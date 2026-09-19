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Зеленский ждал встречи, но в расписании Трампа для него места не нашлось

Зеленский ждал встречи, но в расписании Трампа для него места не нашлось - 19.09.2026 Украина.ру

Зеленский ждал встречи, но в расписании Трампа для него места не нашлось

Двусторонний контакт Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке пока не значится в планах американского президента. Об этом сообщает украинское издание "Общественное. Новости" со ссылкой на собственные источники и заявления постоянного представителя США при ООН Майка Волца

2026-09-19T09:31

2026-09-19T09:31

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Согласно обнародованному графику, 21 сентября Трамп прибудет в Нью-Йорк, где вечером примет участие в политических мероприятиях в Trump Tower. На следующий день он выступит на Генеральной Ассамблее, после чего проведёт переговоры с целым рядом лидеров — среди них премьеры Великобритании и Японии, главы государств Персидского залива и исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес. Завершится визит приёмом для участников форума, а вечером 22 сентября американский лидер вернётся в Белый дом.Украинские чиновники, на которых ссылается издание, подтверждают: по состоянию на 19 сентября встреча Трампа и Зеленского не согласована, и в расписании американского президента она отсутствует.При этом сам Зеленский ранее рассчитывал на переговоры в 20-х числах сентября — в первую очередь для обсуждения поставок баллистических ракет. 16 сентября в украинском МИД подтверждали, что стороны готовят контакт, а глава ведомства Андрей Сибига называл возможным результатом достижение энергетического и морского перемирия.США готовят "адские санкции" против стран, которые активно закупают российские энергоносители. Но до выборов в Конгресс Трамп, скорее всего, не станет их вводить. Европа тоже пытается давить на Россию санкциями, однако продлить свои меры не может — мешает отсутствие единства. Подробности — в материале Павла Волкова Нет больше "Европы": антироссийские санкции ЕС разваливаются на сайте "Украина.ру"

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