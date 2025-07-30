https://ukraina.ru/20250730/praboy-balasubramaniam-avstraliya-kak-i-ves-zapad-mechtaet-o-polnom-unizhenii-rossii-no-eto-1066149973.html

Праба Баласубраманиам: Австралия, как и весь Запад, мечтает о полном унижении России, но это невозможно

Праба Баласубраманиам: Австралия, как и весь Запад, мечтает о полном унижении России, но это невозможно - 30.07.2025 Украина.ру

Праба Баласубраманиам: Австралия, как и весь Запад, мечтает о полном унижении России, но это невозможно

На прошлой неделе стало известно, что Австралия поставила киевскому режиму списанные танки "Абрамс". Также, появились сообщения, что под Харьковом было замечено присутствие австралийских наёмников.

2025-07-30T17:38

2025-07-30T17:38

2025-07-30T19:10

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Что об этом думает активист и медиа-координатор австралийской общественно-политической организации "Троцкистская Платформа" Прабой Баласубраманиам рассказал корреспонденту "Украина.ру". Поскольку наш собеседник находится в оппозиции к местной власти, мы не можем опубликовать его фотографию— Праба, Австралия, безусловно, находится географически далеко от нашей страны и возможности услышать мнение самих австралийцев у нас бывают нечасто. Известно, что антироссийские санкции и, по сути, бесконтрольное финансирование киевского режима уже привели к серьёзным экономическим проблемам в Европе — и даже в США. А как обстоят дела в Австралии? Ощущают ли простые австралийцы последствия кризиса? Можно ли по-прежнему называть Австралию “страной молочных рек и кисельных берегов”?— Для значительной части австралийцев Австралия уже давно не является какой-то там "страной молочных рек". Напротив — подавляющее большинство моих соотечественников сталкивается с массой острейших проблем.Во-первых, катастрофическая ситуация с рынком жилья. Почти 35% населения Австралии живут в съёмных домах и квартирах, и для большинства аренда стала попросту неподъёмной. В крупнейшем городе страны — Сиднее, где я живу, средняя арендная плата съедает 85% минимальной зарплаты за полную рабочую неделю. Даже в скромных пригородах, где живут рабочие, аренда двухкомнатной квартиры обходится в 62% от минимального заработка. Поэтому за последние три года в Австралии резко возросло число бездомных. В городах десятки тысяч людей спят, подстелив покрывала или в палатках прямо на улицах, в парках, возле вокзалов. Это не исключение для центра города — такие сцены обычны и в спальных районах. Отмечу, что, несмотря на высокие доходы на душу населения и малую плотность, доля бездомных в Австралии выше, чем у многих стран Азии, находящихся к северу от нас. Во-вторых, большая часть молодых рабочих (до 35 лет) больше не имеют постоянной работы. Люди либо безработные, либо вынуждены жить на случайные заработки: по контракту на один, три или шесть месяцев. Некоторые вообще работают день или два в неделю. Многие даже не знают, будет ли у них работа на следующей неделе. Это создало особую атмосферу страха: супружеские пары боятся заводить детей, молодёжь — брать ипотеку или планировать отдых. На фоне этого у молодых — всплеск депрессии и психических расстройств.В-третьих, уровень жизни стремительно падает. Особенно сильно выросли цены на электричество и медицинское обслуживание. Система государственного медстрахования больше не покрывает даже элементарных расходов на врачей-специалистов, а многие терапевты выставляют счета, которые в разы превышают возможные компенсации. Реальные (с поправкой на инфляцию) зарплаты за 2018–2023 годы упали на 5%. Хотя на деле падение куда глубже — менеджеры и топ-менеджеры продолжают получать щедрые прибавки, а простые рабочие, особенно молодёжь, теряют всё больше.