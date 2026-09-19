https://ukraina.ru/20260919/pastki-dlya-gvintokrila-kto-i-zachem-ubil-nastoyaschiy-ukrainskiy-yazyk-1083286170.html

"Пастки" для "гвинтокрила": кто и зачем убил настоящий украинский язык

"Пастки" для "гвинтокрила": кто и зачем убил настоящий украинский язык - 19.09.2026 Украина.ру

"Пастки" для "гвинтокрила": кто и зачем убил настоящий украинский язык

Интересную тему подняла украинская "литераторка" Ницой, которая прославилась множеством высказываний, полных ненависти, – конечно, о русском языке.

2026-09-19T06:03

2026-09-19T06:03

2026-09-19T06:03

эксклюзив

украина

галичина

австро-венгрия

лариса ницой

настя каменских

тарас шевченко

украинский язык

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На этот раз она комментировала заявление Насти Каменских: у неё от употребления украинского языка "пропал голос". Ницой назвала Каменских "флюгером" и сказала: "Представьте, как ее корёжило говорить на украинском, что даже психосоматика вылезла"."А такое может вполне быть от украинского языка!", – выдала заключение "литераторка".И ведь это чистая правда! Современный украинский язык – это удивительный искусственный конструкт, созданный поколениями таких вот "литераторок". От него вполне может "начаться психосоматика".Ещё мама Леси Украинки, тоже "народная литераторка" Олена Пчилка (Ольга Косач), называла украинский язык "кентавром" и спрашивала: не много ли мы вносим в "мову" искусственного?Однако она и сама придумывала новые слова. Например, слово "променистый" – "лучистый", придумано Пчилкой.Литератор Старицкий придумал слово "мрія" – "мечта".Переписали даже "Кобзарь" Тараса Шевченко.Тот "Кобзарь", который был издан при жизни Тараса Григорьевича, и тот, который позже растиражировали для потомков, отличаются существенно. Редакторы даже поменяли название! "Кобзарь" стал "Кобзар", в нем появилось множество новых слов.Причина – простая: аутентичные стихотворения Тараса Шевченко написаны на языке, который мало чем отличается от русского. И вот перед нами не "Кобзарь", а переписанный поколениями "украинизаторов" "кентавр".Откуда же брали новые слова? Либо придумывали, либо брали из польского и других языков. Кстати, знаменитый украинский "гетман" – это слегка переделанный немецкий "гауптман".Создатели мовыАвтором нарочитого искажения славянских фонетических норм, например, чередования о/i, а также добавления чудовищного количества полонизмов во взятый за основу для "украинского" сельский язык Полтавщины, считается литератор Иван Котляревский.А позже в Галичине над западным, "галицийским" вариантом "украинского", поработал Михаил Грушевский. Его деятельность поддерживала, естественно, Австро-Венгрия.Многие малороссийские литераторы протестовали, возмущались. Остались даже публикации в газетах. Как можно, например, писать "на розі вулиці" ("на углу улицы")?! Это же типично польское слово.И таких выражений были десятки и сотни. Украинизаторы (на самом деле, полонизаторы) упорно работали, в итоге добились своего. Язык при этом стал странным конструктом, что-то вроде искусственного языка эсперанто. На нем сложно говорить и невозможно думать.Ректор Варшавского университета Будилович, специалист по славянской лингвистике, говорил об украинском: "Лучше уж перейти к чисто польскому языку, чем писать на смешанном русско-польском жаргоне, напоминающем гермафродита".Советская украинизация А потом была советская "украинизация", во время которой и создали современную украинскую лингвистику.Был ли язык до этого? Конечно. Но если почитать газеты того времени, которые выходили, например, в Харькове – столице советской Украины – на украинском языке, то всё становится понятно. Вы скажете: да это же почти русский язык!В советское время были изданы огромные словари украинского языка, работали целые лингвистические институты, факультеты и кафедры в каждом университете. Они тоже, к сожалению, "создавали кентавра".А теперь наступила эра литераторок вроде Ницой. И уж они-то поиздевались над бедным "кентавром" как могли.В первую очередь, стали активно использовать "галичанский" вариант украинского, придуманный Грушевским. "Галицизмы", "полонизмы" стали заменять типично русские слова и выражения.А в 2019 году было решено изменить правописание. Или вообще заменить в десяти тысячах слов! Инициаторами стали, естественно, объединения украинских националистов. Этот странный псевдоукраинский новояз не могут понять люди, закончившие украинские школы и вузы 30-40 лет назад.Украинский политолог Михаил Чаплыга написал, что он понимает все диалекты украинского: и львовский, и закарпатский, и естественно, полтавский, и "суржик", на котором говорит Восток Украины. Но он не понимает современного украинского языка!Современная моваСейчас в "мове" всё, что похоже на русские слова, заменяется тем, что больше похоже на польский. "Площа" превратилась в "майдан". "Кладовище" превратилось в "цвинтар". "Аэродром" превратился в "літовище". Вертолётов теперь нет: летают "гвинтокрил" и "гелікоптер".Активно стараются внедрять военный новояз: тепловые "пастки" (ловушки), "радиоперешкоди" (помехи) и другие. И, разумеется, знаменитые феминизмы: психологиня, терапевтка. И, конечно, премьерка! В истории Украины их было уже две: Тимошенко и Свириденко.Естественно, никто на этом языке не говорит: это невозможно.Зачем же продолжают "редактировать" несчастный украинский язык? Это на самом деле – мощное оружие пропаганды и оглупления. Причём настоящий украинский язык, естественно, ни в чём не виноват. А вот агрессивный новояз – да!И дело не только в том, что можно сломать язык обо все эти "катедры" и "литераторок". Дело в том, что язык – это код распознавания "свой" – "чужой".Похоже, "своих" у украинцев уже не осталось. Украинский язык упорно продолжают уничтожать. А тех, кто пытается его освоить, действительно, будет корёжить. Очень трудно говорить на смеси польских, немецких и искусственно сконструированных слов.

https://ukraina.ru/20260917/rada-provalila-popytku-nakazat-potapa-za-russkiy-yazyk-1083254100.html

https://ukraina.ru/20260506/yazykovyy-ombudsmen-vsu-ukrainskoe-voysko-perevodyat-na-movu-1078663027.html

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, галичина, австро-венгрия, лариса ницой, настя каменских, тарас шевченко, украинский язык