Украинский МИД поблагодарил Трампа за "адские санкции" - 19.09.2026 Украина.ру
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Украинский МИД поблагодарил Трампа за "адские санкции"
Украинский МИД поблагодарил Трампа за "адские санкции" - 19.09.2026 Украина.ру
Украинский МИД поблагодарил Трампа за "адские санкции"
США ввели новый пакет санкций против России и Ирана. Президент Дональд Трамп подписал соответствующий закон, получивший двухпартийную поддержку в Конгрессе. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал это событие "историческим днём" и поблагодарил Вашингтон. Об этом он написал в соцсети X
2026-09-19T13:19
2026-09-19T13:28
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Украинская сторона рассчитывает, что новые ограничения усилят давление на российскую экономику. Сибига в своём сообщении в соцсети X заявил, что расчёты Кремля "в очередной раз не оправдываются", а давление на Россию будет только нарастать. По его словам, двухпартийная поддержка закона в обеих палатах Конгресса посылает Москве чёткий сигнал: "агрессор заплатит высокую цену".Министр также отдал дань уважения покойному сенатору Линдси Грэму*, одному из авторов инициативы, и призвал Евросоюз и страны G7 последовать примеру США. Сибига по сути повторил слова авторов проекта о том, что санкции нужны для того, чотбы "лишить Владимира Путина доходов на финансирование войны России против Украины".Сомнительно, что под этой формулировкой кроется стремление США лишить Москву ресурсов для дальнейшего ведения военной спецоперации и скорее усадить её за стол переговоров в момент, когда ВСУ испытывают проблемы на фронте, пишет автори издания Украина.ру Евгения Кондакова. Введение новых санкций со стороны США будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Кроме того, от введения санкций в первую очередь пострадает мировой энергетический рынок, отмечают эксперты. Потеря российских энергоресурсов будет особенно заметна на фоне блокады Ормузского пролива и утраты объёмов нефти из стран Ближнего Востока. * Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, дональд трамп, мид украины, ес, линдси грэм, иран, россия
Новости, США, Дональд Трамп, МИД Украины, ЕС, Линдси Грэм, Иран, Россия

Украинский МИД поблагодарил Трампа за "адские санкции"

13:19 19.09.2026 (обновлено: 13:28 19.09.2026)
 
© ФотоГлава МИД Украины подтвердил, что Киев просит Польшу одолжить 120 миллионов евро для закупки вооружений
Глава МИД Украины подтвердил, что Киев просит Польшу одолжить 120 миллионов евро для закупки вооружений - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
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США ввели новый пакет санкций против России и Ирана. Президент Дональд Трамп подписал соответствующий закон, получивший двухпартийную поддержку в Конгрессе. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал это событие "историческим днём" и поблагодарил Вашингтон. Об этом он написал в соцсети X
Украинская сторона рассчитывает, что новые ограничения усилят давление на российскую экономику. Сибига в своём сообщении в соцсети X заявил, что расчёты Кремля "в очередной раз не оправдываются", а давление на Россию будет только нарастать. По его словам, двухпартийная поддержка закона в обеих палатах Конгресса посылает Москве чёткий сигнал: "агрессор заплатит высокую цену".
Министр также отдал дань уважения покойному сенатору Линдси Грэму*, одному из авторов инициативы, и призвал Евросоюз и страны G7 последовать примеру США. Сибига по сути повторил слова авторов проекта о том, что санкции нужны для того, чотбы "лишить Владимира Путина доходов на финансирование войны России против Украины".
Сомнительно, что под этой формулировкой кроется стремление США лишить Москву ресурсов для дальнейшего ведения военной спецоперации и скорее усадить её за стол переговоров в момент, когда ВСУ испытывают проблемы на фронте, пишет автори издания Украина.ру Евгения Кондакова.
Введение новых санкций со стороны США будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования на Украине, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кроме того, от введения санкций в первую очередь пострадает мировой энергетический рынок, отмечают эксперты. Потеря российских энергоресурсов будет особенно заметна на фоне блокады Ормузского пролива и утраты объёмов нефти из стран Ближнего Востока.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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