В результате от 10 до 15% населения не включают отопление даже зимой и вынуждены реже питаться — просто потому, что не могут позволить себе еду. Ещё больше людей откладывают даже срочные визиты к врачам. А на противоположной стороне города живут миллиардеры, чьё состояние за последние шесть лет удвоилось.Государство, вне зависимости от правящей партии, сознательно содействует этой перекачке богатства от бедных к сверхбогатым. Чтобы избежать народного гнева, элита направляет раздражение масс на мигрантов, на цветное меньшинство и на аборигенов — коренных жителей континента. Присутствует в обществе и расизм. В одном нашумевшем случае толпа белых австралийцев до смерти избила четырнадцатилетнего аборигена, выкрикивая расистские оскорбления. Участились нападения и на этнических китайцев, составляющих около 6% населения. Особую тревогу вызывает рост неонацистских группировок.Недавно наша организация провела совместное шествие с рабочей организацией китайской общины, протестуя против этой волны насилия. Антикитайская истерия подогревается элитой, стремящейся оправдать участие Австралии в новой холодной войне против социалистического Китая.Кстати, здесь и другой вопрос, который мало кто затрагивает, — это положение женщин из малообеспеченных слоёв населения. Это тоже большая проблема для нашей страны. Многим из таких женщин просто некуда деваться - либо быть выкинутыми на улицу, либо жить с мужьями, издевающимися над ними.Что касается санкций против России, то они катастрофичны для обычных австралийцев. Мало кто понимает, но противостояние с вашей страной вызвало резкий рост цен на топливо, следовательно увеличились затраты на транспорт, электроэнергию и холодильное хранение продуктов. В результате — выросли цены на еду и товары первой необходимости. И в то время, когда простые граждане страдают, наши богачи наоборот, получают сверхприбыли. Австралия — экспортер энергоресурсов, и, начиная с 2022 года, рост цен на СПГ обернулся золотым дождём для миллиардеров, владеющих акциями энергетических компаний.Мы же, кто стоит на стороне трудящихся, решительно выступаем против этих санкций. — Почему, на ваш взгляд, австралийское правительство заняло столь агрессивную позицию по украинскому вопросу и поддержало внешнеполитические амбиции Вашингтона?— Чтобы понять это, нужно осознать суть австралийского правящего класса. Это не просто капиталисты — это империалисты. Они получают прибыль не только за счёт эксплуатаии рабочих внутри страны, но и посредством безжалостного грабежа стран Юга — в южном части Тихого океана, Юго-Восточной Азии и других регионах. Чтобы сохранить статус кво, австралийские империалисты объединяются с более могущественными гегемонами — с правящей элитой США.Складывающееся положение напоминает сюжеты голливудских сериалов: как местный криминальный авторитет нуждается в покровительстве "крёстного отца", чтобы спокойно держать свой район под контролем, так и Канберра опирается на Вашингтон как на гаранта собственных имперских притязаний. А любой мафиози стремится, чтобы его покровитель сохранял силу, вот и австралийские политики, кто бы ни был у власти, всеми силами поддерживает владычество США. Отсюда, кстати, и поддержка недавних американских бомбардировок Ирана, и участие в прокси-войне НАТО и США против вашей страны на украинском фронте. То же самое — с поставками оружия Израилю, развязавшему геноцид против палестинского народа: ведь Израиль — это кулак Вашингтона на Ближнем Востоке.Однако главная внешнеполитическая цель австралийской элиты — удушение социалистического Китая. В этом вопросе Канберра действует не просто в унисон с Вашингтоном, а даже с бóльшим рвением. Австралийское правительство сегодня лоббирует соглашение AUKUS, по которому США и Великобритания обязуются передать Австралии атомные подлодки для "сдерживания Китая". Цена вопроса — минимум 368 миллиардов австралийских долларов. Это, по сути, крупнейший военный проект в истории Австралии — и всё ради будущей войны.