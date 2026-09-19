https://ukraina.ru/20260919/izbival-dushil-izdevalsya-stali-izvestny-zverstva-voenkoma-iz-odessy-i-chto-ego-zhdt-1083300691.html
Избивал, душил, издевался. Стали известны зверства военкома из Одессы и что его ждёт
Избивал, душил, издевался. Стали известны зверства военкома из Одессы и что его ждёт - 19.09.2026 Украина.ру
Избивал, душил, издевался. Стали известны зверства военкома из Одессы и что его ждёт
Суд в Одессе вынес обвинительный приговор сотруднику ТЦК, который применял насилие и пытки к мобилизованным. Об этом сообщает "Страна.ua"
2026-09-19T14:28
2026-09-19T14:28
2026-09-19T14:45
сво
спецоперация
одесса
черкассы
владимир зеленский
тцк
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Согласно материалам дела, сотрудник ТЦК проводил мобилизацию трех мужчин без участия полиции. К задержанным применяли газ — один из них потерял сознание. Их били руками и палкой, в том числе по голове. Угрожали дальнейшим насилием, включая сексуальное. Потерпевших хватали за шею и прижимали к полу автомобиля.При этом документы у мужчин не проверяли, чтобы установить законные основания для мобилизации. В материалах суда указано, что все эти обстоятельства были подтверждены в ходе следствия.Как отмечает издание, военком признал вину в рамках соглашения с прокуратурой. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.Как накануне сообщил журналист и бывший военнослужащий Дмитрий Гнап, в Черкассах подростки набросились на бус ТЦК и закидали его камнями. Подробности — в материале "Молодцы, пацаны!": подростки в Черкассах нашли управу на людоловов ЗеленскогоТакже на эту тему: В корсете на фронт: ТЦК признал годным мужчину с переломом позвоночника
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сво, спецоперация, одесса, черкассы, владимир зеленский, тцк
СВО, Спецоперация, Одесса, Черкассы, Владимир Зеленский, ТЦК
Избивал, душил, издевался. Стали известны зверства военкома из Одессы и что его ждёт
14:28 19.09.2026 (обновлено: 14:45 19.09.2026)
Суд в Одессе вынес обвинительный приговор сотруднику ТЦК, который применял насилие и пытки к мобилизованным. Об этом сообщает "Страна.ua"
Согласно материалам дела, сотрудник ТЦК проводил мобилизацию трех мужчин без участия полиции. К задержанным применяли газ — один из них потерял сознание. Их били руками и палкой, в том числе по голове. Угрожали дальнейшим насилием, включая сексуальное. Потерпевших хватали за шею и прижимали к полу автомобиля.
При этом документы у мужчин не проверяли, чтобы установить законные основания для мобилизации. В материалах суда указано, что все эти обстоятельства были подтверждены в ходе следствия.
Как отмечает издание, военком признал вину в рамках соглашения с прокуратурой. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Как накануне сообщил журналист и бывший военнослужащий Дмитрий Гнап, в Черкассах подростки набросились на бус ТЦК и закидали его камнями. Подробности — в материале "Молодцы, пацаны!": подростки в Черкассах нашли управу на людоловов Зеленского