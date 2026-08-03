"Зарабатывают миллиарды": Мирошник объяснил, почему Запад тянет войну на Украине - 03.08.2026 Украина.ру
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"Зарабатывают миллиарды": Мирошник объяснил, почему Запад тянет войну на Украине
"Зарабатывают миллиарды": Мирошник объяснил, почему Запад тянет войну на Украине - 03.08.2026 Украина.ру
"Зарабатывают миллиарды": Мирошник объяснил, почему Запад тянет войну на Украине
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник объяснил истинные причины затягивания боевых действий. Об этом 3 августа он заявил российским информагентсвам
2026-08-03T10:09
2026-08-03T10:09
новости
запад
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мирошник
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вооруженные силы украины
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"Идёт борьба за деньги — за распределение бюджетов, которые сейчас наметились в направлении ВПК. Это сознательно поддерживает фон, чтобы поток не прекращался, продолжался как можно дольше. На этом зарабатывают миллиарды военные концерны. Они не случайно лоббируют интересы США и Запада", — отметил дипломат.Ранее Мирошник сообщил, что с января текущего года жертвами ударов ВСУ стали более 35 несовершеннолетних. Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Ставка на истощение, провалы ВСУ, утечка оружия с Украины. Хроника событий на утро 3 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, запад, украина, россия, мирошник, впк, вооруженные силы украины
Новости, Запад, Украина, Россия, Мирошник, ВПК, Вооруженные силы Украины

"Зарабатывают миллиарды": Мирошник объяснил, почему Запад тянет войну на Украине

10:09 03.08.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкУкраина создает "кровавый фон" Генассамблее ООН, 14 мирных убито и 103 ранено за трое суток, заявил Мирошник
Украина создает кровавый фон Генассамблее ООН, 14 мирных убито и 103 ранено за трое суток, заявил Мирошник - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник объяснил истинные причины затягивания боевых действий. Об этом 3 августа он заявил российским информагентсвам
"Идёт борьба за деньги — за распределение бюджетов, которые сейчас наметились в направлении ВПК. Это сознательно поддерживает фон, чтобы поток не прекращался, продолжался как можно дольше. На этом зарабатывают миллиарды военные концерны. Они не случайно лоббируют интересы США и Запада", — отметил дипломат.
Ранее Мирошник сообщил, что с января текущего года жертвами ударов ВСУ стали более 35 несовершеннолетних.
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Ставка на истощение, провалы ВСУ, утечка оружия с Украины. Хроника событий на утро 3 августа
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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