Почему же правящие круги Австралии, спросите вы, столь яро атакует Китай — страну, которая, по сути, спасает австралийскую экономику, активно закупая её экспорт? Причин две.Во-первых, Пекин выстраивает взаимовыгодное сотрудничество с тихоокеанскими и азиатскими странами — и этим разрушает привычную схему грабежа, по которой десятилетиями действовали австралийские корпорации. Те несут миллиардные убытки и буквально бесятся от ярости.Во-вторых, как и любой империалистический режим, австралийские власти панически боятся успеха китайской модели построения жизни общества. Ведь если доходы китайцев сравняются с западными — а они уже близки к этому, — то австралийские трудящиеся начнут задавать неудобные вопросы. Тогда и в Австралии может заговорить рабочий класс — о национализации, о правах, о социализме.— Можно ли сказать, что подобная внешняя политика отвечает интересам большинства граждан Австралии?— Категорически нет. Это — политика в интересах крошечной группы сверхбогатых. Правительство обслуживает именно их, а для остального общества она несёт сплошной вред.Во-первых, милитаризация и поставки оружия Украине обходятся стране в миллиарды долларов. Эти деньги могли бы пойти на строительство государственного жилья с низкой арендой, на оснащение школ и больниц, но вместо этого они идут на танки и ракеты.Во-вторых, эта политика бьёт по внешней торговле. Уже были упомянуты убытки от санкций против России. Но куда опаснее ухудшение отношений с Китаем — нашим крупнейшим торговым партнёром. Если Китай отреагирует сокращением импорта из Австралии, то экономика пострадает гораздо сильнее.Однако главный вред от этой агрессивной внешней политики — политическая демобилизация масс. Когда австралийские корпорации за счёт сверхэксплуатации стран Юга наращивают капитал, они используют эти ресурсы, чтобы подавлять профсоюзы и не допускать повышения зарплат в самой Австралии. Кроме того, победы на внешнеполитических фронтах укрепляют позиции правящего класса внутри страны: правительство получает "очки" за "твёрдость", и это используется для атаки на права трудящихся.Поэтому мы считаем, что поражение Запада в прокси-войне на Украине — это в интересах австралийцев. Это нанесёт мощный удар по репутации австралийского истеблишмента и придаст смелости профсоюзам и левому движению в борьбе за защиту зарплат, жильё и рабочие права. То же самое касается и борьбы против попыток задавить народный Китай. Если Пекин устоит и продолжит демонстрировать эффективность социализма, это станет вдохновляющим примером и для трудящихся Австралии, и для всего мира.— Почему нынешний премьер-министр Австралии — человек, чья карьера начиналась в левом крыле Лейбористской партии, оказавшись у власти, пошёл на поводу у Вашингтона?— Лейбористская партия Австралии всегда, в конечном счёте, обслуживала интересы местного капитала. Энтони Албанезе — не исключение. Да, социальная база партии — это рабочий класс. Но её стратегия заключается в том, чтобы ограничить требования трудящихся до уровня, приемлемого для капиталистов, чтобы не спровоцировать их на политическую контратаку. Это означает автоматическое подчинение ключевым интересам правящего класса, включая поддержку агрессивной внешней политики.Так называемое "левое" крыло партии может позволить себе более радикальную риторику — исключительно с целью привлечения голосов масс. Но эти "левые" связаны по рукам и ногам с правыми фракциями Лейбористской партии, которые, в свою очередь, напрямую завязаны на крупнейших олигархов. Через эту цепочку — гнилую и паразитирующую — "левые" внутри партии встраиваются в механизм подчинения трудящихся интересам эксплуататоров.— С вашей точки зрения, действительно ли западные элиты — в том числе в Австралии — хотят окончания войны на Украине?— В целом, западные правящие классы хотят окончания войны — но только на своих условиях. В идеале для них это означало бы укрепление прокси-режима в Киеве и полное унижение России, унижение такого масштаба, которое, как они надеются, могло бы спровоцировать "цветную революцию" в самой России, превратив её в вассала Запада — как это уже происходило в 1990-е после уничтожения СССР.