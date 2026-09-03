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"Мы потребуем эти деньги!" — Трамп пригрозил ЕС возвратом миллиардов за помощь Украине

"Мы потребуем эти деньги!" — Трамп пригрозил ЕС возвратом миллиардов за помощь Украине - 03.09.2026 Украина.ру

"Мы потребуем эти деньги!" — Трамп пригрозил ЕС возвратом миллиардов за помощь Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен потребовать от европейских союзников компенсировать средства, которые администрация его предшедственника Джо Байдена направила на военную поддержку Украины. Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social

2026-09-03T19:54

2026-09-03T19:54

2026-09-03T19:59

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Американский лидер отметил, что США располагают значительными запасами боеприпасов, которые превышают потребности для проведения военных операций. "Мы производим боеприпасы в объемах, невиданных ранее. Мы накапливаем запасы и готовимся к любым возможным непредвиденным обстоятельствам. Мы оставляем их себе, для США, а не продаем другим", — написал он, уточнив, что продажи оружия союзникам скоро возобновятся.Президент США также обратил внимание на масштабы финансовой поддержки Киева. По его словам, администрация Байдена передала Украине безвозмездно значительно больше боеприпасов, чем США использовали в ходе операции в Иране. Трамп подчеркнул, что сотни миллиардов долларов были переданы Украине и НАТО практически бесплатно, тогда как европейские союзники могли бы взять эти расходы на себя."Мы потребуем эти деньги, хотя и с некоторой задержкой", — подчеркнул он, дав понять, что намерен пересмотреть финансовые обязательства союзников по поддержке Киева.Больше важных новостей дня в публикации: "Путин дал Украине шанс, рассказ боевика РДК*, которого похитила СБУ. Итоги 3 сентября" на сайте Украина.ру.* "Русский добровольческий корпус" (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России

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