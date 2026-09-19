https://ukraina.ru/20260919/ukraina-ostalas-bez-13-mlrd-griven-i-s-dorogimi-produktami-1083297978.html
Украина осталась без 1,3 млрд гривен и с дорогими продуктами
Украина осталась без 1,3 млрд гривен и с дорогими продуктами - 19.09.2026 Украина.ру
Украина осталась без 1,3 млрд гривен и с дорогими продуктами
Украинская экономика столкнулась с новыми трудностями после ударов по складам, ставших ответом на атаки по российским маркетплейсам. Поступления НДС в бюджет резко упали, продажи сократились, а продовольствие готовится к новому витку подорожания. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа
2026-09-19T11:05
2026-09-19T11:05
2026-09-19T11:05
новости
украина
экономика
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/04/1083004105_0:91:1354:853_1920x0_80_0_0_8d42b0d59e9ee5f01fced617d67eabcf.jpg
Как сообщается, из-за ударов по логистическим объектам украинский бизнес понёс существенные убытки. Продажи товаров резко сократились, что привело к снижению поступлений НДС. По итогам, государственная казна недополучила более 1,3 миллиарда гривен.Ситуация усугубляется ростом цен на продукты. Заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Олег Тарасов прогнозирует подорожание на 10–20% в осенне-зимний период. Причины — нарушение логистики и сезонный фактор. В частности, молочные продукты могут подорожать более чем на 20%. Хлеб к концу года прибавит в цене около 10%, мясо также подорожает. Стоимость яиц уже выросла более чем на 27%.Ранее глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что в 2027 году Украина будет нуждаться в $52,6 млрд иностранной помощи. Подробности — в материале Украине не хватает $32,6 млрд: Пидласа раскрыла масштаб финансовой дырыБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Адские" санкции, разгром противника, "казнокрады" у руля. Хроника событий на утро 19 сентября
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/09/04/1083004105_76:0:1276:900_1920x0_80_0_0_7e051582b80924de70ee94a90d3d8a66.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, экономика, верховная рада
Украина осталась без 1,3 млрд гривен и с дорогими продуктами
Украинская экономика столкнулась с новыми трудностями после ударов по складам, ставших ответом на атаки по российским маркетплейсам. Поступления НДС в бюджет резко упали, продажи сократились, а продовольствие готовится к новому витку подорожания. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа