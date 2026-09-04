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Малополезных хуторян – в топку войны: киевский режим обратил внимание на свою социальную базу

Малополезных хуторян – в топку войны: киевский режим обратил внимание на свою социальную базу - 04.09.2026 Украина.ру

Малополезных хуторян – в топку войны: киевский режим обратил внимание на свою социальную базу

Жители украинских сёл, которые мало зарабатывают или вообще не работают, должны быть мобилизованы в первую очередь, считает офицер запрещённого в России террористического формирования "Азов"* Ростислав Низицкий. Его заявление украинское издание "Политика страны" в ночь на 4 сентября опубликовало в своём телеграм-канале

2026-09-04T02:21

2026-09-04T02:21

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По мнению идейного представителя киевского режима, эта сельская социальная прослойка приносит мало пользы стране, находясь в этом ниже среднестатистического украинца. Таких людей легче принудить к чему-либо и необходимо мобилизовать в ВСУ в первую очередь."В большинстве эти люди сидели у мамы на шее и ничего не умеют", – высказался киевский террорист.Напомним, что малообразованные неквалифицированные "хуторяне", придерживающиеся принципа "моя хата с краю", если и не поддерживали фашистские режимы активно, традиционно относились к ним очень лояльно.То, что наиболее последовательные сторонники киевской власти заговорили о необходимости извлечь из этой части своей социальной базы хоть какую-то пользу, отправив на фронт в виде "пушечного мяса", очередной раз подтверждает критическую ситуацию с личным составом ВСУ.Подробнее о карателях из ВСУ, пытавших и расстреливающих в спину своих восторженных сторонников - в материале-расследовании Елены Кирюшкиной "Зажмурить цивила": ВСУ прощаются с имиджем защитников Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*"Азов" — террористическая организация, запрещённая в России.

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