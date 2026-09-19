https://ukraina.ru/20260919/ssha-odobrili-ukraine-paket-pvo-na-268-mlrd-no-bez-raket-patriot-1083297802.html

США одобрили Украине пакет ПВО на $2,68 млрд, но без ракет Patriot

США одобрили Украине пакет ПВО на $2,68 млрд, но без ракет Patriot - 19.09.2026 Украина.ру

США одобрили Украине пакет ПВО на $2,68 млрд, но без ракет Patriot

Госдепартамент США дал предварительное согласие на продажу Украине крупного пакета вооружений для противовоздушной обороны и боеприпасов на сумму $2,68 млрд. Однако ракет для комплексов Patriot в перечне не оказалось.— об этом говорится в заявлении на сайте ведомства

2026-09-19T10:22

2026-09-19T10:22

2026-09-19T10:22

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Согласно обнародованному перечню, Украина может получить ракеты-клоны С-300, GAM-67, зенитные системы с управляемыми ракетами увеличенной дальности, пусковые установки ITEL 1.5 с комплектами модернизации, а также радары RPS 202 для борьбы с беспилотниками. Судя по составу, акцент сделан на усилении ПВО против дронов и крылатых ракет, а не на противобаллистической обороне.Если сделка состоится, расходы лягут на европейских союзников и средства американской программы Foreign Military Financing, выделенные ещё предыдущей администрацией США. Американский вклад при этом будет засчитан как взнос Вашингтона в американо-украинский Инвестиционный фонд восстановления по схеме взаимозачёта 1 к 1. На данный момент речь идёт лишь о предварительном одобрении потенциальной продажи. Документ должен пройти рассмотрение в Конгрессе США, и юридически сделка ещё не заключена.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Адские" санкции, разгром противника, "казнокрады" у руля. Хроника событий на утро 19 сентябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, сша, украина, вашингтон, с-300, украина.ру