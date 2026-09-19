https://ukraina.ru/20260919/istoriya-na-radio-1919-god--triumfalnoe-shestvie-antona-denikina--1083251403.html

История на радио: 1919 год – триумфальное шествие Антона Деникина

История на радио: 1919 год – триумфальное шествие Антона Деникина - 19.09.2026 Украина.ру

История на радио: 1919 год – триумфальное шествие Антона Деникина

Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, археологом, кандидатом исторических наук... Украина.ру, 19.09.2026

2026-09-19T11:56

2026-09-19T11:56

2026-09-19T11:56

история

новороссия

украина

москва

антон деникин

александр чаленко

александр васильев

украина.ру

белая армия

гражданская война

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Сегодня публикуем беседу на радио "Новороссия сегодня" журналиста издания "Украина.ру" Александра Чаленко с историком, археологом, кандидатом исторических наук Александром Васильевым. Речь в рубрике "Новороссия – жемчужина России" идёт о Главнокомандующий Вооружёнными силами Юга России Антоне Деникине и об освобождении Белой армией практически всей Новороссии в 1919 году.Приятного прослушивания!P.S.: В рубрике "История" издания "Украина.ру" были материалы, касающиеся и лично Антона Деникина и событий 1919 года, в которых он принимал активное участие:- Страшнее великого и страшного. 1919 год на Украине;- Донбасские пролог и эпилог Московского похода Деникина;- Антон Деникин: белый генерал, так и не дошедший до Москвы;- Врангель вместо Деникина: закат "белого дела".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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