https://ukraina.ru/20260919/net-bolshe-evropy-antirossiyskie-sanktsii-es-razvalivayutsya-1083266063.html

Нет больше "Европы": антироссийские санкции ЕС разваливаются

Нет больше "Европы": антироссийские санкции ЕС разваливаются - 19.09.2026 Украина.ру

Нет больше "Европы": антироссийские санкции ЕС разваливаются

В США принимают "адские санкции" против стран с высокой долей закупки российских энергоносителей, но до выборов в Конгресс Трамп скорее всего заморозит их введение. Но кроме Штатов в плане санкционного давления есть еще страны Европы, которые не могут продлить действие своих санкций из-за отсутствия консенсуса.

2026-09-19T07:36

2026-09-19T07:36

2026-09-19T07:36

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украина

европа

алишер усманов

владимир путин

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ес

евросоюз

санкции

антироссийские санкции

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Очень хорошо, что из магистрального дискурса почти ушел неадекватный термин "коллективный Запад". Возможно, скоро произойдет и пересмотр термина "Европа" как некоего цельного политического субъекта с едиными намерениями. Неадекватные обобщения мешают адекватному политическому действию. Неадекватность обобщений, в частности, заключается в том, что в "Европе" начал разваливаться санкционный консенсус. Реальные противоречия вышли на поверхность.Началось с мелочи — с Прибалтики. 17 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас объявила о введении самых масштабных санкционных списков с начала СВО: около 1600 физических и юридических лиц, то есть увеличение подпавших под санкции организаций на треть. Но тут же все пошло не так, как планировала Каллас.Сначала суд ЕС отказал Литве в произвольной трактовке санкций против России. Дело касалось компании Inter Rao Lietuva, связанной с российской "Интер РАО". Несмотря на то, что материнская компания не находится под санкциями ЕС, Литва заморозила активы "дочки" на основании того, что среди акционеров есть "подконтрольные" российскому государству структуры, а значит "Путин может контролировать компанию". Но суд ЕС решил, что одной лишь "связи" с Россией для распространения на компанию санкций недостаточно. Это может иметь очень серьезные стратегические последствия, о чем будет сказано дальше. Теперь же о конкретном "троянском коне".Как известно, палки в колеса европейским санкциям против России регулярно вставлял бывший премьер Венгрии Виктор Орбан. Сейчас таким "неудобным" персонажем остается только премьер Словакии Фицо. Именно Словакия продолжает настаивать на шестимесячном продлении санкций вместо годового и требует исключить из санкционного списка ряд не разглашаемых фамилий. Из-за этого комитет постоянных представителей стран ЕС не может договориться о продлении индивидуальных санкций, что нужно делать каждые полгода. Без продления они будут сняты автоматически. Несмотря на то, что фамилии, о которых не получается договориться, не разглашают, кое-что все-таки известно.В марте в Европе произошел небольшой скандал. Поляки выложили в сеть разговор глав МИД РФ и Венгрии Лаврова и Сийярто в августе 2024 года. В беседе Лавров по просьбе крупного российского металлургического бизнесмена Алишера Усманова просит венгерского коллегу исключить сестру Усманова Гульбахор Исмаилову из санкционных списков ЕС, а тот отвечает, что вместе со словаками готовит соответствующее предложение. Подлинность записи Сийярто подтвердил. Мало того, в марте 2025 года Венгрия и Словакия подписали продление антироссийских санкций взамен исключения из них ряда лиц, в том числе Исмаиловой. Венгрия пыталась снять ограничения и с основателя "Альфа-групп" Михила Фридмана, но тогда из этого ничего не вышло. Зато Швейцария не только сняла санкции с Исмаиловой, но и разблокировала трасты самого Усманова.В итоге скандал не сложился. Оказалось, дело вовсе не в венгерско-словацких "агентах Путина", а в том, что многие в Европе заинтересованы в экономическом сотрудничестве с российским бизнесом, но не могут себе позволить открыто об этом заявить. Или уже могут?Во время нового голосования за продление санкций за снятие ограничений с Усманова неожиданно выступила Франция — один из самых активных лоббистов войны на Украине и член "коалиции желающих". Издание Euronews охарактеризовало произошедшее как событие, которое может осложнить переговоры о продлении санкций вообще.Если можно Франции, то можно всем. Тут же к предложению присоединились Италия и Хорватия, а решение о продлении санкций должно быть единогласным. Единогласного же решения 14 сентября не получилось, срок действия санкций пришлось продлить всего на неделю (до 22 сентября), чтобы о чем-то друг с другом договориться. Если этого не произойдет, из санкционных списков будут исключены все российские граждане и компании.Один из дипломатов ЕС в комментарии EUobserver назвал поведение Парижа "поразительным демаршем". Французское руководство сослалось на "соображения национальной безопасности" и необходимость "дать положительный ответ международным партнерам, обратившимся по поводу господина Усманова", но что это значит, не разъяснили. На самом деле у французского демарша есть не только политическая подоплека, но и правовая. Еще 14 августа лондонские адвокаты Усманова обжаловали нахождение их клиента в санкционных списках, поскольку включение в них было обосновано публикациями в прессе, многие из которых позже были удалены или опровергнуты. В своем расследовании в 2023 году Politico обнаружило, что санкции были введены на основании буквально десятка общедоступных медиаисточников, среди которых — тексты на русском и украинском языках, переведенные с помощью машинного перевода, профили в "Википедии" и Forbes, а также российский лайфстайл-сайт, "который по своему журналистскому весу ближе к кулинарным рецептам, чем к проверенным политическим репортажам".