Однако на фоне очевидного провала на поле боя и обострения социального недовольства из-за падения уровня жизни на Западе, им, возможно, придётся пойти на менее выгодный компромисс.В США элиты расколоты. Основная часть по-прежнему настаивает на продолжении войны до последнего украинца, заливая страну оружием. Но есть и влиятельное меньшинство, которое хотело бы заключить сделку с Москвой, чтобы попытаться оторвать Россию от Китая и сосредоточить удар на социалистическом Китае. Они мечтают о некоем "антикитайском" альянсе с Россией на капиталистической основе. Я бы настоятельно предостерёг российский народ от подобной сделки.Во-первых, народный Китай — союзник трудящихся масс не только в Австралии, но и в России. Во-вторых, западные империалисты никогда не соблюдают соглашения, особенно если речь идёт о стратегических вопросах. Их экономика захлёбывается от собственного гниения, и выживание требует усиления грабежа стран Глобального Юга. Независимая Россия не вписывается в эту картину. Пример Ливии — нагляднейшее подтверждение. Каддафи пошёл на соглашение, отказался от ядерной программы, был обласкан Западом... А затем НАТО уничтожило страну, превратив её в ад.В Австралии разногласий по российскому вопросу почти нет. Все политические фракции правящего класса поддерживают прокси-войну НАТО. Были некоторые нюансы — Австралия призывала США не терять своё влияние на Азию. Но в последние месяцы позиция Канберры стала ещё более агрессивной. Это связано с опасениями, что возвращение Трампа и его политика "Америка прежде всего" может означать игнорирование нужд союзников. Австралия теперь ищет страховку в виде сближения с Францией, Германией, Британией — а эти страны являются самыми яростными сторонниками войны с Россией. Отсюда — рост воинственной риторики Канберры.— Как власти и СМИ Австралии оправдывают свою поддержку киевского режима в его конфликте с Россией?— Всё подается под соусом борьбы за "демократию", "права человека" и "мировой порядок, основанный на правилах". Но на деле Киев — это режим, в котором чтят фашистского коллаборанта Бандеру, где в правительстве засели нацисты, запрещены оппозиционные партии и десятки тысяч политических заключённых томятся в тюрьмах.Но даже если абстрагироваться от Украины, сама Австралия — далеко не образец демократии и прав человека. Канберра поддерживала незаконные удары США по Ирану, оказывала военную помощь Израилю в его преступной кампании в Газе. В 1990-х Канберра устроила блокаду и военную интервенцию на острове Бугенвиль, приведшую к гибели до 20 тысяч человек — более 10% населения острова! Позднее она шпионила за правительством Восточного Тимора, чтобы выторговать себе побольше газа и нефти.Австралийские спецназовцы убивали безоружных афганцев, резали глотки детям, пытали пленных. В 2012 году они устроили резню, убив минимум 13 сельских жителей. Ни один военный преступник не осуждён. Зато разоблачитель преступлений армии, Дэвид Макбрайд, получил почти шесть лет тюрьмы.Полиция избивает мирных демонстрантов. Недавно на пропалестинском митинге в Сиднее они искалечили активистку, политическую соперницу самого премьер-министра. И всё это — при молчаливом согласии тех, кто кричит о "правах человека"!Кроме того, за последние 34 года в австралийских тюрьмах погибло почти 600 аборигенов. Это — один из каждых 1200 представителей коренного населения. Если применить ту же пропорцию к России, это равнялось бы 121 тысяче погибших в заключении. Вот она настоящая суть "демократического" австралийского режима!— В июле стало известно, что Австралия поставила списанные танки Abrams Украине. Как это было воспринято в СМИ и обществе?