https://ukraina.ru/20260919/adskie-sanktsii-razgrom-protivnika-kaznokrady-u-rulya-khronika-sobytiy-na-utro-19-sentyabrya-1083296806.html

"Адские" санкции, разгром противника, "казнокрады" у руля. Хроника событий на утро 19 сентября

"Адские" санкции, разгром противника, "казнокрады" у руля. Хроника событий на утро 19 сентября - 19.09.2026 Украина.ру

"Адские" санкции, разгром противника, "казнокрады" у руля. Хроника событий на утро 19 сентября

Трамп подписал закон об "адских" санкциях против России. ВС РФ уничтожают противника и технику. Верхушка в Киеве окончательно узурпировала власть: казнокрадам нужна бесконечная война

2026-09-19T10:00

2026-09-19T10:00

2026-09-19T10:00

хроники

эксклюзив

россия

киев

дональд трамп

линдси грэм

сша

вооруженные силы украины

марин ле пен

вкс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079187066_0:0:1353:762_1920x0_80_0_0_34366e0030d57207fd232b5fa1a8fad1.jpg

Президент США Дональд Трамп подписал так называемый "Закон 2026 года о санкциях имени Линдси Грэма*", расширяющий экономические ограничения против России и Ирана. Новые меры не вступят в силу автоматически. Конгресс фактически передал все рычаги управления лично в руки Трампа, предоставив ему право вводить и отменять тарифы по своему усмотрению. Это превращает закон из системного давления в инструмент откровенного ручного шантажа и давления на мировые рынки.Документ предусматривает введение драконовских пошлин до 500 процентов на товары российского происхождения, ввозимые непосредственно в США. Кроме того, Вашингтон грозит вторичными пошлинами до 100 процентов для третьих стран, которые продолжат покупать российские нефть и газ. Белый дом создал карательный механизм, направленный не только против Москвы, но и против собственных союзников, ломая устоявшиеся экономические связи ради сиюминутных политических выгод.При этом американские аналитики открыто признают временный характер и слабость этих ограничений. Действие закона полностью привязано к украинскому кризису, и все санкции аннулируются сразу после подписания мирного соглашения, отметил доцент кафедры всемирных исследований университета южной Флориды Роб Меллен.Администрация Трампа даже не скрывает, что эти "адские" меры являются искусственно раздутым блефом. Их планируют использовать исключительно как разменную монету и элемент давления на будущих переговорах.Одновременно с этим Госдепартамент США одобрил продажу Киеву средств модернизации ПВО и радаров на сумму 2,68 миллиарда долларов. Заявленные расходы Вашингтон традиционно перекладывает на чужие плечи — оплачивать системы с лазерным наведением будут европейские партнеры. Сами США цинично зачтут свое участие как взнос в мифический "фонд восстановления", продолжая наживаться на поставках оружия и умышленно затягивая конфликт.Разгром противникаМинувшей ночью и утром в субботу взрывы гремели по всей территории Украины. Под удары попали Киев и Васильков Киевской области, Одесса, Ильичевск, Житомир, Харьков, Херсон и Староконстантинов Хмельницкой области. В Одесской области был повторно поражен информационно-аналитический центр "Укрзализныци", а также атакованы стратегические мосты в Маяках и Затоке. Параллельно ВКС РФ наносили массированные удары управляемыми авиабомбами по объектам противника в оккупированной части Херсонской области.Позже Министерство обороны РФ отчиталось о деталях ночной атаки. Российские Вооруженные силы нанесли точечные удары беспилотниками по ключевым логистическим центрам, портам и объектам транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ. В Киевской области уничтожен крупный таможенно-логистический центр "Копылов логистик парк" (в населенном пункте Копылов), который украинская армия использовала для накопления и распределения военных грузов, поступающих из стран Европы.Серьезный урон нанесен и по морской логистике противника: на переходе морем были поражены два сухогруза, доставлявшие военную помощь в порт Одессы. Еще одно судно аналогичного типа, уже успевшее доставить грузы военного назначения, пострадало от удара БПЛА в порту Черноморска. Кроме того, в Одесской области была успешно поражена понтонная переправа через реку Днестр, через которую Киев осуществлял транзит вооружения и боеприпасов из Румынии и порта Измаил.На линии боевого соприкосновения российские войска продвигаются сразу на нескольких направлениях. В частности, на Сумском рубеже украинское командование из-за неудовлетворительных результатов полностью расформировало штаб группировки ВСУ "Курск", передав управление войсками 8-му корпусу десантно-штурмовых войск. В это же время армия России продолжает расширять буферную зону безопасности в Сумской области. Ожесточенные бои идут в районах населенных пунктов Толстодубово и Уланово.