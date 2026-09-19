История на радио: 1919 год – триумфальное шествие Антона Деникина - 19.09.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20260919/istoriya-na-radio-1919-god--triumfalnoe-shestvie-antona-denikina--1083251403.html
История на радио: 1919 год – триумфальное шествие Антона Деникина
История на радио: 1919 год – триумфальное шествие Антона Деникина - 19.09.2026 Украина.ру
История на радио: 1919 год – триумфальное шествие Антона Деникина
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, археологом, кандидатом исторических наук... Украина.ру, 19.09.2026
2026-09-19T11:56
2026-09-19T11:56
история
новороссия
украина
москва
антон деникин
александр чаленко
александр васильев
украина.ру
белая армия
гражданская война
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Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, археологом, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" идёт о Главнокомандующий Вооружёнными силами Юга России Антоне Деникине и об освобождении Белой армией практически всей Новороссии в 1919 году.Приятного прослушивания!P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" были материалы, касающиеся и лично Антона Деникина и событий 1919 года, в которых он принимал активное участие:- Страшнее великого и страшного. 1919 год на Украине;- Донбасские пролог и эпилог Московского похода Деникина;- Антон Деникин: белый генерал, так и не дошедший до Москвы;- Врангель вместо Деникина: закат "белого дела".
новороссия
украина
москва
Украина.ру
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Новости
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Украина.ру
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4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Антон Деникин
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История, Новороссия, Украина, Москва, Антон Деникин, Александр Чаленко, Александр Васильев, Украина.ру, Белая Армия, гражданская война, 1919 г, История, история Новороссии, радио, Радио "Новороссия сегодня"
История на радио: 1919 год – триумфальное шествие Антона Деникина
Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, археологом, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" идёт о Главнокомандующий Вооружёнными силами Юга России Антоне Деникине и об освобождении Белой армией практически всей Новороссии в 1919 году.
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История на радио: 1919 год – триумфальное шествие Антона Деникина

11:56 19.09.2026
 
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Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, археологом, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" идёт о Главнокомандующий Вооружёнными силами Юга России Антоне Деникине и об освобождении Белой армией практически всей Новороссии в 1919 году.
Приятного прослушивания!
P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" были материалы, касающиеся и лично Антона Деникина и событий 1919 года, в которых он принимал активное участие:
- Страшнее великого и страшного. 1919 год на Украине;
- Донбасские пролог и эпилог Московского похода Деникина;
- Антон Деникин: белый генерал, так и не дошедший до Москвы;
- Врангель вместо Деникина: закат "белого дела".
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ИсторияНовороссияУкраинаМоскваАнтон ДеникинАлександр ЧаленкоАлександр ВасильевУкраина.руБелая Армиягражданская война1919 гИсторияистория НовороссиирадиоРадио "Новороссия сегодня"
 
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