентам из ДНР и ЛНР оказывается помощь, в том числе высокотехнологичная, и в Москве. Так за минувший период в столичных стационарах были пролечены более семи тысяч жителей республик, добавили в пресс-службе.
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова ранее рассказала ,что участники СВО могут в течение одного дня получить консультацию врача-специалиста или вызвать выездную медбригаду на дом. Подробнее - в публикации "Квест" не нужен! Лантратова рассказала о специальном порядке медпомощи бойцам СВО.
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