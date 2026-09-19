"Удача – это oт Бога. А деньги? Деньги – у Бродских". Сахарные короли, украсившие дореволюционный Киев - 19.09.2026 Украина.ру
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История
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"Удача – это oт Бога. А деньги? Деньги – у Бродских". Сахарные короли, украсившие дореволюционный Киев
"Удача – это oт Бога. А деньги? Деньги – у Бродских". Сахарные короли, украсившие дореволюционный Киев - 19.09.2026 Украина.ру
"Удача – это oт Бога. А деньги? Деньги – у Бродских". Сахарные короли, украсившие дореволюционный Киев
"Шутишь с Бродским? Тот как выедет в своей карете – Крещатик дрожит! Все шапки снимают, в том числе и я. Вот ловко было бы, если бы я вдруг выскочил в Бродские!" – так писал своей дорогой, благочестивой и благоразумной Шейне-Шейндл герой повести Шолом-Алейхема Менахем-Мендл. В Бродские его, конечно, не взяли. Киеву Бродских своих хватало
2026-09-19T08:00
2026-09-19T08:41
история
история
история малороссии
киев
россия
российская империя
xix век
1900-е
1910-е
центральная рада
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Собственно, Бродских в Киеве было трое: Израиль – зачинатель династии, Лев и Лазарь – его дети. Последний родился 19 сентября 1848 года в нынешнем Новомиргороде Кировоградской области. Лев – там же, в 1852 году, а их отец – в 1823 году. Отца Израиля звали Меер Шор, новую фамилию он взял, переехав в Поднепровье из галицкого местечка Броды.Все трое были известны как щедрые благотворители, но больше всего наследил в Егупце (так называли Киев герои Шолом-Алейхема) Лазарь Израилевич. На его средства были построены:- Центральная хоральная синагога, которая так и называется – "синагога Бродского". С этим зданием была связана настоящая детективная история – Киев в черту оседлости входил только частично, но городские власти возражали против строительства синагоги даже в еврейской части города. Тогда Бродский и архитектор Георгий Шлефер пошли на подлог – направили столицу прошение об открытии молельного дома (под них выделяли квартиры в доходных домах) и предоставили эскиз бокового фасада синагоги, оформленного как жилой дом. Подмены никто не заметил даже когда здание было построено и открыто с участием губернатора (уж не знаем как).- Бессарабский рынок в конце Крещатика. Условием постройки было отчисление части прибыли на благотворительные проекты Бродского, для чего наследникам пришлось продумывать особую схему оборота ценных бумаг – городские власти опасались, что рынок прибыли не даст и выплаты (а там была прописана фиксированная сумма, а не процент) повиснут на городском бюджете.- Бактериологический институт на Соломенке. Сейчас это здание на ул. Амосова заброшено.- Политехнический институт Бродский строил совместно с другими предпринимателями (самые большие индивидуальные вклады сделали сахарные магнаты Никола Терещенко – 150 тыс. и Бродский – 100 тыс.) – в обмен на принятие министром финансов С.Ю. Витте плана промышленников по регулированию рынка сахара в России.- Троицкий народный дом, в котором сейчас находится Национальная оперетта.Своим сказочным богатством Бродские были обязаны знакомством Лазаря Мееровича с графом Алексеем Бобринским – внук Екатерины II стал одним из первых, кто организовал производство украинского "белого золота" – свекловичного сахара (вообще первый в России сахарный завод был основан в 1802 году, а на территории Украины – в 1824 году). Именно благодаря знакомству с организацией труда на предприятиях Бобринского Бродский смог запустить прибыльное производство на рафинадном заводе в селе Лебедин, неподалёку от Шполы на Черкащине.В 1860 году Бродский с семейством перебрался в Одессу, где основал сахарный завод, а в 1865 стал уже киевским купцом. В 1870 он купил паровую мельницу на Подоле, в здании элеватора которой находится сейчас парламентская библиотека.Но главным бизнесом и его, и наследников был сахар – основанное им Александровское товарищество сахарных заводов в 1900 году включало 16 заводов на которых работало до 10 тысяч человек и выпускалось до четверти всего российского сахара. Общий объем производства рафинада составлял 5 млн пудов (80 тыс. тонн; сейчас на Украине производится ок. 1,7 млн тонн сахара). При заводах действовало 10 сберегательных касс, 16 больниц со 160 койками, четыре школы для 600 детей, 10 библиотек, 2 избы-читальни, 2 заводских оркестра, 4 чайные и 20 бараков на 8 тыс. рабочих.Внутри страны сахар продавался по такой же цене как импортный – благодаря протекционистским тарифам. При этом старший Бродский был одним из первых предпринимателей, вышедших с российским сахаром на мировой рынок.Витте вспоминал о нём так:"Это был на вид очень почтенный старик, напоминавший собою по наружности библейского патриарха. Он был чрезвычайный богач. Мне приходилось с ним неоднократно разговаривать, вести чисто деловые беседы, и всегда он производил на меня впечатление человека замечательно умного, но почти совсем необразованного".