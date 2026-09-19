https://ukraina.ru/20260919/ukraina-ostalas-bez-13-mlrd-griven-i-s-dorogimi-produktami-1083297978.html

Украина осталась без 1,3 млрд гривен и с дорогими продуктами

Украина осталась без 1,3 млрд гривен и с дорогими продуктами - 19.09.2026 Украина.ру

Украина осталась без 1,3 млрд гривен и с дорогими продуктами

Украинская экономика столкнулась с новыми трудностями после ударов по складам, ставших ответом на атаки по российским маркетплейсам. Поступления НДС в бюджет резко упали, продажи сократились, а продовольствие готовится к новому витку подорожания. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа

2026-09-19T11:05

2026-09-19T11:05

2026-09-19T11:05

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украина

экономика

верховная рада

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Как сообщается, из-за ударов по логистическим объектам украинский бизнес понёс существенные убытки. Продажи товаров резко сократились, что привело к снижению поступлений НДС. По итогам, государственная казна недополучила более 1,3 миллиарда гривен.Ситуация усугубляется ростом цен на продукты. Заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Олег Тарасов прогнозирует подорожание на 10–20% в осенне-зимний период. Причины — нарушение логистики и сезонный фактор. В частности, молочные продукты могут подорожать более чем на 20%. Хлеб к концу года прибавит в цене около 10%, мясо также подорожает. Стоимость яиц уже выросла более чем на 27%.Ранее глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что в 2027 году Украина будет нуждаться в $52,6 млрд иностранной помощи. Подробности — в материале Украине не хватает $32,6 млрд: Пидласа раскрыла масштаб финансовой дырыБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Адские" санкции, разгром противника, "казнокрады" у руля. Хроника событий на утро 19 сентября

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новости, украина, экономика, верховная рада