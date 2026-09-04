Малополезных хуторян – в топку войны: киевский режим обратил внимание на свою социальную базу - 04.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260904/malopoleznykh-khutoryan---v-topku-voyny-kievskiy-rezhim-obratil-vnimanie-na-svoyu-sotsialnuyu-bazu-1083002328.html
Малополезных хуторян – в топку войны: киевский режим обратил внимание на свою социальную базу
Малополезных хуторян – в топку войны: киевский режим обратил внимание на свою социальную базу - 04.09.2026 Украина.ру
Малополезных хуторян – в топку войны: киевский режим обратил внимание на свою социальную базу
Жители украинских сёл, которые мало зарабатывают или вообще не работают, должны быть мобилизованы в первую очередь, считает офицер запрещённого в России террористического формирования "Азов"* Ростислав Низицкий. Его заявление украинское издание "Политика страны" в ночь на 4 сентября опубликовало в своём телеграм-канале
2026-09-04T02:21
2026-09-04T02:22
украина.ру
новости
украина
"азов"
вооруженные силы украины
всу
мобилизация на украине
война на украине
украинский неонацизм
киевский режим
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1e/1080810929_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d613a20d51e10b00cc80e17f0542c166.jpg
По мнению идейного представителя киевского режима, эта сельская социальная прослойка приносит мало пользы стране, находясь в этом ниже среднестатистического украинца. Таких людей легче принудить к чему-либо и необходимо мобилизовать в ВСУ в первую очередь."В большинстве эти люди сидели у мамы на шее и ничего не умеют", – высказался киевский террорист.Напомним, что малообразованные неквалифицированные "хуторяне", придерживающиеся принципа "моя хата с краю", если и не поддерживали фашистские режимы активно, традиционно относились к ним очень лояльно.То, что наиболее последовательные сторонники киевской власти заговорили о необходимости извлечь из этой части своей социальной базы хоть какую-то пользу, отправив на фронт в виде "пушечного мяса", очередной раз подтверждает критическую ситуацию с личным составом ВСУ.Подробнее о карателях из ВСУ, пытавших и расстреливающих в спину своих восторженных сторонников - в материале-расследовании Елены Кирюшкиной "Зажмурить цивила": ВСУ прощаются с имиджем защитников Украины.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.*"Азов" — террористическая организация, запрещённая в России.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1e/1080810929_40:0:2769:2047_1920x0_80_0_0_0e234eed73e0a9c30901ed50ff816f77.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, украина, "азов", вооруженные силы украины, всу, мобилизация на украине, война на украине, украинский неонацизм, киевский режим
Украина.ру, Новости, Украина, "Азов", Вооруженные силы Украины, ВСУ, мобилизация на Украине, война на Украине, украинский неонацизм, киевский режим

Малополезных хуторян – в топку войны: киевский режим обратил внимание на свою социальную базу

02:21 04.09.2026 (обновлено: 02:22 04.09.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 04.09.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Жители украинских сёл, которые мало зарабатывают или вообще не работают, должны быть мобилизованы в первую очередь, считает офицер запрещённого в России террористического формирования "Азов"* Ростислав Низицкий. Его заявление украинское издание "Политика страны" в ночь на 4 сентября опубликовало в своём телеграм-канале
По мнению идейного представителя киевского режима, эта сельская социальная прослойка приносит мало пользы стране, находясь в этом ниже среднестатистического украинца. Таких людей легче принудить к чему-либо и необходимо мобилизовать в ВСУ в первую очередь.
"В большинстве эти люди сидели у мамы на шее и ничего не умеют", – высказался киевский террорист.
Напомним, что малообразованные неквалифицированные "хуторяне", придерживающиеся принципа "моя хата с краю", если и не поддерживали фашистские режимы активно, традиционно относились к ним очень лояльно.
То, что наиболее последовательные сторонники киевской власти заговорили о необходимости извлечь из этой части своей социальной базы хоть какую-то пользу, отправив на фронт в виде "пушечного мяса", очередной раз подтверждает критическую ситуацию с личным составом ВСУ.
Подробнее о карателях из ВСУ, пытавших и расстреливающих в спину своих восторженных сторонников - в материале-расследовании Елены Кирюшкиной "Зажмурить цивила": ВСУ прощаются с имиджем защитников Украины.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
*"Азов" — террористическая организация, запрещённая в России.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиУкраина"Азов"Вооруженные силы УкраиныВСУмобилизация на Украиневойна на Украинеукраинский неонацизмкиевский режим
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
03:02Силы ПВО сбили над Россией за сутки в два раза больше БПЛА, чем накануне
02:21Малополезных хуторян – в топку войны: киевский режим обратил внимание на свою социальную базу
01:05БПЛА атаковали в ДНР автобус, мусоровоз и предприятия: убиты и ранены 17 человек
00:12В Раде признали тотальный крах металлургии и агросектора из-за паралича портов
00:09Венгрия спасёт украинцев от ТЦК и закроет Киеву дверь в ЕС
00:07В Одесской области сотрудник ТЦК сбил двухлетнего ребёнка и скрылся
00:05В харьковских супермаркетах маскируют дефицит продуктов пивом и газировкой
00:02Львовские сотрудники ТЦК попытались задавить девушку, снимавшую их облаву
00:00Эстония рискует вернуть миллионы евро за исчезнувшие снаряды для Украины
23:53Москвичка получила 8 лет колонии за финансирование запрещённого "Азова"*
23:51В Тульской области сбили ещё четыре украинских БПЛА
23:48Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
23:45Депутат Рады: массовая служба женщин в ВСУ — дело времени
23:39Трамп заявил, что пока не думал о приглашении Путина на саммит G20
23:29МИД: Зеленский хочет подчинить себе все украинские спецслужбы
23:24Эксперт: требование Трампа к ЕС стало ударом для Зеленского
23:22Глава Музея музыки: закрытие Русского дома в Берлине не остановит русскую культуру
23:06Зеленский уволил заместителей глав СБУ и ГУР после перестрелки в Киеве
22:46Эксперт: перестрелка СБУ и ГУР в Киеве произошла из-за сокращения западного финансирования
22:25Российские дроны уничтожили в Херсоне украинского робота-минера
Лента новостейМолния