Благотворительные проекты Израиля Бродского охватывали еврейскую бедноту Киева и Новомиргород (точнее его часть – Златополь, который тогда был отдельным местечком). Благодаря этому в небольшом городке масса красивейших зданий модерновой архитектуры.Умер он 11 октября 1888 года в Киеве, дело подхватили его оборотистые сыновья.Лазарь вкладывался уже не только в сахар, хотя и его не забывал – на выставке в Париже в 1900 году он получил французский орден Почётного легиона за высокое качество продукции своих заводов. По его предложению в 1897 году, вместо существовавшего с 1887 года Сахарного синдиката (он распался из-за падения цен на Лондонской бирже и последовавшего массового нарушения обязательств участниками) было создано Всероссийское общество сахарозаводчиков – объединение, диктовавшее цены на сырьё и готовую продукцию по всей империи.Среди прочего Лазарь Бродский числился членом Совета Санкт-Петербургского Международного коммерческого банка, директором Правления Киевского общества водоснабжения, директором-распорядителем и членом Правления Общества Мукомольной паровой мельницы, учредителем и председателем Правления Второго пароходного общества по Днепру и его притокам, членом Совета Киевского Общества взаимного кредита. Ему принадлежали соляные промыслы в районе Одессы, угольные шахты в Екатеринославской губернии, немалый пай Хамовнического пивоваренного завода в Москве, а также почти 40 тыс. гектаров земли.Он был крупнейшим акционером киевского Общества городской канализации и Киевского трамвайного общества. Когда в 1899 году в Киеве был открыт Городской музей древностей и искусств (сейчас – Национальный художественный музей), первыми его экспонатами стали подарки Лазаря Бродского.Умер он 19 сентября 1904 года в Базеле, но похоронен был в Киеве.Его дочь, Валентина, стала (уже в эмиграции) второй женой Марка Шагала.Лев Бродский (именно его скорее всего имел в виду Шолом-Алейхем) отличался от брата и отца характером. Он тоже был удачливым промышленником и торговцем, наладившим экспорт малороссийского сахара в Иран. Причём там он ухитрился стать монополистом, оттеснив европейских конкурентов и создавая хитромудрые схемы контрабанды (они потом очень помогли с экспортом во время Первой Мировой войны).В 1912 году Лев Израилевич продал свой пай банковскому синдикату, оставив себе 20% акций. При этом он продолжал из спортивного интереса строить хитрые бизнес-схемы, приносившие ему неплохой доход (на шелобаны, как известно, только пацаны играют…)Ему принадлежал ряд доходных домов в центре Киева и среди них подлинный бриллиант – самая современная и комфортабельная в городе гостиница "Континенталь" на Николаевской улице (в её цокольном этаже в 1918 году работал знаменитый артистический клуб "Х.Л.А.М.", выведенный Булгаковым в "Белой гвардии" как "ПРАХ").Он тоже был щедрым благотворителем, например – он выкупил здание театра Соловцова (сейчас – театр им. И. Франко), построил здание Первого коммерческого училища на Бульварно-Кудрявской улице (там учился Семён Вольфович Высоцкий – отец легендарного актёра и певца), построил рядом с Хоральной Купеческую синагогу (сейчас – кинотеатр). По данным исследователей он вложил в развитие родного города около 2 млн рублей (при общем состоянии порядка 100 млн).При этом он был заядлым карточным игроком (чтобы удовлетворить свою страсть, не выводя деньги из бизнеса, он в 1908 году открыл в Киеве казино "Конкордия"), пьяницей, дамским негодником и просто чудаком – он, например, требовал от города арендную плату за пользование лестницей с нынешней площади Франко на улицу Банковую – чисто из принципа, потому что на его финансовом положении эти копейки (10 тыс. руб. в год) отразиться никак не могли.После революции Бродский финансировал сначала правительство Центральной Рады (что закончилось похищением его партнёра – банкира Абрама Доброго, члена правления общества сахарозаводчиков), потом – Украинской державы гетмана Скоропадского. Считается, что министр финансов Антон Ржепецкий и министр торговли и промышленности Сергей Гутник попали в правительство благодаря протекции Бродского. Кстати, финансовая система гетманата по временам Гражданской войны выглядела очень прилично – мало не образцово.Когда возникла угроза захвата Киева большевиками Бродский эмигрировал во Францию, причём смог обналичить и вывезти определённую часть своих активов. Умер в Париже в 1923 году.Бродские оставили яркий след в истории России и Киева, но след, конечно, неоднозначный – благотворительность – благотворительностью, а эксплуатация – эксплуатацией. Адскими условиями труда на предприятиях российское купечество пилило сук, на котором само и сидело (причём именно на предприятиях Бродских условия труда были сравнительно приличными, а текучка – небольшой).Достаточно вспомнить, что на мельнице Бродского начинал свой трудовой путь еврейский парнишка, именем которого позже был назван московский метрополитен – Лазарь Каганович.
