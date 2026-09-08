В Киевской области сокращают комендантский час - 08.09.2026 Украина.ру
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В Киевской области сокращают комендантский час
В Киевской области сокращают комендантский час - 08.09.2026 Украина.ру
В Киевской области сокращают комендантский час
С 10 сентября комендантский час в Киевской области будет сокращен. Об этом 8 сентября заявил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко
2026-09-08T19:24
2026-09-08T19:24
новости
киевская область
украина
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киевская областная государственная администрация
ситуация на украине
комендантский час
криминал
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"Мы совершенствуем режим комендантского года в области", - заявил Ткаченко, сообщая о сокращении комендантского часа.Киевская область переходит на режим такой меры с 01:00 до 05:00. "Это решение является сбалансированным шагом к адаптации органов власти, бизнеса и инфраструктуры к безостановочным российским атакам", - пояснил заявил глава Киевской облгосадминистрации.При реализации этой меры чиновники области намерены руководствоваться также установками Камина Украины."Замечу, что этим решением мы также синхронизируемся с городом Киевом, ведь любой разрыв в решениях буквально приведет к недоразумениям для наших людей", - добавил чиновник.Больше новостей дня представлено в обзоре О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киевская область, украина, киев, киевская областная государственная администрация, ситуация на украине, комендантский час, криминал
Новости, Киевская область, Украина, Киев, Киевская областная государственная администрация, ситуация на Украине, комендантский час, криминал

В Киевской области сокращают комендантский час

19:24 08.09.2026
 
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Национальная полиция Украины - РИА Новости, 1920, 08.09.2026
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С 10 сентября комендантский час в Киевской области будет сокращен. Об этом 8 сентября заявил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко
"Мы совершенствуем режим комендантского года в области", - заявил Ткаченко, сообщая о сокращении комендантского часа.
Киевская область переходит на режим такой меры с 01:00 до 05:00.
"Это решение является сбалансированным шагом к адаптации органов власти, бизнеса и инфраструктуры к безостановочным российским атакам", - пояснил заявил глава Киевской облгосадминистрации.
При реализации этой меры чиновники области намерены руководствоваться также установками Камина Украины.
"Замечу, что этим решением мы также синхронизируемся с городом Киевом, ведь любой разрыв в решениях буквально приведет к недоразумениям для наших людей", - добавил чиновник.
Больше новостей дня представлено в обзоре О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентября
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