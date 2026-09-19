https://ukraina.ru/20260919/izbival-dushil-izdevalsya-stali-izvestny-zverstva-voenkoma-iz-odessy-i-chto-ego-zhdt-1083300691.html

Избивал, душил, издевался. Стали известны зверства военкома из Одессы и что его ждёт

Избивал, душил, издевался. Стали известны зверства военкома из Одессы и что его ждёт - 19.09.2026 Украина.ру

Избивал, душил, издевался. Стали известны зверства военкома из Одессы и что его ждёт

Суд в Одессе вынес обвинительный приговор сотруднику ТЦК, который применял насилие и пытки к мобилизованным. Об этом сообщает "Страна.ua"

2026-09-19T14:28

2026-09-19T14:28

2026-09-19T14:45

сво

спецоперация

одесса

черкассы

владимир зеленский

тцк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082541228_0:5:651:371_1920x0_80_0_0_012affca75cb49f9e3b76b8f04968c6c.jpg

Согласно материалам дела, сотрудник ТЦК проводил мобилизацию трех мужчин без участия полиции. К задержанным применяли газ — один из них потерял сознание. Их били руками и палкой, в том числе по голове. Угрожали дальнейшим насилием, включая сексуальное. Потерпевших хватали за шею и прижимали к полу автомобиля.При этом документы у мужчин не проверяли, чтобы установить законные основания для мобилизации. В материалах суда указано, что все эти обстоятельства были подтверждены в ходе следствия.Как отмечает издание, военком признал вину в рамках соглашения с прокуратурой. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.Как накануне сообщил журналист и бывший военнослужащий Дмитрий Гнап, в Черкассах подростки набросились на бус ТЦК и закидали его камнями. Подробности — в материале "Молодцы, пацаны!": подростки в Черкассах нашли управу на людоловов ЗеленскогоТакже на эту тему: В корсете на фронт: ТЦК признал годным мужчину с переломом позвоночника

одесса

черкассы

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, одесса, черкассы, владимир зеленский, тцк