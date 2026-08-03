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Виктор Бут: мощные удары ВС РФ по Киеву уже услышали в Вашингтоне

Виктор Бут: мощные удары ВС РФ по Киеву уже услышали в Вашингтоне - 03.08.2026 Украина.ру

Виктор Бут: мощные удары ВС РФ по Киеву уже услышали в Вашингтоне

Предприниматель и общественный деятель Виктор Бут заявил, что в американских СМИ изменилась риторика после успешных действий российской армии. Об этом 3 августа он сказал в эфире радио "Комсомольская правда"

2026-08-03T13:29

2026-08-03T13:29

2026-08-03T13:29

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"Мощные удары российской армии по киевскому режиму уже услышали в Вашингтоне. В американском медиапространстве чаще обсуждают нехватку военнослужащих у Украины и ситуацию на линии фронта", — отметил Бут.По его словам, ВС РФ нарушили морские поставки вооружений через украинские порты и перешли к системному воздействию на военную и транспортную инфраструктуру противника. Украинские удары по российской территории, в свою очередь, не принесли Киеву ожидаемого результата.Ранее российские войска повредили стратегический мост через Днестровский лиман в районе Затоки — частично обрушился пролёт в северной части переправы, через которую Украина перевозила военные грузы и топливо с западного направления.Подробнее – в материале Разрушен украинский стратегический мост в ЗатокеБольше новостей на начало дня представлено в обзоре Ставка на истощение, провалы ВСУ, утечка оружия с Украины. Хроника событий на утро 3 августаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, киев, вашингтон, виктор бут