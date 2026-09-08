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В Киевской области сокращают комендантский час
В Киевской области сокращают комендантский час - 08.09.2026 Украина.ру
В Киевской области сокращают комендантский час
С 10 сентября комендантский час в Киевской области будет сокращен. Об этом 8 сентября заявил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко
2026-09-08T19:24
2026-09-08T19:24
2026-09-08T19:24
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ситуация на украине
комендантский час
криминал
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"Мы совершенствуем режим комендантского года в области", - заявил Ткаченко, сообщая о сокращении комендантского часа.Киевская область переходит на режим такой меры с 01:00 до 05:00. "Это решение является сбалансированным шагом к адаптации органов власти, бизнеса и инфраструктуры к безостановочным российским атакам", - пояснил заявил глава Киевской облгосадминистрации.При реализации этой меры чиновники области намерены руководствоваться также установками Камина Украины."Замечу, что этим решением мы также синхронизируемся с городом Киевом, ведь любой разрыв в решениях буквально приведет к недоразумениям для наших людей", - добавил чиновник.Больше новостей дня представлено в обзоре О чём удалось договориться России и США? Путин и Трамп обсудили переговоры. Итоги 8 сентябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киевская область, украина, киев, киевская областная государственная администрация, ситуация на украине, комендантский час, криминал
Новости, Киевская область, Украина, Киев, Киевская областная государственная администрация, ситуация на Украине, комендантский час, криминал
В Киевской области сокращают комендантский час
С 10 сентября комендантский час в Киевской области будет сокращен. Об этом 8 сентября заявил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко
"Мы совершенствуем режим комендантского года в области", - заявил Ткаченко, сообщая о сокращении комендантского часа.
Киевская область переходит на режим такой меры с 01:00 до 05:00.
"Это решение является сбалансированным шагом к адаптации органов власти, бизнеса и инфраструктуры к безостановочным российским атакам", - пояснил заявил глава Киевской облгосадминистрации.
При реализации этой меры чиновники области намерены руководствоваться также установками Камина Украины.
"Замечу, что этим решением мы также синхронизируемся с городом Киевом, ведь любой разрыв в решениях буквально приведет к недоразумениям для наших людей", - добавил чиновник.
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