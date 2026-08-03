Виктор Бут: мощные удары ВС РФ по Киеву уже услышали в Вашингтоне
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкРасширенное заседание комитета ГД по международным делам по вопросам помощи гражданам России, попавшим в тяжелую ситуацию за рубежом
Предприниматель и общественный деятель Виктор Бут заявил, что в американских СМИ изменилась риторика после успешных действий российской армии. Об этом 3 августа он сказал в эфире радио "Комсомольская правда"
"Мощные удары российской армии по киевскому режиму уже услышали в Вашингтоне. В американском медиапространстве чаще обсуждают нехватку военнослужащих у Украины и ситуацию на линии фронта", — отметил Бут.
По его словам, ВС РФ нарушили морские поставки вооружений через украинские порты и перешли к системному воздействию на военную и транспортную инфраструктуру противника.
Украинские удары по российской территории, в свою очередь, не принесли Киеву ожидаемого результата.
Ранее российские войска повредили стратегический мост через Днестровский лиман в районе Затоки — частично обрушился пролёт в северной части переправы, через которую Украина перевозила военные грузы и топливо с западного направления.
Подробнее – в материале Разрушен украинский стратегический мост в Затоке
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