"Мог вернуться домой к детям, но случилось иначе": украинский омбудсмен заметил произвол ТЦК - 03.09.2026 Украина.ру
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"Мог вернуться домой к детям, но случилось иначе": украинский омбудсмен заметил произвол ТЦК
"Мог вернуться домой к детям, но случилось иначе": украинский омбудсмен заметил произвол ТЦК - 03.09.2026 Украина.ру
"Мог вернуться домой к детям, но случилось иначе": украинский омбудсмен заметил произвол ТЦК
Отец пятерых несовершеннолетних детей незаконно удерживался в Киевском городском территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщил в Телеграм уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец
2026-09-03T20:26
2026-09-03T20:32
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По словам Лубинца, сотрудники его Офиса нашли мужчину и добились его освобождения."Пятеро несовершеннолетних детей. Отец — врач. Документы, подтверждающие право на отсрочку. Казалось бы, этого более чем достаточно, чтобы мужчина вернулся домой к своим детям. Но случилось иначе", — написал Лубинец в своем Telegram-канале.По данным украинского омбудсмена, в июне 2026 года по его поручению в одном из киевских ТЦК провели проверку соблюдения прав граждан во время мобилизации. В ходе проверки выяснилось, что мужчина был задержан утром у подъезда собственного дома, несмотря на то, что предъявил военно-учетные документы и показал в электронном кабинете свидетельства о рождении пятерых детей.Задержание произошло без составления протокола, у мужчины изъяли мобильный телефон и доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии, после чего продолжили удерживать в помещении мобилизационного центра. Сотрудники Офиса омбудсмена вмешались в ситуацию и добились возвращения телефона и немедленного освобождения мужчины."В ходе разбирательства выяснилось, что в электронной системе "Резерв+" информация об отсрочке у мужчины исчезла, хотя ранее она там была. "Как она исчезла? Кто и при каких обстоятельствах изменил эту информацию? На эти вопросы должно ответить следствие", — отметил Лубинец.По инициативе омбудсмена в Киевскую городскую прокуратуру направили сообщение об уголовном правонарушении. В августе начато досудебное расследование. "Я неоднократно подчеркивал: мобилизация не может превращаться в беззаконие! И каждый, кто нарушает права человека, должен понимать: такие случаи не останутся без реакции", — резюмировал омбудсмен.Больше важных новостей дня в публикации: "Путин дал Украине шанс, рассказ боевика РДК*, которого похитила СБУ. Итоги 3 сентября" на сайте Украина.ру.* "Русский добровольческий корпус" (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России
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Новости, Украина, Россия, Владимир Путин, ТЦК, Главные новости, главное, мобилизация на Украине, мобилизация, Новости Украины, задержание, война, война на Украине, военком

"Мог вернуться домой к детям, но случилось иначе": украинский омбудсмен заметил произвол ТЦК

20:26 03.09.2026 (обновлено: 20:32 03.09.2026)
 
© Фото : dumatv.ru
- РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© Фото : dumatv.ru
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Отец пятерых несовершеннолетних детей незаконно удерживался в Киевском городском территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщил в Телеграм уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец
По словам Лубинца, сотрудники его Офиса нашли мужчину и добились его освобождения.
"Пятеро несовершеннолетних детей. Отец врач. Документы, подтверждающие право на отсрочку. Казалось бы, этого более чем достаточно, чтобы мужчина вернулся домой к своим детям. Но случилось иначе", — написал Лубинец в своем Telegram-канале.
По данным украинского омбудсмена, в июне 2026 года по его поручению в одном из киевских ТЦК провели проверку соблюдения прав граждан во время мобилизации. В ходе проверки выяснилось, что мужчина был задержан утром у подъезда собственного дома, несмотря на то, что предъявил военно-учетные документы и показал в электронном кабинете свидетельства о рождении пятерых детей.
Задержание произошло без составления протокола, у мужчины изъяли мобильный телефон и доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии, после чего продолжили удерживать в помещении мобилизационного центра. Сотрудники Офиса омбудсмена вмешались в ситуацию и добились возвращения телефона и немедленного освобождения мужчины.
"В ходе разбирательства выяснилось, что в электронной системе "Резерв+" информация об отсрочке у мужчины исчезла, хотя ранее она там была. "Как она исчезла? Кто и при каких обстоятельствах изменил эту информацию? На эти вопросы должно ответить следствие", — отметил Лубинец.
По инициативе омбудсмена в Киевскую городскую прокуратуру направили сообщение об уголовном правонарушении. В августе начато досудебное расследование.
"Я неоднократно подчеркивал: мобилизация не может превращаться в беззаконие! И каждый, кто нарушает права человека, должен понимать: такие случаи не останутся без реакции", — резюмировал омбудсмен.
Больше важных новостей дня в публикации: "Путин дал Украине шанс, рассказ боевика РДК*, которого похитила СБУ. Итоги 3 сентября" на сайте Украина.ру.
* "Русский добровольческий корпус" (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России
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