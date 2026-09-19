https://ukraina.ru/20260919/kanada-ukryvaet-natsistskogo-palacha-posol-rf-vozmuschen-otkazom-v-ekstraditsii-gunko-1083301463.html
Канада укрывает нацистского палача: посол РФ возмущен отказом в экстрадиции Гунько
Канада укрывает нацистского палача: посол РФ возмущен отказом в экстрадиции Гунько - 19.09.2026 Украина.ру
Канада укрывает нацистского палача: посол РФ возмущен отказом в экстрадиции Гунько
Канада дважды отказала России в выдаче бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько и не проводит собственного расследования. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов в интервью с РИА Новости назвал ситуацию возмутительной
2026-09-19T14:53
2026-09-19T14:53
2026-09-19T14:53
новости
россия
канада
германия
следственный комитет
сс
александр бастрыкин
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"Вызывает возмущение, когда в стране антигитлеровской коалиции открыто и безнаказанно проживает нацистский палач. И власти, кажется, нисколько не смущены тем, что это оскорбляет память канадских ветеранов, сражавшихся с нацизмом", — заявил дипломат РИА Новости.Гунько — бывший солдат дивизии СС "Галичина". Как сообщал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, он причастен к убийству не менее 500 человек.Россия неоднократно требовала выдачи Гунько, однако Оттава каждый раз отвечала отказом. Собственное расследование канадские власти также не проводят, несмотря на имеющиеся доказательства.14-я добровольческая пехотная дивизия СС "Галиция" (более известная как дивизия СС "Галичина") — тактическое соединение войск СС нацистской Германии, набранное из украинских коллаборационистов и принимавшее участие во Второй мировой войне в 1943–1945 годах. Ярослав Гунько — бывший солдат этой дивизии, на данный момент проживающий в канадском городе Норт-Бей. В марте 2025 года он отметил 100-летие.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Адские" санкции, разгром противника, "казнокрады" у руля. Хроника событий на утро 19 сентября
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новости, россия, канада, германия, следственный комитет, сс, александр бастрыкин
Новости, Россия, Канада, Германия, Следственный комитет, СС, Александр Бастрыкин
Канада укрывает нацистского палача: посол РФ возмущен отказом в экстрадиции Гунько
Канада дважды отказала России в выдаче бывшего военнослужащего дивизии СС "Галичина" Ярослава Гунько и не проводит собственного расследования. Посол РФ в Оттаве Олег Степанов в интервью с РИА Новости назвал ситуацию возмутительной
"Вызывает возмущение, когда в стране антигитлеровской коалиции открыто и безнаказанно проживает нацистский палач. И власти, кажется, нисколько не смущены тем, что это оскорбляет память канадских ветеранов, сражавшихся с нацизмом", — заявил дипломат РИА Новости.
Гунько — бывший солдат дивизии СС "Галичина". Как сообщал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, он причастен к убийству не менее 500 человек.
Россия неоднократно требовала выдачи Гунько, однако Оттава каждый раз отвечала отказом. Собственное расследование канадские власти также не проводят, несмотря на имеющиеся доказательства.
14-я добровольческая пехотная дивизия СС "Галиция" (более известная как дивизия СС "Галичина") — тактическое соединение войск СС нацистской Германии, набранное из украинских коллаборационистов и принимавшее участие во Второй мировой войне в 1943–1945 годах. Ярослав Гунько — бывший солдат этой дивизии, на данный момент проживающий в канадском городе Норт-Бей. В марте 2025 года он отметил 100-летие.