https://ukraina.ru/20200712/1028229998.html
https://ukraina.ru/20250103/cherta-osedlosti-evrei-i-rossiyskaya-imperiya-1075390423.html
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история, история малороссии, киев, россия, российская империя, xix век, 1900-е, 1910-е, центральная рада, сахар, бизнес, евреи, благотворительность
История, История, история Малороссии, Киев, Россия, Российская империя, XIX век, 1900-е, 1910-е, Центральная Рада, сахар, бизнес, евреи, благотворительность

"Удача – это oт Бога. А деньги? Деньги – у Бродских". Сахарные короли, украсившие дореволюционный Киев

08:00 19.09.2026 (обновлено: 08:41 19.09.2026)
 
© commons.wikimedia.orgСинагога Бродского в Киеве
Синагога Бродского в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© commons.wikimedia.org
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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"Шутишь с Бродским? Тот как выедет в своей карете – Крещатик дрожит! Все шапки снимают, в том числе и я. Вот ловко было бы, если бы я вдруг выскочил в Бродские!" – так писал своей дорогой, благочестивой и благоразумной Шейне-Шейндл герой повести Шолом-Алейхема Менахем-Мендл. В Бродские его, конечно, не взяли. Киеву Бродских своих хватало
Собственно, Бродских в Киеве было трое: Израиль – зачинатель династии, Лев и Лазарь – его дети. Последний родился 19 сентября 1848 года в нынешнем Новомиргороде Кировоградской области. Лев – там же, в 1852 году, а их отец – в 1823 году. Отца Израиля звали Меер Шор, новую фамилию он взял, переехав в Поднепровье из галицкого местечка Броды.
Все трое были известны как щедрые благотворители, но больше всего наследил в Егупце (так называли Киев герои Шолом-Алейхема) Лазарь Израилевич. На его средства были построены:
- Центральная хоральная синагога, которая так и называется – "синагога Бродского". С этим зданием была связана настоящая детективная история – Киев в черту оседлости входил только частично, но городские власти возражали против строительства синагоги даже в еврейской части города. Тогда Бродский и архитектор Георгий Шлефер пошли на подлог – направили столицу прошение об открытии молельного дома (под них выделяли квартиры в доходных домах) и предоставили эскиз бокового фасада синагоги, оформленного как жилой дом. Подмены никто не заметил даже когда здание было построено и открыто с участием губернатора (уж не знаем как).
- Бессарабский рынок в конце Крещатика. Условием постройки было отчисление части прибыли на благотворительные проекты Бродского, для чего наследникам пришлось продумывать особую схему оборота ценных бумаг – городские власти опасались, что рынок прибыли не даст и выплаты (а там была прописана фиксированная сумма, а не процент) повиснут на городском бюджете.
- Бактериологический институт на Соломенке. Сейчас это здание на ул. Амосова заброшено.
Бессарабский рынок в Киеве
12 июля 2020, 10:27
Бессарабка - хитрый рынок, построенные на еврейские деньгиВот уже более ста лет самый центр Киева украшает разноязыкий и веселый базар, знаменитый на весь бывший Советский Союз - Бесарабский рынок или в просторечии "Бессарабка". На самом деле вся история этого места наполнена событиями, которые в полной мере отражают более чем вековую историю столицы Украины - Киева
- Политехнический институт Бродский строил совместно с другими предпринимателями (самые большие индивидуальные вклады сделали сахарные магнаты Никола Терещенко – 150 тыс. и Бродский – 100 тыс.) – в обмен на принятие министром финансов С.Ю. Витте плана промышленников по регулированию рынка сахара в России.
- Троицкий народный дом, в котором сейчас находится Национальная оперетта.
