https://ukraina.ru/20260803/zarabatyvayut-milliardy-miroshnik-obyasnil-pochemu-zapad-tyanet-voynu-na-ukraine-1082089430.html

"Зарабатывают миллиарды": Мирошник объяснил, почему Запад тянет войну на Украине

"Зарабатывают миллиарды": Мирошник объяснил, почему Запад тянет войну на Украине - 03.08.2026 Украина.ру

"Зарабатывают миллиарды": Мирошник объяснил, почему Запад тянет войну на Украине

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник объяснил истинные причины затягивания боевых действий. Об этом 3 августа он заявил российским информагентсвам

2026-08-03T10:09

2026-08-03T10:09

2026-08-03T10:09

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"Идёт борьба за деньги — за распределение бюджетов, которые сейчас наметились в направлении ВПК. Это сознательно поддерживает фон, чтобы поток не прекращался, продолжался как можно дольше. На этом зарабатывают миллиарды военные концерны. Они не случайно лоббируют интересы США и Запада", — отметил дипломат.Ранее Мирошник сообщил, что с января текущего года жертвами ударов ВСУ стали более 35 несовершеннолетних. Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Ставка на истощение, провалы ВСУ, утечка оружия с Украины. Хроника событий на утро 3 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, запад, украина, россия, мирошник, впк, вооруженные силы украины