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В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов, служившего в СС

В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов, служившего в СС - 04.08.2026 Украина.ру

В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов, служившего в СС

В Латвии с почестями похоронили 102-летнего Лаймониса Эзергайлиса, который, согласно информации неправительственных организаций России, в годы Великой Отечественной войны служил в латышском легионе СС. Об этом 4 августа пишет РИА Новости

2026-08-04T07:30

2026-08-04T07:30

2026-08-04T07:33

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"С почестями проводили латвийского легионера и общественного деятеля Лаймониса Эзергайлиса на братском кладбище Лестене в городе Тукумс", — сообщило Латвийское телевидение.Как следует из доклада неправительственных организаций России "Пособники нацистских преступлений", Эзергайлис родился в 1923 году, в годы Великой Отечественной войны служил в латышском легионе СС. После распада СССР тогдашний президент Латвии Андрис Берзиньш вручил пособнику нацистов высшую награду Латвии — орден Трёх звезд.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против Советского Союза, а также в Эстонии, Латвии, Литве.В декабре 2023 года президент России Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции.Подробнее об этом - в материале Елены Кирюшкиной Задорнов, Бортко и даже Лайма Вайкуле: Запад и Украина расширили культурный фронт войны с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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