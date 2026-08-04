В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов, служившего в СС - 04.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260804/v-latvii-s-pochestyami-pokhoronili-102-letnego-posobnika-natsistov-sluzhivshego-v-ss-1082133707.html
В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов, служившего в СС
В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов, служившего в СС - 04.08.2026 Украина.ру
В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов, служившего в СС
В Латвии с почестями похоронили 102-летнего Лаймониса Эзергайлиса, который, согласно информации неправительственных организаций России, в годы Великой Отечественной войны служил в латышском легионе СС. Об этом 4 августа пишет РИА Новости
2026-08-04T07:30
2026-08-04T07:33
украина.ру
новости
прибалтика
латвия
русофобия
нацисты
националисты
нацизм
сс
андрис берзиньш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101281/18/1012811850_0:14:2877:1632_1920x0_80_0_0_89587bc24323e323eb1463de6ba79847.jpg
"С почестями проводили латвийского легионера и общественного деятеля Лаймониса Эзергайлиса на братском кладбище Лестене в городе Тукумс", — сообщило Латвийское телевидение.Как следует из доклада неправительственных организаций России "Пособники нацистских преступлений", Эзергайлис родился в 1923 году, в годы Великой Отечественной войны служил в латышском легионе СС. После распада СССР тогдашний президент Латвии Андрис Берзиньш вручил пособнику нацистов высшую награду Латвии — орден Трёх звезд.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против Советского Союза, а также в Эстонии, Латвии, Литве.В декабре 2023 года президент России Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции.Подробнее об этом - в материале Елены Кирюшкиной Задорнов, Бортко и даже Лайма Вайкуле: Запад и Украина расширили культурный фронт войны с Россией.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
прибалтика
латвия
россия
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101281/18/1012811850_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_26fbb9244feab58fbee1d6f90611b3ac.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, прибалтика, латвия, русофобия, нацисты, националисты, нацизм, сс, андрис берзиньш, неонацисты, похороны, россия, владимир путин, сергей лавров, великая отечественная война, мир без границ
Украина.ру, Новости, Прибалтика, Латвия, Русофобия, нацисты, националисты, нацизм, СС, Андрис Берзиньш, неонацисты, похороны, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Великая Отечественная война, Мир без границ

В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов, служившего в СС

07:30 04.08.2026 (обновлено: 07:33 04.08.2026)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкШествие участников легиона Ваффен СС в Риге
Шествие участников легиона Ваффен СС в Риге - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В Латвии с почестями похоронили 102-летнего Лаймониса Эзергайлиса, который, согласно информации неправительственных организаций России, в годы Великой Отечественной войны служил в латышском легионе СС. Об этом 4 августа пишет РИА Новости
"С почестями проводили латвийского легионера и общественного деятеля Лаймониса Эзергайлиса на братском кладбище Лестене в городе Тукумс", — сообщило Латвийское телевидение.
Как следует из доклада неправительственных организаций России "Пособники нацистских преступлений", Эзергайлис родился в 1923 году, в годы Великой Отечественной войны служил в латышском легионе СС. После распада СССР тогдашний президент Латвии Андрис Берзиньш вручил пособнику нацистов высшую награду Латвии — орден Трёх звезд.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против Советского Союза, а также в Эстонии, Латвии, Литве.
В декабре 2023 года президент России Владимир Путин отметил, что в Прибалтике русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции.
Подробнее об этом - в материале Елены Кирюшкиной Задорнов, Бортко и даже Лайма Вайкуле: Запад и Украина расширили культурный фронт войны с Россией.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиПрибалтикаЛатвияРусофобиянацистынационалистынацизмССАндрис БерзиньшнеонацистыпохороныРоссияВладимир ПутинСергей ЛавровВеликая Отечественная войнаМир без границ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:13ВС РФ нанесли удары по целям в украинских портах и сухогрузам в море
09:07В селе Хмельницком произошло чрезвычайное происшествие, — губернатор Севастополя Развожаев
09:00Упор на терроризм, провалы ВСУ, истощенные арсеналы США. Хроника событий на утро 4 августа
08:47Латвия рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией
08:22Тихоокеанский флот ВМФ РФ начал учение по защите дальневосточных рубежей
08:22Главное за ночь 4 августа
07:58Пять человек погибли, еще шестеро пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье
07:30В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов, служившего в СС
07:10В ходе отражения ночной атаки на Ростовскую область уничтожено около 40 БПЛА в девяти районах
06:43Силы ПВО отбили атаку БПЛА на Воронежскую область
06:32Энергетические войны: Индия наращивает закупки российской нефти, Германия готовится к дефициту энергии
06:17Беспилотники ВСУ вновь атакуют Ленобласть, закрыт аэропорт, активно работает ПВО
06:06Александр Сосновский: Переговоров по Украине не будет, но тайные контакты России и Германии возможны
06:00"Война завтра не закончится": эксперт объяснил, почему Россия должна играть на опережение
05:57США ввели санкции против структур Минобороны РФ. Не за Украину
05:57Против пыток и унижения. 5 августа пройдёт международная акция в поддержку политзаключенных на Украине
05:45Штурм Покровского и выход к Доброполью: Рожин раскрыл, как будет идти СВО в августе
05:30"Трамп не любит попрошаек": у Зеленского нет шансов против Нетаньяху в Белом доме — Грозин
05:15"Полная блокада Украины": Евсеев объяснил, почему для победы важно перебить поставки ВСУ
05:04"Киев стал прифронтовым городом". Украинские эксперты ищут, куда отправить власть
Лента новостейМолния