https://ukraina.ru/20260905/1083010385.html

Михаил Поликарпов: Скоро Россия возьмет Доброполье, но за Орехов и Николаевку ВСУ будут держаться зубами

Михаил Поликарпов: Скоро Россия возьмет Доброполье, но за Орехов и Николаевку ВСУ будут держаться зубами - 05.09.2026 Украина.ру

Михаил Поликарпов: Скоро Россия возьмет Доброполье, но за Орехов и Николаевку ВСУ будут держаться зубами

На СВО беспилотные технологии живут всего несколько месяцев. Ближе к зиме украинцы могут что-то придумать, чтобы снизить эффективность реактивных "Гераней". Пока у нас это окно возможностей есть, но оно небесконечно. Впрочем, противника это тоже касается

2026-09-05T07:00

2026-09-05T07:00

2026-09-05T07:00

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москва

украина

доброполье

вооруженные силы украины

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пво

дроны

артиллерия

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран боевых действий, военный историк, автор книг о русских добровольцах в Донбассе и в Югославии, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов. Российская аудитория удовлетворена ракетно-дроновыми ударами, которые ежедневно наносятся по военно-экономической системе Украины. Некоторые эксперты даже полагают, что надо просто дождаться лета 2027 года. Дескать, к этому моменту накопительный эффект приведет к фатальным проблемам для киевского режима как на фронте, так и в тылу. - Михаил Аркадьевич, уместно ли именно так ставить вопрос? - Наши удары в самом деле были успешными. В частности, мы уничтожили несколько крупных арсеналов под Киевом. Помимо Вишневого, был взорван склад в селе Мила, где, видимо, хранились ракеты от "Пэтриотов". И украинские СМИ в связи с этим выдвигают две конспирологические версии. Первая. Координаты складов слил директор ЦРУ, который недавно приезжал в Москву. Это смешно. Если бы американцы захотели это сделать, они бы его точно не стали так подставлять. Вторая. Это месть Федорова, который со скандалом был отправлен в отставку с поста министра обороны Украины. Якобы информацию слил кто-то из его окружения, чтобы нагадить новому военному руководству. Эта версия мне представляется более правдоподобной. Я вполне допускаю, что те, кого отодвинули от корыта, могли через нас ударить тех, кто до этого корыта добрался. И таким раздраем в рядах противника в любом случае надо пользоваться. При этом не будем говорить, что у нас все хорошо. На "новых" территориях тоже есть проблемы с энергетикой и логистикой. И если на Украине эта зима будет очень тяжелой, то жителям Херсонской и Запорожской областей тоже будет непросто. Капитулирует ли киевский режим к лету 2027 года? Прошлую зиму, которая тоже была тяжелой, Украина перенесла. Полагаю, выдержит и эту. Автомобильную и железнодорожную логистику мы у них полностью остановить не сможем. Да, у них будет коллапс в экономике, но БПЛА из Европы они все равно будут получать. Другое дело, что к этим дронам все равно нужны боеприпасы. Где-то же они их хранят. И если нам удастся вычислять склады, где лежат сотни тысяч выстрелов от РПГ-7 или мин, это будет серьезным ударов по противнику. Верховный заявил, что ВСУ уменьшаются на 8-12 тысяч человек в месяц в плане способности восполненять потери. Мы не знаем, что у нас с людьми на фронте, но руководство регулярно опровергает слухи о новой мобилизации. Видимо, оно высоко оценило наши ракетные удары. Да и сами украинцы резко повысили оценки количества ракет, которые у нас на готове. Раньше они оценивали их в пределах 150-200, а сейчас эти цифры выросли до нескольких сотен. Судя по всему, мы эти ракеты долго копили, чтобы провести масштабное воздушное наступление. Но, повторюсь, даже если мы выбьем всю украинскую энергетику, сопротивление от этого не прекратится. Только если не будет массовых народных выступлений. Пока ВСУ сжимаются как шагреневая кожа, но все равно огрызаются. - Еще противник очень высоко оценивает наши возможности по тем же "Гераням-4". Якобы мы достали уникальный 3-D принтер для изготовления важных компонентов, что позволило снизить стоимость такого дрона до 50 тысяч долларов за штуку. - Это очень хорошая цифра. Но давайте не забывать, что на СВО беспилотные технологии живут всего несколько месяцев. Ближе к зиме украинцы могут что-то придумать, чтобы снизить эффективность реактивных "Гераней". Пока у нас это окно возможностей есть, но оно небесконечно. Впрочем, их это тоже касается. Сначала нас всех пугали тучи из нескольких сот украинских беспилотников, направляемых на Москву, но мы смогли найти противоядие. - Меня еще обнадеживают оценки военкоров, что из-за наших ударов по тылам в работе украинских фронтовых дронов на некоторых участках стали появляться окна по 2 часа в сутки. - Это еще может быть связано с погодой. Дроны не любят дождь и сильный ветер. Это дает ребятам определенную передышку. И если осенью будут такие же условия, люди и техника смогут относительно спокойно перемещаться. - И тут мы можем воспользоваться преимуществом по артиллерии и КАБам. - КАБы - это основное. В условиях господства БПЛА артиллерия не очень эффективна. Чтобы она была эффективна, она должна выпускать сотни снарядов по квадрату. Этого сейчас нет. Да, артиллеристы