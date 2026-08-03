https://ukraina.ru/20260803/stravit-astanu-i-moskvu-grozin-o-vozmozhnom-britanskom-slede-v-atakakh-na-tankery-ktk-1082101481.html

"Стравить Астану и Москву": Грозин о возможном британском следе в атаках на танкеры КТК

"Стравить Астану и Москву": Грозин о возможном британском следе в атаках на танкеры КТК - 03.08.2026 Украина.ру

"Стравить Астану и Москву": Грозин о возможном британском следе в атаках на танкеры КТК

Удары по КТК могут быть не только делом Киева, но и британских спецслужб или конкурентов Chevron, которые хотят стравить Москву и Астану. Сам Киев путается в показаниях — МИД не признаёт атак, в отличие от военных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал востоковед, руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин

2026-08-03T13:04

2026-08-03T13:04

2026-08-03T13:04

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На днях Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил об очередной атаке беспилотников на два танкера в районе своего терминала под Новороссийском, в результате чего была вновь остановлена отгрузка нефти. Под удар БПЛА попали танкеры "NISSOS SIFNOS" под флагом Маршалловых островов "MARATHI" под флагом Острова Мэн.Продолжая тему ударов по КТК, Грозин заявил, что украинская сторона путается в показаниях. "МИД Украины не признает эти удары, в отличие от Сил беспилотных операций ВСУ. Они сами путаются в показаниях", — пояснил эксперт.Грозин предположил, что удары могут наноситься конкурентами Chevron. "Я допускаю, что эти удары наносятся конкурентами Chevron. Купить десяток украинских дроноводов и закупить беспилотники на черном рынке не проблема. Здесь мы можем иметь дело с корпоративными войнами", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что для британских спецслужб это возможность "стравить" Астану и Москву. Последние высказывания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева показывают, что нельзя исключать возможность британской провокации, добавил Грозин.По его мнению, британская тактика приносит плоды — Астана постепенно идет на уступки. "Казахстан прогибается. Не имея возможности повлиять на Киев, жалуется американцам, которые тоже ничего сделать не могут", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Грозин: ВСУ наносят урон бюджету Казахстана, а США заставляют Россию и Китай искать замену Каспию" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Владимир Евсеев: России нужно выделять ПВО в отдельный вид войск и начинать сухопутную блокаду Украины" на сайте Укриана.ру.

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