"Мы потребуем эти деньги!" — Трамп пригрозил ЕС возвратом миллиардов за помощь Украине - 03.09.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260903/my-potrebuem-eti-dengi--tramp-potreboval-ot-es-vernut-milliardy-za-pomosch-ukraine--1082996717.html
"Мы потребуем эти деньги!" — Трамп пригрозил ЕС возвратом миллиардов за помощь Украине
"Мы потребуем эти деньги!" — Трамп пригрозил ЕС возвратом миллиардов за помощь Украине - 03.09.2026 Украина.ру
"Мы потребуем эти деньги!" — Трамп пригрозил ЕС возвратом миллиардов за помощь Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен потребовать от европейских союзников компенсировать средства, которые администрация его предшедственника Джо Байдена направила на военную поддержку Украины. Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social
2026-09-03T19:54
2026-09-03T19:59
новости
украина
сша
киев
дональд трамп
ес
нато
джо байден
деньги
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1f/1077348139_0:0:1350:760_1920x0_80_0_0_a74cded1c447f8508af3453ad5348f6c.jpg
Американский лидер отметил, что США располагают значительными запасами боеприпасов, которые превышают потребности для проведения военных операций. "Мы производим боеприпасы в объемах, невиданных ранее. Мы накапливаем запасы и готовимся к любым возможным непредвиденным обстоятельствам. Мы оставляем их себе, для США, а не продаем другим", — написал он, уточнив, что продажи оружия союзникам скоро возобновятся.Президент США также обратил внимание на масштабы финансовой поддержки Киева. По его словам, администрация Байдена передала Украине безвозмездно значительно больше боеприпасов, чем США использовали в ходе операции в Иране. Трамп подчеркнул, что сотни миллиардов долларов были переданы Украине и НАТО практически бесплатно, тогда как европейские союзники могли бы взять эти расходы на себя."Мы потребуем эти деньги, хотя и с некоторой задержкой", — подчеркнул он, дав понять, что намерен пересмотреть финансовые обязательства союзников по поддержке Киева.Больше важных новостей дня в публикации: "Путин дал Украине шанс, рассказ боевика РДК*, которого похитила СБУ. Итоги 3 сентября" на сайте Украина.ру.* "Русский добровольческий корпус" (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России
украина
сша
киев
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1f/1077348139_77:0:1277:900_1920x0_80_0_0_1ce277e0adab93996bbf35122a8f5894.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, киев, дональд трамп, ес, нато, джо байден, деньги, оружие, военная помощь украине, главные новости, главное, новости россии, новости россии и украины, европа
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, ЕС, НАТО, Джо Байден, деньги, оружие, военная помощь Украине, Главные новости, главное, новости России, новости России и Украины, Европа

"Мы потребуем эти деньги!" — Трамп пригрозил ЕС возвратом миллиардов за помощь Украине

19:54 03.09.2026 (обновлено: 19:59 03.09.2026)
 
© AP / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.09.2026
© AP / Mark Schiefelbein
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен потребовать от европейских союзников компенсировать средства, которые администрация его предшедственника Джо Байдена направила на военную поддержку Украины. Соответствующее заявление Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social
Американский лидер отметил, что США располагают значительными запасами боеприпасов, которые превышают потребности для проведения военных операций.
"Мы производим боеприпасы в объемах, невиданных ранее. Мы накапливаем запасы и готовимся к любым возможным непредвиденным обстоятельствам. Мы оставляем их себе, для США, а не продаем другим", — написал он, уточнив, что продажи оружия союзникам скоро возобновятся.
Президент США также обратил внимание на масштабы финансовой поддержки Киева. По его словам, администрация Байдена передала Украине безвозмездно значительно больше боеприпасов, чем США использовали в ходе операции в Иране. Трамп подчеркнул, что сотни миллиардов долларов были переданы Украине и НАТО практически бесплатно, тогда как европейские союзники могли бы взять эти расходы на себя.
"Мы потребуем эти деньги, хотя и с некоторой задержкой", — подчеркнул он, дав понять, что намерен пересмотреть финансовые обязательства союзников по поддержке Киева.
Больше важных новостей дня в публикации: "Путин дал Украине шанс, рассказ боевика РДК*, которого похитила СБУ. Итоги 3 сентября" на сайте Украина.ру.
* "Русский добровольческий корпус" (РДК) — организация признана террористической и запрещена в России
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАКиевДональд ТрампЕСНАТОДжо Байденденьгиоружиевоенная помощь УкраинеГлавные новостиглавноеновости Россииновости России и УкраиныЕвропа
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:20Медведев: инвестиции в ОПК приносят ощутимую пользу в ходе СВО
19:54"Мы потребуем эти деньги!" — Трамп пригрозил ЕС возвратом миллиардов за помощь Украине
19:22Украина как дубинка, сломалась – взяли новую: Ищенко о развитии осенне-зимней военной кампании
19:12ВСУ ударили по школам и детсадам Запорожской области
18:52Автобусы, автомобили, девочка на велосипеде: ВСУ нанесли смертельные удары по ЛНР
18:47Борьба с экстремизмом в ЛНР, финансовые ловушки малого бизнеса. 3 сентября 2026 года, вечерний эфир
18:18Что изменится для Киева, если в ЕС откажутся от права вето по внешнеполитическим вопросам
17:48Ростех впервые покажет стелс-беспилотники для Су-57Э на авиасалоне в Египте
17:30Путин дал Украине шанс, рассказ боевика РДК*, которого похитила СБУ. Итоги 3 сентября
17:18Захарова: Россия доведет до мировой общественности информацию о преступлениях Киева
16:53Очередной "мыльный пузырь": Дания запугивает население мнимой "российской угрозой" — посол Барбин
16:28"Критически важные" диджеи: киевские радиостанции получили бронь от мобилизации
16:24Украина развязала новую войну с Россией – и проиграла
16:08Уже не на "полторы недели": на Украине призвали запасаться продуктами на месяц
15:30Гривня – не гривна: 30 лет денежной реформе на Украине
15:21Дмитрий Киселёв рассказал об авторской передаче, силе России, угрозах ИИ и русской тройке
15:19Банка с пауками: кровавые разборки силовиков приближают конец украинского неонацизма
15:06"Слишком много едоков": в Черновцах школьникам выдали по сырой морковке вместо горячего обеда
14:4812 тысяч за русское слово: на Украине запустили языковые репрессии
14:25"Следите за новостями" — Сибига готовит украинцев "принимать реалии" по переговорам
Лента новостейМолния