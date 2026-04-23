"Рейтинг Мерца падает, а АдГ растет": Борисов о политической ситуации в Германии - 23.04.2026 Украина.ру
"Рейтинг Мерца падает, а АдГ растет": Борисов о политической ситуации в Германии
Канцлеру Германии Фридриху Мерцу до выборов 20 сентября ничего не угрожает, но затем у него начнутся серьезные проблемы. Коалиционная партия СДПГ находится на дне и превратилась в филиал ХДС, а популярность АдГ растет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
"Рейтинг Мерца падает, а АдГ растет": Борисов о политической ситуации в Германии

15:26 23.04.2026
 
Канцлеру Германии Фридриху Мерцу до выборов 20 сентября ничего не угрожает, но затем у него начнутся серьезные проблемы. Коалиционная партия СДПГ находится на дне и превратилась в филиал ХДС, а популярность АдГ растет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
Согласно опросам, уровень удовлетворенности работой правительства Фридриха Мерца снизился с 34% в конце марта до 27%. При этом популярность "Альтернативы для Германии", наоборот, демонстрирует рост.
Журналист Украина.ру поинтересовался, сохранит ли немецкий канцлер свой пост с таким рейтингом. Отвечая на вопрос, политолог отметил, что до выборов 20 сентября канцлеру ничего не угрожает, но затем могут начаться серьезные проблемы.
"По моим данным, АдГ опережает ХДС на 2%. Но важно то, что сейчас другая коалиционная партия, СДПГ, находится на дне. По результатам выборов в западных землях они продемонстрировали чуть ли не 4%. Их общефедеральный рейтинг 12%", — заявил Борисов.
Социал-демократы, по его словам, превратились в филиал ХДС, не имея своей политики. На выборах в восточных землях 20 сентября это проявится еще больше.
"Тогда у канцлера Мерца начнутся серьезные проблемы. Они уже начинаются, потому что министр финансов Ларс Клингбайль напрямую конфликтует с Катариной Райхе из ХДС. Но пока до 20 сентября страх перед ростом популярности АдГ будет их скреплять", — констатировал собеседник издания.
Полный текст материала "Тимофей Борисов: Канцлер Мерц дарит Украине миллиарды евро, чтобы вывести экономику Германии из тупика" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты европейского кризиса — в материале "Реальность или утопия? Максим Бардин о формировании военных блоков Европы на фоне кризиса НАТО" на сайте Украина.ру.
