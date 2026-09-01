Зрада Экспресс: бунт в белом пальто. Федоров играет в бизнес, Залужный выучил новые слова - 01.09.2026 Украина.ру
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Зрада Экспресс: бунт в белом пальто. Федоров играет в бизнес, Залужный выучил новые слова
Зрада Экспресс: бунт в белом пальто. Федоров играет в бизнес, Залужный выучил новые слова - 01.09.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: бунт в белом пальто. Федоров играет в бизнес, Залужный выучил новые слова
В новом выпуске "Зрада Экспресс" разбираем монументальную картину, которая прямо сейчас разворачивается в Киеве. Пока экс-министр обороны Федоров в торгует... Украина.ру, 01.09.2026
2026-09-01T21:00
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киев
италия
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В новом выпуске "Зрада Экспресс" разбираем монументальную картину, которая прямо сейчас разворачивается в Киеве. Пока экс-министр обороны Федоров в торгует технологиями будущего, предлагает Трампу "сделку века" и обживается в Италии, на Украине наступило суровое настоящее. Выяснилось, что все деньги на зарплаты военным до конца года были потрачены еще в первом полугодии. Дарина Боровик расскажет, что пока одни чиновники масштабируют бизнес на Западе, бывший главком Залужный из почетной лондонской ссылки надевает белое пальто и критикует систему, которая его же и взрастила. Кто правильный украинец по версии Залужного и почему Рим рискует остаться без пасты после украинских советников? Смотрите в свежей "Зраде Экспресс".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, киев, италия, украина, валерий залужный, александр федоров, дональд трамп, видео
Видео, Киев, Италия, Украина, Валерий Залужный, Александр Федоров, Дональд Трамп

Зрада Экспресс: бунт в белом пальто. Федоров играет в бизнес, Залужный выучил новые слова

21:00 01.09.2026
 
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В новом выпуске "Зрада Экспресс" разбираем монументальную картину, которая прямо сейчас разворачивается в Киеве. Пока экс-министр обороны Федоров в торгует технологиями будущего, предлагает Трампу "сделку века" и обживается в Италии, на Украине наступило суровое настоящее. Выяснилось, что все деньги на зарплаты военным до конца года были потрачены еще в первом полугодии.

Дарина Боровик расскажет, что пока одни чиновники масштабируют бизнес на Западе, бывший главком Залужный из почетной лондонской ссылки надевает белое пальто и критикует систему, которая его же и взрастила. Кто правильный украинец по версии Залужного и почему Рим рискует остаться без пасты после украинских советников? Смотрите в свежей "Зраде Экспресс".
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