Источник итальянского издания Affaritaliani сообщил, что эти юридические аргументы побудили Францию, Хорватию и Италию к компромиссу, который заключается в том, чтобы снять санкции с Усманова, но сохранить остальной список и продлить его не на 6, а на 12 месяцев. За 6 месяцев сейчас выступает только Словакия, которая может согласиться на уступку ради российского бизнесмена. Если подобная схема будет реализована, то уже не Словакия, но Люксембург будет требовать снятия санкций с Михаила Фридмана.Еще более подробно проблемы с правовым обоснованием персональных санкций описал в колонке для Euronews Иоахим Николаус Штайнхёфель — немецкий юрист, специализирующийся на законодательстве о СМИ и свободе слова. Он объясняет, что персональные санкции введены согласно критерию (g) Регламента ЕС, который распространяется на "крупных предпринимателей, работающих в России", их ближайших родственников и других лиц, получающих от них выгоду, а также на физических и юридических лиц, связанных с секторами экономики, которые приносят значительный доход российскому правительству. Этот критерий не требует ни поддержки войны, ни участия в ее финансировании, ни близости к властям, ни каких-либо других конкретных действий. Ответственность наступает исключительно из-за экономической значимости или родства."Это вина по ассоциации", — пишет юрист.Виной по ассоциации называют логическую ошибку, при которой человека или группу осуждают не за их собственные действия, а за связь с кем-то, кто оценивается негативно. 26 марта 2026 года Большая палата Европейского суда поддержала формулировку, согласно которой в санкционный список можно включать лиц, имеющих даже косвенную связь с РФ. Ни личные контакты с правительством, ни фактическую способность оказывать влияние доказывать не требуется. Таким образом, непонятно, что должен сделать человек, чтобы избежать санкций. Грубо говоря, чтобы выйти из-под санкций поставщик оружия должен перестать его поставлять, а что делать в данном случае? Прекратить уплату налогов в российский бюджет? Но это невозможно, такого человека привлекут к уголовной ответственности в России. Есть разница между добровольной поддержкой действий тех или иных властей и юридической обязанностью платить налоги. Например, все переехавшие в РФ беженцы из Украины платили так называемый налог на ВСУ из своих зарплат, но невозможно представить, чтобы их привлекли к ответственности так же, как привлекают тех, кто донатит украинской армии. Зато такая европейская практика очень похожа на практику украинских судов в период с 2014 по 2022 гг., когда по статье "финансирование терроризма" массово судили людей, которые платили налоги в ЛДНР.Итак, в критерии ЕС не указано ни одно законное действие, с помощью которого можно было бы выйти из санкционных списков. Не поможет даже продажа компаний или пакетов акций. С 2025 года в регламенте действует правило, согласно которому достаточно даже прежнего статуса крупного бизнесмена, чтобы считаться оказывающим влияние на правительство РФ. Есть у статуса начало, нет у статуса конца.Главная же нелепость — в том, что на момент середины 2025 года в России работало более 2 тысяч международных компаний, который заплатили налогов на сумму от 20 до 60 миллиардов долларов. Семнадцать из двадцати крупнейших иностранных корпоративных налогоплательщиков в России — из стран "Большой семерки" и ЕС: Raiffeisen Bank, Philip Morris, Japan Tobacco, Leroy Merlin и т.д. Почему собственники этих компаний не под европейскими санкциями? Стоит ли говорить, что за время СВО европейские страны заплатили России за энергоносители больше, чем предоставили Украине финансовой помощи?Зато цели санкций Суд Евросоюза прописал поразительно четко: персональные санкции должны заставить подсанкционные лица "оказать давление на правительство с целью изменения его политики в отношении Украины". Но как? С точки зрения России такие действия могут считаться уголовным преступлением, вплоть до государственной измены. Один из судей Верховного суда Великобритании назвал принуждение людей с помощью санкций влиять на собственное государство в пользу других государств "оруэлловским". Получается, что вина отдельных лиц признается, но критерий (g) не требует индивидуальной ответственности для внесения в санкционный список. К человеку применяется средство принуждения, согласно чему он должен совершить преступление по отношению к собственной стране, но нет никаких законных способов перестать быть объектом этого принуждения. А основания — журналистские статьи. Действительно "оруэлловщина". Это не нравится очень многим в Европе, и никакая ситуативная прагматика "войны с Россией" не меняет факт нарушения или выборочного применения европейских же законов. Зеленский бурно отреагировал на обсуждение исключения Усманова и Фридмана из санкционных списков ЕС, призвал не ослаблять давление на Россию. Но дело не в двух конкретных бизнесменах. Дело в принципе двойных стандартов, который дает трещину. Как нет никакого "коллективного Запада", так нет никакой "единой Европы", которая бескомпромиссно поддерживает Украину и собирается воевать с Россией. Умение видеть противоречия и играть на них — очень ценно.

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https://ukraina.ru/20260918/tsel--ne-rossiya-zachem-trampu-na-samom-dele-nuzhny-adskie-sanktsii-1083285153.html

https://ukraina.ru/20260606/v-vene-proshl-miting-protiv-antirossiyskikh-sanktsiy-1079912734.html

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