В Харьковской области российские войска ведут ликвидацию окруженных подразделений противника в "Волчанском котле". Группа военнослужащих 159-й бригады ВСУ попыталась прорваться из кольца в районе села Чёрное, но отступила, потеряв более половины личного состава. Операторы ударных БПЛА группировки "Север" круглосуточно уничтожают технику и живую силу врага: в районах Малой Волчьей и Сердобино точными ударами FPV-дронов ликвидированы станция РЭБ, противотанковый гранатомет СПГ-9 и склады снабжения, что обеспечивает дальнейшее продвижение штурмовых групп.В Донецкой Народной Республике подразделения ВС РФ освободили Веролюбовку и развивают наступление на Дружковку с юга, двигаясь к Осыково и Кондратовке. Бойцы группировки "Центр" взяли под контроль село Золотой Колодезь, расположенное у ключевой трассы между Дружковкой и Добропольем. Одновременно с этим в районе Красного Лимана российские войска успешно сдерживают и блокируют попытки наступления подразделений ВСУ и Нацгвардии.Очевидные успехи российской армии и жесткие ответы Москвы на любые атаки Киева заставляют западных аналитиков трезво взглянуть на ситуацию. Как отмечает шотландский историк Нил Фергюсон в статье для Times, удары России полностью развеивают любые перспективы украинской победы в конфликте. По мнению эксперта, Киев не способен защитить свою энергоструктуру и порты, а текущие политические тенденции в Европе лишь усугубляют положение режима. Падение влияния действующих лидеров в Германии и Италии наряду с ростом популярности правых партий во главе с Марин Ле Пен оставляет Украину без долгосрочной поддержки, поскольку европейские популисты крайне скептически настроены к продолжению этого противостояния."Казнокрады" у руляКиевский режим насквозь коррумпирован и окончательно выродился в диктатуру, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии. Глава государства подчеркнул, что власть в Киеве полностью узурпирована кучкой "казнокрадов" и коррупционеров. Им жизненно необходима бесконечная война, так как это единственный способ оставаться у руля без проведения выборов. Действующая украинская верхушка сознательно создает условия для тотального ограбления собственного народа и набивает карманы деньгами иностранных спонсоров, в том числе из Европы. Называть этот режим "главным защитником демократии" как минимум странно. Киевские лидеры лишь цинично декламируют лозунги о мире и якобы предлагают возобновить переговоры, но на деле совершают новые преступления и делают все возможное, чтобы не допустить урегулирования.Более того, украинская верхушка панически боится волеизъявления граждан: сами они выборы отменили, но при этом пытаются сорвать голосование в России. В первый день трехдневного голосования на важнейших для страны выборах депутатов Госдумы девятого созыва и глав регионов киевский режим совершил очередное преступление. В результате удара по жилому дому в Запорожской области погибла председатель участковой избирательной комиссии Елена Астанина. Глава государства добавил, что европейские лидеры используют ситуацию на Украине и превращают самих украинцев в пушечное мясо лишь с одной целью — раздуть мнимую угрозу со стороны Москвы, спасти свои падающие рейтинги и прикрыть провалы в собственной экономике. При этом у России нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран, Москва по-прежнему открыта для сотрудничества и готова к восстановлению нормальных отношений со своими соседями.Аналогичную оценку киевской власти дает и американский журналист Такер Карлсон. В интервью информационной службе "Вести" он назвал Владимира Зеленского тираном, построившим деспотию и полицейское государство. Журналист подчеркнул, что Зеленский ликвидировал в стране свободу слова, свободу вероисповедания, ограничил передвижение граждан и полностью отменил выборы, отправляя население на убой в заведомо проигранной войне. Карлсон констатировал, что люди, принимающие ключевые решения в Киеве, давно держат свои деньги в зарубежных офшорах и готовы сбежать из страны в любой момент. По его мнению, этот конфликт можно остановить немедленно — для этого западным странам достаточно полностью прекратить финансовую и военную поддержку Украины, что принудит режим к реальным мирным переговорам.Подробнее о затягивании конфликта - в материале Мерц не боится АДГ: канцлер ФРГ клянется поддерживать Киев вопреки росту влияния оппозиции на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

россия

киев

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, россия, киев, дональд трамп, линдси грэм, сша, вооруженные силы украины, марин ле пен, вкс, нацгвардия, всу, вс рф, взрыв, потери, потери всу, удары, такер карлсон, владимир зеленский