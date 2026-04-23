https://ukraina.ru/20260423/reyting-mertsa-padaet-a-adg-rastet-borisov-o-politicheskoy-situatsii-v-germanii-1078225157.html
"Рейтинг Мерца падает, а АдГ растет": Борисов о политической ситуации в Германии
Канцлеру Германии Фридриху Мерцу до выборов 20 сентября ничего не угрожает, но затем у него начнутся серьезные проблемы. Коалиционная партия СДПГ находится на дне и превратилась в филиал ХДС, а популярность АдГ растет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
2026-04-23T15:26
новости
германия
украина
европа
фридрих мерц
хдс
украина.ру
главные новости
главное
выборы
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1b/1062780740_43:0:1158:627_1920x0_80_0_0_ff9f6366fa1c762aa31e98c8cc7dfe52.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/1b/1062780740_183:0:1019:627_1920x0_80_0_0_d3742729257744b9d904c2cb4fbd85ec.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, украина, европа, фридрих мерц, хдс, украина.ру, главные новости, главное, выборы, фрг, рейтинг, политолог, аналитики, аналитика
Новости, Германия, Украина, Европа, Фридрих Мерц, ХДС, Украина.ру, Главные новости, главное, выборы, ФРГ, рейтинг, политолог, аналитики, Аналитика
Согласно опросам, уровень удовлетворенности работой правительства Фридриха Мерца снизился с 34% в конце марта до 27%. При этом популярность "Альтернативы для Германии", наоборот, демонстрирует рост.
Журналист Украина.ру поинтересовался, сохранит ли немецкий канцлер свой пост с таким рейтингом. Отвечая на вопрос, политолог отметил, что до выборов 20 сентября канцлеру ничего не угрожает, но затем могут начаться серьезные проблемы.
"По моим данным, АдГ опережает ХДС на 2%. Но важно то, что сейчас другая коалиционная партия, СДПГ, находится на дне. По результатам выборов в западных землях они продемонстрировали чуть ли не 4%. Их общефедеральный рейтинг 12%", — заявил Борисов.
Социал-демократы, по его словам, превратились в филиал ХДС, не имея своей политики. На выборах в восточных землях 20 сентября это проявится еще больше.
"Тогда у канцлера Мерца начнутся серьезные проблемы. Они уже начинаются, потому что министр финансов Ларс Клингбайль напрямую конфликтует с Катариной Райхе из ХДС. Но пока до 20 сентября страх перед ростом популярности АдГ будет их скреплять", — констатировал собеседник издания.