https://ukraina.ru/20260805/zachem-tramp-idt-po-smertelnomu-puti-trotskogo-i-chto-prigotovili-amerikantsam-na-ukraine--ordukhanyan-1082191585.html
Зачем Трамп идёт по смертельному пути Троцкого и что приготовили американцам на Украине — Ордуханян
Зачем Трамп идёт по смертельному пути Троцкого и что приготовили американцам на Украине — Ордуханян - 05.08.2026 Украина.ру
Зачем Трамп идёт по смертельному пути Троцкого и что приготовили американцам на Украине — Ордуханян
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о троцкистском политическом пути президента США Дональда Трампа, неизбежно ведущем его к импичменту
2026-08-05T10:26
2026-08-05T10:26
2026-08-05T10:27
видео
сша
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рафаэль ордуханян
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нато
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00:23 – Итоги переговоров США и Ирана.13:39 – Креативные идеи США для победы над Ираном.21:45 - Зачем США координация НАТО в помощи Украине?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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видео, сша, украина, иран, дональд трамп, рафаэль ордуханян, троцкий, украина.ру, нато, видео
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Зачем Трамп идёт по смертельному пути Троцкого и что приготовили американцам на Украине — Ордуханян
10:26 05.08.2026 (обновлено: 10:27 05.08.2026)
Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в эфире Украина.ру рассказал о троцкистском политическом пути президента США Дональда Трампа, неизбежно ведущем его к импичменту
00:23 – Итоги переговоров США и Ирана.
13:39 – Креативные идеи США для победы над Ираном.
21:45 - Зачем США координация НАТО в помощи Украине?