https://ukraina.ru/20260919/gde-zhivut-nenastoyaschie-ukraintsy-chto-pokazyvaet-ukrainomer-i-kak-roksolanu-travyat-za-lyubov-k-moskve-1083300917.html

Где живут ненастоящие украинцы, что показывает "украиномер" и как "Роксолану" травят за любовь к Москве

Где живут ненастоящие украинцы, что показывает "украиномер" и как "Роксолану" травят за любовь к Москве - 19.09.2026 Украина.ру

Где живут ненастоящие украинцы, что показывает "украиномер" и как "Роксолану" травят за любовь к Москве

Фронтмен группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка неожиданно сравнил Евросоюз с Советским Союзом и заявил, что часть украинцев, которые после начала полномасштабного конфликта уехали за границу, забыли свою идентичность.

2026-09-19T14:50

2026-09-19T14:50

2026-09-19T14:50

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"Я изучил ситуацию с украинцами, проживающими за рубежом. Они меньше украинцы, чем здесь. Потому что там Советский Союз. И все эти грузины, прибалты, белорусы, русские – "все хорошие, все хотят добра". И все говорят по-русски. И там это все, такая каша", – заявил Скрипка, ранее отлично зарабатывавший в России и снимавшийся в российских фильмах.И хотя все свои уколы музыкант адресовал Потапу и Насте Каменских, которые "сделали ставку на русскоязычную аудиторию за рубежом", рок-музыкант навлек на себя гнев патриотичной публики.Лидеру "ВВ" стали задавать неудобные вопросы насчет героев-оуновцев* Коновальца и Мельника, которые как раз из-за рубежа "сражались за независимую Украину"."И как быть с нашими национальными кумирами, чей прах недавно привезли из Европы и с почетом перезахоронили в Киеве? Они тоже растеряли свою украинскость за границей? Или это только к певцам относится?" – издеваются над Скрипкой комментаторы.Не смолчал и сам рэпер Потап, которого на этой неделе парламент попытался лишить звания заслуженного артиста Украины, но не сумел набрать достаточно голосов.Недавно внесенный на сайт "Миротворец" артист предложил ввести "украинометр", который будет оценивать "украинскость" граждан."Давайте сделаем специальное приложение, чтобы все скачали и проверяли. Выезжаешь за границу – пик-пик, минус 20% "украинскости", покупаешь борщ в Варшаве – плюс 5% кэшбэк",– съязвил Потап.Он напомнил, что на Украине сейчас – демографический кризис, а попытки Олега Скрипки поделить людей на больших и меньших украинцев только усилят желание беженцев остаться за границей.В результате спор Скрипки и Потапа оказался шире, чем обычная перепалка двух артистов. Это диспут о границах национальной идентичности и о том, кто получает право проводить черту между "своими" и "недостаточно своими".Причем диспут с нацистским душком, поскольку в ход пошли аргументы из разряда измерения черепов.Кстати, проверку на украинскость, по мнению представителей титульной нации, должны проходить не только национальные певцы и музыканты, но и зарубежные.На этой неделе на зуб свидомым критикам попалась турецкая актриса Мерьем Узерли, которая приобрела мировую известность благодаря роли Роксоланы в сериале "Великолепный век". "Патриотов" буквально затрясло, когда "Роксолана" дала интервью блогеру Алеко Надиряну и открыто призналась в своих симпатиях к России и русскому языку.Во время беседы актриса выразила восхищение Москвой и Санкт-Петербургом, пытаясь говорить по-русски."Москва так прекрасна, я ее обожаю", – заявила она.Также Узерли сообщила, что еще в школе учила русский язык, но сейчас помнит лишь алфавит."Я уже почти все забыла. Мне очень досадно, потому что я люблю русский язык и Москву, и Россию. Я могу читать на русском, но, к сожалению, ничего не понимаю", – призналась турецкая актриса.Кроме того, она заявляла, что после проведения ДНК-теста узнала о наличии русских корней.Впрочем, такая позиция не стала полной неожиданностью для тех, кто давно следит за деятельностью "Хюррем-султан". В течение последних лет Узерли фактически не реагировала на новости о конфликте, а обращения подписчиков с просьбой высказаться по поводу "российской агрессии" исчезали с её страниц."