https://ukraina.ru/20260919/instruktor-po-rabote-s-rpg-kak-sdelat-chtoby-dron-stal-tvoey-dobychey-a-ne-naoborot-1083283417.html

Инструктор-гранатомётчик: Наша задача – привить человеку любовь к оружию

Инструктор-гранатомётчик: Наша задача – привить человеку любовь к оружию - 19.09.2026 Украина.ру

Инструктор-гранатомётчик: Наша задача – привить человеку любовь к оружию

О подготовке штурмовиков, актуальности гранатометов, боевом духе и подготовке противника в интервью изданию "Украина.ру" рассказал инструктор по обращению с ручными противотанковыми гранатометами 506-о мотострелкового Познанского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр", сержант Богдан "Стриж" Байгулов

2026-09-19T12:00

2026-09-19T12:00

2026-09-19T12:10

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- Богдан, инструктор по РПГ – это твое основное направление работы?- Да, но совмещаем с другими аспектами боевой подготовки. Это, соответственно, армейская тактическая стрельба, стрельба в тире из статичных положений, некоторые элементы тактической подготовки. То есть штурм населенного пункта, штурм опорного пункта, штурм лесополосы. Приходится работать на разных профилях, но больше всего, конечно, душа лежит к РПГ. Потому, что я этому оружию посвятил длительный период службы. Он мне интересен. С удовольствием объясняю бойцам разные нюансы работы.- Подозреваю, что воюешь ты, мягко говоря, не первый год.- С 2022 года. Не прямо с самого начала. Я осенью приехал.- Просто вижу у тебя Георгиевские ленточки на рукавах. Так себя маркировали в самом начале СВО.- Гостомель, аэропорт. Да, было такое. У меня это дань памяти предкам.- Почему ты решил принять участие?- До СВО я работал в другом силовом ведомстве. Почему решил поучаствовать? Тут можно вспомнить знаменитое стихотворение Константина Симонова: "Пусть фашиста убил твой брат, пусть фашиста убил твой сосед. Это брат и сосед твои мстят, а тебе оправданья нет".- То есть на войну ты пришел уже не гражданским человеком без навыков и понимания, а подготовленным бойцом?- Ну да. С восемнадцати лет сначала срочная служба, потом другое силовое ведомство. Хотелось от него в командировку сюда поехать, поэтому подписал контракт и поехал от Министерства обороны.- Каким был твой боевой путь?- Начиналось все с Луганского направления. Долгое время работали там. И оборонительные действия, и наступательные. Там познакомился с гранатометом и притерся к нему, выполнял с ним различные задачи. Это и отражение накатов, и огневое поражение противника. Тогда у нас был длительный период активной обороны. Регулярно приходилось выходить на позицию и отрабатывать по пулеметным гнездам неприятеля. Тогда было несколько проще, поскольку "птичек" в небе поменьше летало. Можно было вести себя более нагло, более агрессивно. Подходить на ближние дистанции и наносить огневое поражение.- И тут хотелось бы спросить об актуальности РПГ на сегодняшний день.- Бронетехники на поле боя сейчас, конечно, не встретишь. Разве что речь пойдет о каких-то очень специфических исключительных случаях. Но, опять же, гранатомет у нас предназначен не только для поражения бронетехники. Это и живая сила противника, и фортификационные сооружения. А это никуда не делось. Штурм опорных пунктов, штурм населенных пунктов, поражение огневых точек, пулеметных гнезд, огневых ячеек в разрушенных зданиях. К тому же у противника есть средства РЭБ и наши "птицы" не всегда могут отработать, а гранатомет всегда с бойцом. Если в группе есть опытный гранатометчик, он спокойно закроет такую цель.- Как это выглядит на практике?- Затянулись однажды малой группой в лесополосу. До этого была доразведка цели. Уже знали, где находится противник. Растянулись широким фронтом. В группе тогда насчитывалось шесть гранатометчиков и два пулеметчика. Нанесли единовременное огневое поражение. После этого пулеметчик, который долгое время трепал из этой лесополосы нервы, замолчал и больше почему-то на связь не выходил.- Ты говоришь об использовании РПГ в ходе штурма, но коллеги твои утверждают, что в текущих условиях тяжелое вооружение затащить весьма непросто и, как правило, все, что тяжелее ручного пулемета, бойцы используют уже после закрепления.- Это зависит от специфики задачи. Не бывает двух одинаковых. Под каждую задачу командир подразделения и опытные бойцы подбирают средства решения. Если есть возможность закатиться малыми группами и занести что-то из "тяжеляка", то это, безусловно, сделают. Потому что, несмотря на засилье дронов, у нас никуда не делись пулеметы, гранатометы, артиллерия. Все это продолжает работать, адаптируясь к новым условиям войны.- Предлагаю вернуться к твоей личной истории. Что было после ЛНР?- После ЛНР зашли на Донецкое направление. Долгое время работал здесь. Затем была командировка в Сирийскую Арабскую Республику. Вернулся сюда и продолжаю работать. Какие населенные пункты? Авдеевка и дальше, дальше – на запад.- Как с годами менялся противник? Многие ребята утверждают, что стрелковых боев он сейчас избегает.- Это зависит от подразделения. Вот в ЛНР против нас стояли подразделения территориальной обороны. Они действительно побаивались, очень неуверенно себя вели. Достаточно просто было перехватить инициативу огневого контакта. На Донецком направлении довелось познакомиться с такими условно элитными частями ВСУ, как "Азов"*, 47-я бригада. Вот это противник поинтереснее. Хорошо держались, не стеснялись вступать в огневые контакты, не боялись уже в то время использовать бронетехнику, залетать на ней в лесопосадку, пытаясь отбить ее. С ними было сложнее. Но замечу, что все они остались там, а мы идем дальше.