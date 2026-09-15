https://ukraina.ru/20260915/nemtsy-vnov-ne-podvedut-ukrainskie-bezhentsy-kak-sredstvo-radikalizatsii-1083195969.html

Немцы вновь "не подведут"? Украинские беженцы как средство радикализации

Немцы вновь "не подведут"? Украинские беженцы как средство радикализации - 15.09.2026 Украина.ру

Немцы вновь "не подведут"? Украинские беженцы как средство радикализации

Власти Германии подтвердили, что в стране работает только каждый четвёртый украинский беженец, остальные довольствуются довольно значительными пособиями. Об этом 14 сентября пишет немецкая газета Bild

2026-09-15T04:37

2026-09-15T04:37

2026-09-15T04:44

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Как следует из ответа правительства ФРГ на запрос депутата от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Рене Шпрингера, с которым ознакомилось издание, местная ситуация в этом вопросе разительно отличается от того, что происходит в других европейских странах.Так если уровень занятости украинцев в Германии на 2026 год составляет лишь 27,1%, то в Польше он достигает рекордных 78%. Немногим меньше он в Литве и Великобритании — 72% и 69% соответственно. Больше 60% украинцев трудятся в Чехии, Дании и Нидерландах.По последним данным властей, сейчас немногим менее полумиллиона — 483 197 граждан Украины получают пособия размером в €563 в месяц, дополнительно им оплачивают расходы на жильё и отопление. В итоге, устроившиеся в Германии граждане незалежной в месяц "проедают" более €270 млн, которые правительство могло бы направить на социальное обеспечение своих граждан.По мнению экспертов, чрезвычайно льготные условия получения пособий привели к тому, что беженцам просто невыгодно трудиться. И это, на фоне крайне непростой экономической ситуации, особенно раздражает немцев.Шпрингер, комментируя официальные данные, заявил о провале разрекламированной кампании по трудоустройству украинских беженцев. Он призвал власти отказаться от выплаты гражданского пособия, предлагая оставить лишь общие льготы в соответствии с законом о материальной помощи для просителей убежища."Соседние страны, такие как Польша, не хотят кормить украинцев и придерживаются принципа "не хочешь работать — чемодан, вокзал, Киев". В то же время Германия, которая не готова обеспечить работой даже собственных граждан, раздаёт деньги обнаглевшим чужеземцам, которые считают, что их должны обеспечивать", — отмечает телеграм-канал Украина.ру.Если обратиться к ситуации столетней давности с разорённым и униженным населением Германии после её поражения в Первой мировой войне, напрашиваются тревожные исторические параллели: почему-то именно немцев вновь ведут к радикализации с вполне предсказуемыми последствиями.Напомним, 8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Первому каналу российского телевидения отметил, что власти ФРГ под руководством канцлера Фридриха Мерца продолжают считать Россию главной угрозой для Европы, к войне против которой надо быть готовыми."Это не "оговорка по Фрейду". Они действительно так считают, они по-прежнему чтут своих предков, которые верно служили нацизму и принимали участие в военных преступлениях, и считают, что те вершили правильное дело", — сказал Лавров.В заявлении директора департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григория Лукьянцева, опубликованного в тот же день, говорится, что ряд европейских государств выбрали путь создания привилегированного положения титульной нации, языка и культуры за счет дискриминации остального населения. А также насаждения доктрины "цивилизационной исключительности", неоколониального реваншизма, фальсификации истории и реабилитации радикальных нацистских течений.Ранее сообщалось, что сопредседатель оппозиционной партии АдГ Алиса Вайдель назвала "уму непостижимым" тот факт, что власти Германии продолжают содержать за счёт бюджетных средств более одного миллиона украинских граждан. Подробнее об этом - в публикации Миролюбие по-немецки: оппозиционная АдГ призвала помочь Зеленскому с "пушечным мясом".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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