В первые недели после начала полномасштабного вторжения актриса появилась на обложке российского глянцевого издания, а впоследствии устроила дочери день рождения в стиле мультфильма "Маша и Медведь", – попрекают теперь "Роксолану" украинские зрители и готовятся объявить бойкот и самой актрисе, и сериалу, где она играет украинскую наложницу Сулеймана Великолепного.Узерли уже обозвали в украинских медиа "кремлевской посипакой (приспешницей)" и требуют извиниться за слова о любви к России.Украинский публичный дискурс уже дошел до маразма. Если артист, журналист, блогер или политик не принимает заданную Киевом русофобскую рамку, его собственная позиция перестаёт восприниматься как самостоятельное мнение. Она становится поводом для проверки на лояльность.Причем национальность человека значения уже почти не имеет. Турчанка? Проверим. Артист из Европы? Проверим. Американский политик? Проверим. Украинец, который уехал за границу? Тем более проверим.Так формируется своеобразный "украинометр", о котором уже иронизировал Потап: есть шкала правильности, а любое отклонение от неё вызывает волну обвинений, бойкота или публичного осуждения. А раз так, то напрашивается вопрос: кто же именно выставляет оценочную шкалу?За ответом далеко ходить не приходится. Достаточно вспомнить, как на этой неделе Франция выбрала драму "Минотавр" российского режиссера Андрея Звягинцева** в качестве своей заявки на "Оскар" в номинации "Лучший иностранный художественный фильм".Напомним, Звягинцев снял драму о том, как в России успешному предпринимателю спустили разнарядку отправить в зону СВО нескольких сотрудников. Не желая терять ценных людей, он хитрит и нанимает за двойную плату новичков, скрывая от них неизбежную перспективу отправки на фронт. Ему кажется, что проблема решена, но главный герой попадает в собственный психологический лабиринт.Несмотря на то, что линия мобилизации и СВО в фильме густо приправлена личной трагедией провинциального бизнесмена, который из ревности убивает любовника жены и заметает следы, никто не обманулся насчет реального смысла этого "шедевра".Об этом говорят и десятиминутные овации в зале Каннского фестиваля, и полученный Звягинцевым Гран-при, и показательное выдвижение на "Оскар".Нелишне вспомнить о том, как в последние годы золоченые статуэтки раздают исключительно за русофобские киноленты и документалки. В качестве примера можно привести фильм "Донбасс" Сергея Лозницы, слепленный из любительских роликов, выставляющих монстрами жителей Донецкой области, поддержавших "Русскую весну".Позитивных героев в фильме только двое: немецкий журналист и украинский каратель.В 2026-м "Оскара" отхватила документальная лента учителя из Челябинской области Павла Таланкина с громким названием ""Господин Никто против Путина", созданная на основе тайных незаконных видеозаписей, которые самопальный режиссер делал на уроках в школе.Успеет ли Звягинцев** стать вторым Таланкиным?Он уже публично обращался к Владимиру Путину с призывом "остановить войну". Но ни разу не обратился к Зеленскому с требованием не убивать мирных женщин и детей в Курске, Белгороде, Cевастополе. Звягинцев также ни разу не осудил военную эскалацию украинской хунты и подстрекательства ее европейских союзников…Похоже, именно такая позиция на Западе и заслуживает самых ярких наград. Осталось только подарить статуэтку "Оскара" Зеленскому, как это уже сделал голливудский актер Шон Пенн.* Организация запрещена в РФ** Признан в РФ иностранным агентом

https://ukraina.ru/20260917/rada-provalila-popytku-nakazat-potapa-za-russkiy-yazyk-1083254100.html

https://ukraina.ru/20260917/kassetnyy-sled-turtsiya-podala-v-mus-posle-ataki-vsu-na-torgovoe-sudno-1083247723.html

https://ukraina.ru/20240219/1053394496.html

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эксклюзив, россия, европа, москва, олег скрипка, потап, владимир путин, ес