работают с закрытых позиций и устанавливают ложные мишени, по которым дроны отрабатывают. Но возможности превращать украинские позиции в лунный пейзаж отсутствуют. - Насчет авиации. С тыловой ПВО у киевского режима всегда все было неважно, но их фронтовую ПВО мы так и не подавили. Иначе самолеты перелетали бы через ЛБС. - На самом деле в августе у нас уже получались эксперименты по перелету самолетов через ЛБС. Сначала "сушки" попробовали это под Херсоном, и убедились, что там ничего нет. А потом самолет перелетел через ЛБС в Сумской области, отбомбился и спокойно вернулся обратно. Так что их фронтовая ПВО тоже будет истощаться. - А эксперименты с "Ареной-М" как оцениваете? - Положительно. Танки с мангалами и комплексами активной защиты могут снизить эффективность БПЛА, если только вы не бьете по одной машине несколькими десятками дронов. Я просто напомню, что для гарантированного вывода из строя бронетехники надо минимум пять дронов. Для автомобиля нужно минимум два, чтобы не просто вывести из строя, но и взорвать тех, кого он везет. А поджечь автомобиль можно только в случае попадания в бензобак. То есть БПЛА работают по принципу игры в Морской бой ("А-1 - ранен, А-2 - ранен, А-3 - убит"). Причем их нужно очень много. Конечно, у ВСУ по-прежнему есть преимущество по "Старлинку". Благодаря ему fpv-дроны могут поражать цели в нашем тылу достаточно далеко от ЛБС. Их надо выбивать "Шилками" или дронами-перехватчиками. Но, повторюсь, мы научились с "дипстрайками" справляться. И даже "Фламинго" учимся сбивать. Так что и тут у нас рано или поздно что-нибудь получится. - То есть в целом мы готовы к тому, что война будет идти весь следующий год? - Чтобы победить на фронте, нам нужен порядок в тылу. И тут я бы хотел поднять проблему, с которой столкнулись военнослужащие из 1429-го и 1430-го полков. Эти полки формировали из жителей Московского региона, призванных по частичной мобилизации. Их прозвали "ореховские спартанцы" за то, что они героически отразили контрнаступ ВСУ 2023 года. Недавно группа бойцов из этого полка сменила статус на контрактников и перешла в другую часть № 27777, которая специализируется на БПЛА. Причем туда не брали абы-кого. Там был жесткий отбор. А когда мобилизованный подписывает контракт, ему, согласно указу Собянина, тоже полагаются подъемные в 2 миллиона рублей. Им эти деньги тоже обещали, но никто их так и не получил. Я написал обращение к главному военному комиссару Москвы и получил ответ, из которого следует, что их новая часть якобы не попадает под действие собянинского указа. Но бойцам вслух никто не говорил, что есть какие-то "белые" и "черные" списки частей, а никаких юристов в зоне СВО нет. Если бойцам что-то обещают, согласно указу, то они верят. Я писал запрос в финансовое управление. Сказали, что в этой ситуации виновато не Минобороны, а региональные власти. Что же произошло? Либо в бюджете Москвы решили сэкономить, потому что надо менять хороший асфальт на новый. Либо деньги были выделены, но их кто-то заиграл. Там же был не один боец. Десятки миллионов рублей куда-то исчезли. И мне бы очень хотелось, чтобы власти Москвы узнали об этой ситуации. Видимо, они не в курсе, что деньги, выделенные бойцам, согласно указу Собянина, так и не были выплачены. Ребята эти деньги получить уже не надеются. Но эта ситуация в любом случае нарушает общественный договор, когда люди воюют, а государство выполняет взятые перед ними обязательства. Это недопустимо. Особенно накануне решающих событий на фронте.- На фронте наши войска близки к тому, чтобы овладеть тремя городами: Орехов, Доброполье и Николаевка. Какой из них важнее? Какой может пасть первым? - Наиболее важным я считаю Орехов. Его падение приведет к тому, что противник будет вынужден оставить Камышеваху, и наши войска подойдут вплотную к Запорожью. Причем сами украинцы говорят, что не удержат город, если русские подойдут к нему на расстояние артиллерийского выстрела. Запорожье неудобно оборонять, когда за спиной Днепр. Количество мостов и переправ ограничено. А когда у тебя большой гарнизон, "Бабами-Ягами" ты его не обеспечишь. Да, эти мосты очень прочные, но их не надо взрывать. Достаточно их повредить, а потом не давать ремонтировать. И войска, которые по ним будут проходидть, можно выбивать с помощью дронов. То есть когда мы подойдем к Запорожью с юга и с востока, вся логистика ВСУ будет под ударом. Второй город по значимости - это Николаевка. В случае ее падения противнику придется отходить в Райгородок, через который идет снабжение его плацдарма в районе Красного Лимана. И Николаевка - это первый шаг к тому, что с левого берега Северского Донца ВСУ придется отступить. Тем более, освобождение Святогорска никто не опроверг. Хотя для меня это было неожиданно. Мне казалось, что если мы в Красном Лимане увязли, то и со Святогорском что-то не то. А падение Красного Лимана - это и есть тот момент, когда мы завяжем бои в Славянске. Резюмирую. Доброполье падет первым и относительно скоро. Но поскольку Орехов и Николаевка более значимые, то ВСУ будут держаться за них зубами, чтобы отсрочить их падение.

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Кирилл Курбатов

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