Зрада Экспресс: бунт в белом пальто. Федоров играет в бизнес, Залужный выучил новые слова
В новом выпуске "Зрада Экспресс" разбираем монументальную картину, которая прямо сейчас разворачивается в Киеве. Пока экс-министр обороны Федоров в торгует технологиями будущего, предлагает Трампу "сделку века" и обживается в Италии, на Украине наступило суровое настоящее. Выяснилось, что все деньги на зарплаты военным до конца года были потрачены еще в первом полугодии.
Дарина Боровик расскажет, что пока одни чиновники масштабируют бизнес на Западе, бывший главком Залужный из почетной лондонской ссылки надевает белое пальто и критикует систему, которая его же и взрастила. Кто правильный украинец по версии Залужного и почему Рим рискует остаться без пасты после украинских советников? Смотрите в свежей "Зраде Экспресс".
Дарина Боровик расскажет, что пока одни чиновники масштабируют бизнес на Западе, бывший главком Залужный из почетной лондонской ссылки надевает белое пальто и критикует систему, которая его же и взрастила. Кто правильный украинец по версии Залужного и почему Рим рискует остаться без пасты после украинских советников? Смотрите в свежей "Зраде Экспресс".
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