Своим сказочным богатством Бродские были обязаны знакомством Лазаря Мееровича с графом Алексеем Бобринским – внук Екатерины II стал одним из первых, кто организовал производство украинского "белого золота" – свекловичного сахара (вообще первый в России сахарный завод был основан в 1802 году, а на территории Украины – в 1824 году). Именно благодаря знакомству с организацией труда на предприятиях Бобринского Бродский смог запустить прибыльное производство на рафинадном заводе в селе Лебедин, неподалёку от Шполы на Черкащине.
© commons.wikimedia.orgИзраиль Бродский
Израиль Бродский - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© commons.wikimedia.org
Израиль Бродский
В 1860 году Бродский с семейством перебрался в Одессу, где основал сахарный завод, а в 1865 стал уже киевским купцом. В 1870 он купил паровую мельницу на Подоле, в здании элеватора которой находится сейчас парламентская библиотека.
Но главным бизнесом и его, и наследников был сахар – основанное им Александровское товарищество сахарных заводов в 1900 году включало 16 заводов на которых работало до 10 тысяч человек и выпускалось до четверти всего российского сахара. Общий объем производства рафинада составлял 5 млн пудов (80 тыс. тонн; сейчас на Украине производится ок. 1,7 млн тонн сахара). При заводах действовало 10 сберегательных касс, 16 больниц со 160 койками, четыре школы для 600 детей, 10 библиотек, 2 избы-читальни, 2 заводских оркестра, 4 чайные и 20 бараков на 8 тыс. рабочих.
Внутри страны сахар продавался по такой же цене как импортный – благодаря протекционистским тарифам. При этом старший Бродский был одним из первых предпринимателей, вышедших с российским сахаром на мировой рынок.
- РИА Новости, 1920, 03.01.2025
3 января 2025, 08:00История
Черта оседлости. Евреи и Российская империяЧерта оседлости для лиц иудейского вероисповедания фактически была введена указом Екатерины II от 3 января 1792 года. Указ разрешал евреям постоянно проживать в Белоруссии и Новороссии, и воспрещал запись в купечество. Далее был принят ряд уточняющих актов, вплоть до "Положения о евреях" 1835 года, в котором, собственно, появилось слово "черта"
Витте вспоминал о нём так:
"Это был на вид очень почтенный старик, напоминавший собою по наружности библейского патриарха. Он был чрезвычайный богач. Мне приходилось с ним неоднократно разговаривать, вести чисто деловые беседы, и всегда он производил на меня впечатление человека замечательно умного, но почти совсем необразованного".
Благотворительные проекты Израиля Бродского охватывали еврейскую бедноту Киева и Новомиргород (точнее его часть – Златополь, который тогда был отдельным местечком). Благодаря этому в небольшом городке масса красивейших зданий модерновой архитектуры.
Умер он 11 октября 1888 года в Киеве, дело подхватили его оборотистые сыновья.
© ФотоНиколай Пимоненко "Портрет Лазаря Бродского", 1897 год
Николай Пимоненко Портрет Лазаря Бродского, 1897 год - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© Фото
Николай Пимоненко "Портрет Лазаря Бродского", 1897 год
Лазарь вкладывался уже не только в сахар, хотя и его не забывал – на выставке в Париже в 1900 году он получил французский орден Почётного легиона за высокое качество продукции своих заводов. По его предложению в 1897 году, вместо существовавшего с 1887 года Сахарного синдиката (он распался из-за падения цен на Лондонской бирже и последовавшего массового нарушения обязательств участниками) было создано Всероссийское общество сахарозаводчиков – объединение, диктовавшее цены на сырьё и готовую продукцию по всей империи.
Среди прочего Лазарь Бродский числился членом Совета Санкт-Петербургского Международного коммерческого банка, директором Правления Киевского общества водоснабжения, директором-распорядителем и членом Правления Общества Мукомольной паровой мельницы, учредителем и председателем Правления Второго пароходного общества по Днепру и его притокам, членом Совета Киевского Общества взаимного кредита. Ему принадлежали соляные промыслы в районе Одессы, угольные шахты в Екатеринославской губернии, немалый пай Хамовнического пивоваренного завода в Москве, а также почти 40 тыс. гектаров земли.
Он был крупнейшим акционером киевского Общества городской канализации и Киевского трамвайного общества. Когда в 1899 году в Киеве был открыт Городской музей древностей и искусств (сейчас – Национальный художественный музей), первыми его экспонатами стали подарки Лазаря Бродского.
