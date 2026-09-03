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"Мог вернуться домой к детям, но случилось иначе": украинский омбудсмен заметил произвол ТЦК

"Мог вернуться домой к детям, но случилось иначе": украинский омбудсмен заметил произвол ТЦК - 03.09.2026 Украина.ру

"Мог вернуться домой к детям, но случилось иначе": украинский омбудсмен заметил произвол ТЦК

Отец пятерых несовершеннолетних детей незаконно удерживался в Киевском городском территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщил в Телеграм уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец

2026-09-03T20:26

2026-09-03T20:26

2026-09-03T20:32

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По словам Лубинца, сотрудники его Офиса нашли мужчину и добились его освобождения."Пятеро несовершеннолетних детей. Отец — врач. Документы, подтверждающие право на отсрочку. Казалось бы, этого более чем достаточно, чтобы мужчина вернулся домой к своим детям. Но случилось иначе", — написал Лубинец в своем Telegram-канале.По данным украинского омбудсмена, в июне 2026 года по его поручению в одном из киевских ТЦК провели проверку соблюдения прав граждан во время мобилизации. В ходе проверки выяснилось, что мужчина был задержан утром у подъезда собственного дома, несмотря на то, что предъявил военно-учетные документы и показал в электронном кабинете свидетельства о рождении пятерых детей.Задержание произошло без составления протокола, у мужчины изъяли мобильный телефон и доставили в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии, после чего продолжили удерживать в помещении мобилизационного центра. Сотрудники Офиса омбудсмена вмешались в ситуацию и добились возвращения телефона и немедленного освобождения мужчины."В ходе разбирательства выяснилось, что в электронной системе "Резерв+" информация об отсрочке у мужчины исчезла, хотя ранее она там была. "Как она исчезла? Кто и при каких обстоятельствах изменил эту информацию? На эти вопросы должно ответить следствие", — отметил Лубинец.По инициативе омбудсмена в Киевскую городскую прокуратуру направили сообщение об уголовном правонарушении. В августе начато досудебное расследование. "Я неоднократно подчеркивал: мобилизация не может превращаться в беззаконие! И каждый, кто нарушает права человека, должен понимать: такие случаи не останутся без реакции", — резюмировал омбудсмен.Больше важных новостей дня в публикации: "Путин дал Украине шанс, рассказ боевика РДК*, которого похитила СБУ. Итоги 3 сентября" на сайте Украина.ру.* "Русский добровольческий корпус" (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России

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