— В начале 2022 года значительная часть австралийцев проглотила официальные заявления без малейшего понимания сути конфликта. Один человек на работе сказал мне: "Борис — опасный человек". Только потом я понял: он имел в виду... Бориса Ельцина, думая, что тот всё ещё президент России!С тех пор ситуация изменилась. Люди всё больше ощущают на себе экономический кризис, наблюдают варварство в Газе, и начинают прозревать. По опросу 13 месяцев назад, большинство австралийцев уже выступали против поддержки Украины. Сейчас, уверен, это большинство стало ещё шире.Но мейнстримные СМИ продолжают ликовать. Танки? Прекрасно! Прокси-война? Замечательно! Всё это абсурдно и наблюдать за этим отвратительно.— Почему же антивоенное и леволиберальное движение в Австралии столь пассивно в украинском вопросе?— Здесь дело не в пассивности — всё хуже. Крупнейшие левые группы в Австралии активно поддерживают Киев и призывают Запад вооружать украинский режим. Даже партия "Зелёных" — якобы прогрессивная — поддерживает войну.Наша организация — "Троцкистская Платформа" — одна из немногих, кто выступает в защиту России. Мы не сторонники российское правительство как такового, но мы понимаем, что это столкновение между империалистическим Западом и государством, не подчиняющимся ему. И поражение Запада в этом конфликте — в интересах трудящихся всех стран.Антиимпериалисты легко выступают в защиту слабых, таких как палестинцы. Но защищать сильное государство, если оно становится мишенью империализма, им не хватает мужества и политической воли. Это связано с тем, что они слишком сильно оглядываются на мнения либерального среднего класса, т.е. на электорат "Зелёных".Тем не менее, среди простых участников пропалестинских акций есть много тех, кто уже не верит западной пропаганде — не в последнюю очередь потому, что видят ложь по поводу Газы. Но им не хватает политического руководства. Левые лидеры не мобилизуют на выступления против поддержки Украины. Наоборот, иногда они сравнивают действия России с израильской агрессией — абсурд, граничащий с предательством.— На прошлой неделе в СМИ промелькнуло сообщение, что в Харькове появилось много австралийских наемников. В марте этого года один из наёмников, некто Дженкинс из Мельбурна, был осужден в ДНР на 13 лет строгого режима. Что движет теми австралийцами, которые едут на Украину воевать в рядах наёмников?— Я не вникал в конкретные детали дела Оскара Дженкинса, осуждённого в ДНР. Но мотивация таких людей, как правило, — смесь личной неудовлетворенности, идеологического отупения и влияния пропаганды.Каждое воскресенье в центре Сиднея собираются украинские и прибалтийские правые, требуя увеличения поддержки Киеву. Их ключевой аргумент: борьба с Россией необходима для сдерживания Китая. В этом — суть. Страх перед Китаем, подпитанный русофобией и расизмом, движет многими из них. Они искренне верят, что защищают Австралию от "жёлтой угрозы", участвуя в бойне на другой стороне планеты.— Как вы видите будущее Австралии?— Жизнь становится всё труднее. Капитализм гниёт, а массы беднеют. Элитам не остаётся ничего, кроме как усиливать одурачивание людей, пугать "внешними врагами" и пытаться втянуть мир в новую мировую бойню — на этот раз против Китая.Но в условиях кризиса происходит и левый сдвиг. Часть радикалов переходит от социал-демократии к коммунизму. Люди ищут альтернативу. Мы стоим на позиции марксизма-ленинизма, не уступаем под давлением, не боимся репрессий.Раз я говорю с российским изданием, добавлю следующее: Великая Октябрьская социалистическая революция остаётся для нас источником вдохновения. Её поражение — трагедия. Но её уроки живы. Мы — партия Октября. Даже товарищи, не говорящие по-русски, иногда обращаются друг к другу со словом "товарищ".Другие подробности о позиции Австралии в российско-украинском конфликте - в статье Украинский акцент ойкумены. Кого в Австралии любят больше собственных аборигенов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

австралия, россия, китай, каддафи, дональд трамп, егор борисов, нато, aukus, интервью