- РИА Новости, 1920, 01.03.2025
1 марта 2025, 16:21История
Шолом-Алейхем: самый знаменитый Рабинович2 марта 1859 года в Переяславе (ныне Переяслав-Хмельницкий Киевской области) родился Шолом (Соломон Наумович) Рабинович, писавший под псевдонимом "Шолом-Алейхем" (Мир вам), — классик литературы на языке идиш. Он писал на языке, на котором уже почти никто в мире не говорит и совсем никто не пишет стихов и прозы
Умер он 19 сентября 1904 года в Базеле, но похоронен был в Киеве.
Его дочь, Валентина, стала (уже в эмиграции) второй женой Марка Шагала.
Лев Бродский (именно его скорее всего имел в виду Шолом-Алейхем) отличался от брата и отца характером. Он тоже был удачливым промышленником и торговцем, наладившим экспорт малороссийского сахара в Иран. Причём там он ухитрился стать монополистом, оттеснив европейских конкурентов и создавая хитромудрые схемы контрабанды (они потом очень помогли с экспортом во время Первой Мировой войны).
© commons.wikimedia.orgЛев Бродский
Лев Бродский - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© commons.wikimedia.org
Лев Бродский
В 1912 году Лев Израилевич продал свой пай банковскому синдикату, оставив себе 20% акций. При этом он продолжал из спортивного интереса строить хитрые бизнес-схемы, приносившие ему неплохой доход (на шелобаны, как известно, только пацаны играют…)
Ему принадлежал ряд доходных домов в центре Киева и среди них подлинный бриллиант – самая современная и комфортабельная в городе гостиница "Континенталь" на Николаевской улице (в её цокольном этаже в 1918 году работал знаменитый артистический клуб "Х.Л.А.М.", выведенный Булгаковым в "Белой гвардии" как "ПРАХ").
Он тоже был щедрым благотворителем, например – он выкупил здание театра Соловцова (сейчас – театр им. И. Франко), построил здание Первого коммерческого училища на Бульварно-Кудрявской улице (там учился Семён Вольфович Высоцкий – отец легендарного актёра и певца), построил рядом с Хоральной Купеческую синагогу (сейчас – кинотеатр). По данным исследователей он вложил в развитие родного города около 2 млн рублей (при общем состоянии порядка 100 млн).
- РИА Новости, 1920, 25.07.2025
25 июля 2025, 12:00История
Украинские корни Высоцкого. 45 лет со дня смерти поэтаПоэт, композитор, бард и сценарист, актёр театра и кино Владимир Семёнович Высоцкий умер 25 июля 1980 года в Москве. Даже на фоне беспрецедентных мер безопасности в связи с проходившей с столице СССР Олимпиадой власти не пытались противодействовать массовым траурным мероприятиям. На панихиду в Театре на Таганке пришло свыше 100 тысяч человек...
При этом он был заядлым карточным игроком (чтобы удовлетворить свою страсть, не выводя деньги из бизнеса, он в 1908 году открыл в Киеве казино "Конкордия"), пьяницей, дамским негодником и просто чудаком – он, например, требовал от города арендную плату за пользование лестницей с нынешней площади Франко на улицу Банковую – чисто из принципа, потому что на его финансовом положении эти копейки (10 тыс. руб. в год) отразиться никак не могли.
После революции Бродский финансировал сначала правительство Центральной Рады (что закончилось похищением его партнёра – банкира Абрама Доброго, члена правления общества сахарозаводчиков), потом – Украинской державы гетмана Скоропадского. Считается, что министр финансов Антон Ржепецкий и министр торговли и промышленности Сергей Гутник попали в правительство благодаря протекции Бродского. Кстати, финансовая система гетманата по временам Гражданской войны выглядела очень прилично – мало не образцово.
Когда возникла угроза захвата Киева большевиками Бродский эмигрировал во Францию, причём смог обналичить и вывезти определённую часть своих активов. Умер в Париже в 1923 году.
© commons.wikimedia.orgМельница Бродского, 1910-е годы
Мельница Бродского, 1910-е годы - РИА Новости, 1920, 15.09.2026
© commons.wikimedia.org
Мельница Бродского, 1910-е годы
Бродские оставили яркий след в истории России и Киева, но след, конечно, неоднозначный – благотворительность – благотворительностью, а эксплуатация – эксплуатацией. Адскими условиями труда на предприятиях российское купечество пилило сук, на котором само и сидело (причём именно на предприятиях Бродских условия труда были сравнительно приличными, а текучка – небольшой).
Достаточно вспомнить, что на мельнице Бродского начинал свой трудовой путь еврейский парнишка, именем которого позже был назван московский метрополитен – Лазарь Каганович.
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