- Есть мнение, что выбивание элитных подразделений вкупе с насильственной мобилизацией здорово подорвали боевой дух ВСУ. Ты на земле наблюдаешь нечто подобное, или мы порой выдаем желаемое за действительное?- Противник дезорганизован и демотивирован. Бусифицированный мужчина в стрелковом бою, конечно, никакой не оппонент. Скорее всего такой сдастся в плен или будет уничтожен. Так чаще всего и происходит. Наши войска уверенно работают дронами на линии боевого соприкосновения, что усложняет противнику подвоз БК, проведение ротации, подвоз продовольствия. О бронетехнике и говорить нечего. Ее сейчас крайне опасно выгонять на передний край.- Сейчас ты готовишь личный состав. Чему учите, насколько программа подготовки изменилась с тех пор, когда ты сам был новичком?- Серьезные проблемы нам создают дроны, поэтому делаем упор на это. Больше времени уделяем тактике противодействия. Обучаем стрельбе из гладкоствольного вооружения, стрельбе из штатного оружия. Как грамотно сработать, как сделать, чтобы дрон стал твоей добычей, а не наоборот. Без маскировки тоже никуда. У нас сейчас имеются тепловизионные приборы. Мультиспектральная маскировка. Этому тоже большое внимание уделяем. Марши. Бойцам поступают различные вводные, а наши имитируют вражеские беспилотники. Потом разбираем ошибки, дорабатываем.Подготовка у нас общевойсковая, по всем видам вооружения. Но внимание сейчас заостряем на противодействии БПЛА противника. Есть и мотогруппы. Украина славится своим черноземом, поэтому не всюду проходит полноприводная техника. А мотоцикл – это юркое средство. Для того же подвоза, для смелых штурмовых действий отлично подходит. У нас есть мотодром, где учим личный состав управлять мотоциклами и квадроциклами.- Мы же сейчас говорим о тактике малых групп?- Да, понятно, что война сильно изменилось. Стараемся личный состав не "кучковать", на удалении заходят малые группы. Одному бойцу гораздо проще скрыться от БПЛА противника. Стараемся доносить до личного состава, чтобы у людей было понимание того, почему и зачем все так, чтобы в экстренной ситуации они могли грамотно сориентироваться.- Насколько сильно выросли требования к отдельно взятому штурмовику? Экспертное сообщество утверждает, что новая война требует от рядового пехотинца уровня подготовки спецназовца. Так ли это?- Спецподразделения у нас разные, а потому вот так широко я бы не трактовал. Определенно выросли требования к физическим кондициям военнослужащего, поэтому довольно много времени мы уделяем этому аспекту. Прокачиваем выносливость, поскольку занести на позицию провизию, боеприпасы, тяжелое вооружение… Программа спецподразделений? Скорее все же нет. У них свои узкие задачи, поэтому я не могу сказать, что штурмовикам это нужно.- Не могу не спросить: откуда эта любовь к РПГ? Из него же физически неприятно стрелять.- Не знаю. Мне очень нравится. Как-то затянула меня эта тема. Полюбил этот тип вооружения. Не только РПГ, а гранатометы вообще. Много работал с западным вооружением. У них тоже есть интересные образцы.- Если речь о трофеях, то как ты с ними разбирался? Один мой товарищ рассказывал, как в начале СВО, в горячке боя, пытался использовать NLAW, подобранный на отбитой позиции. Так вот, у него с наскока ничего не вышло.— Это достаточно сложное вооружение. Есть куда проще, те же шведские AT4, Bullspike. К примеру, на американской версии AT4 напечатана инструкция. Чтобы разобраться, хватит и базового уровня владения английским. Да, наши устроены значительно проще, еще по советским технологиям. Страны Восточной Европы, которые поставляют оружие Украине, — это же страны Варшавского договора. У них там вооружение выпускается по аналогичной схеме с нашим. Соответственно, с ближним зарубежьем разберёшься, достаточно иметь базовую подготовку.- Тот же РПГ-7 они так или иначе модифицировали, а в последствии передавали Украине…- Да-да. Польский, румынский варианты. Ничего глобально не изменилось. Полностью взаимозаменяемы. Есть одна модификация румынская. Вот там с прицелом перемудрили немножечко. А так все то же самое.- Кстати! А сколько вы сейчас готовите ребят?- В среднем это 35 дней. Опять же надо понимать, что личный состав до этого проходил срочную службу. Им нужно вспомнить, немножко переориентироваться на новые реалии.- Обучать проще тех, кто уже с каким-то пониманием, или с чистого листа?- Когда есть базовая подготовка и культура обращения с оружием, с человеком, конечно, работать попроще, чем готовить человека с нуля. Нужно привить ему любовь к оружию, объяснить, как обслуживать, как стрелять, как с ним перемещаться. Это требует времени. - Но ведь тогда придется отучать бойца наматывать жгут на приклад.- (смеется) Не сказал бы, что это большая проблема. Это единичные случаи. У нас талантливые инструкторы по военно-медицинской подготовке. Они объясняют на занятиях, что жгут Эсмарха не нужно вязать на приклад, не нужно повторять то, что видели в фильме "Девятая рота". К тому же сейчас есть и турникеты, и тот же жгут Альфа, который, к счастью, на прикладе не завяжешь.*Запрещённая в РФ террористическая организация

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

лнр, украина, авдеевка, константин симонов, вооруженные силы украины, украина.ру, интервью, рпг, спецоперация