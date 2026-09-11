Силы ПВО за сутки сбили над Россией 545 беспилотников ВСУ - 11.09.2026 Украина.ру
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Силы ПВО за сутки сбили над Россией 545 беспилотников ВСУ
Силы ПВО за сутки сбили над Россией 545 беспилотников ВСУ - 11.09.2026 Украина.ру
Силы ПВО за сутки сбили над Россией 545 беспилотников ВСУ
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 97 украинских беспилотников, за сутки — 545. Об этом Минобороны РФ вечером 10 сентября сообщило в своём телеграм-канале
2026-09-11T00:23
2026-09-11T00:23
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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов проводится ночью."В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря.По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 9 сентября до 8:00 мск 10 сентября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Дагестана, Калмыкии и над акваториями Каспийского и Черного морей были сбиты 448 украинских беспилотников.Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами было уничтожено 545 украинских ударных БПЛА дальнего действия.Ранее сообщалось, что накануне над регионами России было перехвачено и уничтожено 108 украинских беспилотников за день, за сутки — 704.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Силы ПВО за сутки сбили над Россией 545 беспилотников ВСУ

00:23 11.09.2026
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 11.09.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами России 97 украинских беспилотников, за сутки — 545. Об этом Минобороны РФ вечером 10 сентября сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов проводится ночью.
"В течение дня, в период с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Чёрного моря.
По данным минобороны, предшествующей ночью, с 20:00 мск 9 сентября до 8:00 мск 10 сентября, над территориями Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Дагестана, Калмыкии и над акваториями Каспийского и Черного морей были сбиты 448 украинских беспилотников.
Таким образом, всего за прошедшие сутки над российскими регионами было уничтожено 545 украинских ударных БПЛА дальнего действия.
Ранее сообщалось, что накануне над регионами России было перехвачено и уничтожено 108 украинских беспилотников за день, за сутки — 704.
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