https://ukraina.ru/20260901/zrada-ekspress-bunt-v-belom-palto-fedorov-igraet-v-biznes-zaluzhnyy-vyuchil-novye-slova-1082946215.html

Зрада Экспресс: бунт в белом пальто. Федоров играет в бизнес, Залужный выучил новые слова

Зрада Экспресс: бунт в белом пальто. Федоров играет в бизнес, Залужный выучил новые слова - 01.09.2026 Украина.ру

Зрада Экспресс: бунт в белом пальто. Федоров играет в бизнес, Залужный выучил новые слова

В новом выпуске "Зрада Экспресс" разбираем монументальную картину, которая прямо сейчас разворачивается в Киеве. Пока экс-министр обороны Федоров в торгует... Украина.ру, 01.09.2026

2026-09-01T21:00

2026-09-01T21:00

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видео

киев

италия

украина

валерий залужный

александр федоров

дональд трамп

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В новом выпуске "Зрада Экспресс" разбираем монументальную картину, которая прямо сейчас разворачивается в Киеве. Пока экс-министр обороны Федоров в торгует технологиями будущего, предлагает Трампу "сделку века" и обживается в Италии, на Украине наступило суровое настоящее. Выяснилось, что все деньги на зарплаты военным до конца года были потрачены еще в первом полугодии. Дарина Боровик расскажет, что пока одни чиновники масштабируют бизнес на Западе, бывший главком Залужный из почетной лондонской ссылки надевает белое пальто и критикует систему, которая его же и взрастила. Кто правильный украинец по версии Залужного и почему Рим рискует остаться без пасты после украинских советников? Смотрите в свежей "Зраде Экспресс".

киев

италия

украина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, киев, италия, украина, валерий залужный, александр федоров, дональд трамп, видео